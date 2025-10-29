ราคาปัจจุบัน Gasspas วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา GASS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GASS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Gasspas วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา GASS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GASS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาเรียลไทม์ Gasspas (GASS) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGASS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GASS คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GASS มีการเปลี่ยนแปลง +2.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.61% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -15.86% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gasspas คือ $ 933.68K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GASS คือ 420.69T โดยมีอุปทานรวมที่ 420690000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 933.68K

อะไรคือ Gasspas (GASS)

Featured in Matt Furies latest book Cortex Vortex as Ratos nemesis. The character is also part of ZOGZ which confirms its real name.

Matt Furie, the artist best known for creating Pepe the Frog, has been working on a new book. The news comes from his editor, who goes by the handle @beuys_on_sale_ on Instagram. In a recent post, the editor hinted at an upcoming project featuring new characters named Gasspas and Rato. Gasspas’s visual appearance can be inferred from the artwork. In one illustration, Gasspas is depicted looming over two rats (Rato and Wat), gazing down at them in a menacing way (an image that has circulated among collectors). This inferred that Gasspas is Ratos nemesis in the new book Cortex Vortex reinforced by community quips that “cats eat rats”. Gasspas debuted as part of ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations by Matt Furie launched in May 2023.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

โทเคโนมิกส์ Gasspas (GASS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Gasspas (GASS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GASSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วันนี้ Gasspas (GASS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GASS เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GASS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GASS เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Gasspas คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GASS คือ $ 933.68K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GASS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GASS คือ 420.69T USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GASS คือเท่าใด?
GASS ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GASS คือเท่าไร?
GASS ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ GASS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GASS คือ -- USD
ปีนี้ GASS จะสูงขึ้นอีกไหม?
GASS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GASS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

