โทเคโนมิกส์ HDOKI (OKI)
ข้อมูล HDOKI (OKI)
We take great pleasure in introducing you to the exceptional world of HDOKI - an innovative entertainment ecosystem imagined and created by OKI NEXT TECH.
The ecosystem offers crypto-backed rewards, cultivating an environment where competition, rewards, staking, and trading of NFTs & OKI Tokens converge seamlessly within a diverse multiproduct/multi-partner universe.
At the core of HDOKI's vision lies an unwavering commitment to provide cutting-edge games and applications, all unified under a singular ecosystem. Our approach is fortified by the principles of large-scale portability, primarily utilizing Progressive Web Apps (PWAs), accompanied by swift and secure transactions enabled by Solana, the pioneering crypto computing platform.
HDOKI proudly stands as a 3E project, embodying Equitable-Earning-Entertainment. Our platform seamlessly integrates Use-to-Earn mechanics, granting users the ability to earn, stake, and amass OKI Tokens - a utility token built upon the robust Solana blockchain architecture. Serving as the catalyst for the Use-Play-And-Earn economy, HDOKI's ecosystem encompasses an array of captivating Apps, Games, Connected Board Games, Boosting Memberships, and a dynamic NFT marketplace.
All of these facets are meticulously managed through the proprietary HDOKI Console, a subscriber-based web interface meticulously tailored to fulfill the aspirations of our dynamic community and support a buyback economic strategy. This console ensures accessibility without compromise, merging user-friendly simplicity with unparalleled functionality.
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา HDOKI (OKI)
สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ HDOKI (OKI) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว
โทเคโนมิกส์ HDOKI (OKI): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน
การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ HDOKI (OKI) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ
ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:
อุปทานรวม:
จำนวนโทเค็นOKI สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง
อุปทานหมุนเวียน:
จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน
อุปทานสูงสุด:
ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น OKI ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่
อัตราเงินเฟ้อ:
สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว
เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?
อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น
อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว
การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง
FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป
ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ OKI แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น OKIกัน!
การคาดการณ์ราคา OKI
อยากรู้ว่า OKI จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา OKI ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์
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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน