ราคาปัจจุบัน GRDM วันนี้ คือ 0.01757119 USD ติดตามการอัปเดตราคา GRDM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GRDM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GRDM

ข้อมูลราคา GRDM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GRDM

โทเคโนมิกส์ GRDM

การคาดการณ์ราคา GRDM

GRDM ราคา (GRDM)

ราคาปัจจุบัน 1 GRDM เป็น USD

$0.01757119
$0.01757119$0.01757119
0.00%1D
GRDM (GRDM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:14:40 (UTC+8)

ข้อมูลราคา GRDM (GRDM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02841479
$ 0.02841479$ 0.02841479

$ 0.01535586
$ 0.01535586$ 0.01535586

--

--

+0.43%

+0.43%

ราคาเรียลไทม์ GRDM (GRDM) คือ $0.01757119 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGRDM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GRDM คือ $ 0.02841479 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01535586

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GRDM มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.43% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

GRDM (GRDM) ข้อมูลการตลาด

$ 7.03M
$ 7.03M$ 7.03M

--
----

$ 17.57M
$ 17.57M$ 17.57M

400.00M
400.00M 400.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GRDM คือ $ 7.03M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GRDM คือ 400.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.57M

ประวัติราคา GRDM (GRDM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GRDM เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GRDM เป็น USD เท่ากับ $ -0.0039169644
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GRDM เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GRDM เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0039169644-22.29%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ GRDM (GRDM)

🔭 Gridium: Semantic AI Infrastructure for the Decentralized Era Inspired by the cosmos and backed by Nobel Laureate Prof. George F. Smoot, Gridium is a next-generation AI infrastructure platform designed to power intelligent coordination across decentralized networks. Evolving with entropy and order, Gridium transforms task execution into a dynamic process of semantic adaptation and recovery.

At the heart of Gridium are two intelligent modules:

🧠 Professor X (Semantic Perturbation Map) A cognitive engine that senses semantic tension across AI agents. It predicts collaboration patterns, detects conflict zones, and identifies stable clusters — enabling agents to self-organize like gravitational systems.

🔮 Dr. Strange (Heat Field Backtracking Map) A temporal diagnostics layer that traces failed task chains, locates bottlenecks, and reconstructs cooperation paths with minimal entropy loss — ensuring resilient task completion, even under uncertainty.

Together, these modules empower AI agents to think contextually, respond adaptively, and collaborate efficiently — redefining how intelligence flows across the Web3 ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา GRDM (USD)

GRDM (GRDM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ GRDM (GRDM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ GRDM

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา GRDM ตอนนี้!

GRDM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ GRDM (GRDM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ GRDM (GRDM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GRDMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GRDM (GRDM)

วันนี้ GRDM (GRDM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GRDM เป็นUSD คือ 0.01757119 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GRDM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GRDM เป็น USD คือ $ 0.01757119 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ GRDM คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GRDM คือ $ 7.03M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GRDM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GRDM คือ 400.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GRDM คือเท่าใด?
GRDM ถึงราคา ATH ที่ 0.02841479 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GRDM คือเท่าไร?
GRDM ถึงราคา ATL ที่ 0.01535586 USD
ปริมาณการเทรดของ GRDM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GRDM คือ -- USD
ปีนี้ GRDM จะสูงขึ้นอีกไหม?
GRDM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GRDM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:14:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ GRDM (GRDM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

