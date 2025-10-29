GULL ราคา (GULL)
ราคาเรียลไทม์ GULL (GULL) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGULL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GULL คือ $ 0.0147066 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GULL มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GULL คือ $ 7.08K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GULL คือ 42.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 82.62K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GULL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GULL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GULL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GULL เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ 0
|-2.37%
|60 วัน
|$ 0
|-6.52%
|90 วัน
|$ 0
|--
Gull Network is the flagship AI infrstructure on Manta, aiming to build an ecosystem powered by the Gull AI. Starting with a DEX to act as the center of the grand vision, Gull will be expanding the AI ecosystem by launching more AI powered products or features like AI token launcher, AI memes etc.
✅ Simplified DeFi Integration: Setup DeFi protocols such as pools and farms without coding, broadening accessibility to advanced financial functions, customized yield farming and staking systems
✅ Secure and Equitable Trading: With sniper-proof LP listing, GullNetwork ensures a fair trading environment that protects against front-running and promotes equal opportunity for participants.
✅ Tokenization and Liquidity Support: Suite for token creation, liquidity loans, and AMM setup, complemented by development tools for DApps, UI, and website creation.
✅ AI Powered Token Launcher: The integration of AI technology has elevated and streamlined the token launching capabilities of Gull Network. It makes the process of token creation more easy and intuitive than ever before.
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
