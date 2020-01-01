โทเคโนมิกส์ HDOKI (OKI)

โทเคโนมิกส์ HDOKI (OKI)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ HDOKI (OKI) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
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ข้อมูล HDOKI (OKI)

We take great pleasure in introducing you to the exceptional world of HDOKI - an innovative entertainment ecosystem imagined and created by OKI NEXT TECH.

The ecosystem offers crypto-backed rewards, cultivating an environment where competition, rewards, staking, and trading of NFTs & OKI Tokens converge seamlessly within a diverse multiproduct/multi-partner universe.

At the core of HDOKI's vision lies an unwavering commitment to provide cutting-edge games and applications, all unified under a singular ecosystem. Our approach is fortified by the principles of large-scale portability, primarily utilizing Progressive Web Apps (PWAs), accompanied by swift and secure transactions enabled by Solana, the pioneering crypto computing platform.

HDOKI proudly stands as a 3E project, embodying Equitable-Earning-Entertainment. Our platform seamlessly integrates Use-to-Earn mechanics, granting users the ability to earn, stake, and amass OKI Tokens - a utility token built upon the robust Solana blockchain architecture. Serving as the catalyst for the Use-Play-And-Earn economy, HDOKI's ecosystem encompasses an array of captivating Apps, Games, Connected Board Games, Boosting Memberships, and a dynamic NFT marketplace.

All of these facets are meticulously managed through the proprietary HDOKI Console, a subscriber-based web interface meticulously tailored to fulfill the aspirations of our dynamic community and support a buyback economic strategy. This console ensures accessibility without compromise, merging user-friendly simplicity with unparalleled functionality.

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://hdoki.io
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://contact-144.gitbook.io/hdoki-entertainment/who-we-are

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา HDOKI (OKI)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ HDOKI (OKI) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M
อุปทานรวม:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 1.08B
$ 1.08B$ 1.08B
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.0182903
$ 0.0182903$ 0.0182903
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0
$ 0$ 0
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.00098343
$ 0.00098343$ 0.00098343

โทเคโนมิกส์ HDOKI (OKI): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ HDOKI (OKI) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นOKI สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น OKI ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ OKI แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น OKIกัน!

การคาดการณ์ราคา OKI

อยากรู้ว่า OKI จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา OKI ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน