FVIX ราคา (FVIX)
-0.36%
-1.05%
-8.01%
-8.01%
ราคาเรียลไทม์ FVIX (FVIX) คือ $42.03 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFVIX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 41.63 และราคาสูงสุด $ 42.76 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FVIX คือ $ 95.98 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 18.95
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FVIX มีการเปลี่ยนแปลง -0.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.05% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.01% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FVIX คือ $ 668.96K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FVIX คือ 15.90K โดยมีอุปทานรวมที่ 15903.289007247116 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 668.96K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา FVIX เป็น USD เท่ากับ $ -0.44773892621351
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FVIX เป็น USD เท่ากับ $ -11.6516868930
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FVIX เป็น USD เท่ากับ $ +28.6012384740
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FVIX เป็น USD เท่ากับ $ +18.130088664040612
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.44773892621351
|-1.05%
|30 วัน
|$ -11.6516868930
|-27.72%
|60 วัน
|$ +28.6012384740
|+68.05%
|90 วัน
|$ +18.130088664040612
|+75.86%
FVIX is the platform token for KittyPunch's onchain protocol suite. KittyPunch is the leading DeFi project on Flow, the blockchain known for its partnerships with Disney, NFL, and the NBA. KittyPunch's onchain protocol suite features products for trading, stablecoin swaps, yield aggregation, onchain volatility, and more.
The fees generated by KittyPunch's onchain protocol suite flow into the FVIX token economy through a combination of buyback-and-burns & a single sided stablecoin staking system. FVIX is a unique asset that accrues fees as a function of both DeFi volumes and volatility through PunchVIX.
FVIX features a unique dynamic supply system that is attached to FROTH, the premier memecoin on Flow. FVIX is only mintable at a ratio of 10,000 FROTH : 1 FVIX. This means that the max possible ever supply of FVIX is 100,000 - a number that is already decreased substantially due to ongoing burns.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ FVIX (FVIX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FVIXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
