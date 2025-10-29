ราคาปัจจุบัน FVIX วันนี้ คือ 42.03 USD ติดตามการอัปเดตราคา FVIX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FVIX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน FVIX วันนี้ คือ 42.03 USD ติดตามการอัปเดตราคา FVIX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FVIX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FVIX

ข้อมูลราคา FVIX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FVIX

โทเคโนมิกส์ FVIX

การคาดการณ์ราคา FVIX

FVIX ราคา (FVIX)

ราคาปัจจุบัน 1 FVIX เป็น USD

-0.90%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
FVIX (FVIX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:59:08 (UTC+8)

ข้อมูลราคา FVIX (FVIX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.36%

-1.05%

-8.01%

-8.01%

ราคาเรียลไทม์ FVIX (FVIX) คือ $42.03 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFVIX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 41.63 และราคาสูงสุด $ 42.76 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FVIX คือ $ 95.98 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 18.95

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FVIX มีการเปลี่ยนแปลง -0.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.05% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.01% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

FVIX (FVIX) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FVIX คือ $ 668.96K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FVIX คือ 15.90K โดยมีอุปทานรวมที่ 15903.289007247116 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 668.96K

ประวัติราคา FVIX (FVIX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา FVIX เป็น USD เท่ากับ $ -0.44773892621351
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FVIX เป็น USD เท่ากับ $ -11.6516868930
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FVIX เป็น USD เท่ากับ $ +28.6012384740
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FVIX เป็น USD เท่ากับ $ +18.130088664040612

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.44773892621351-1.05%
30 วัน$ -11.6516868930-27.72%
60 วัน$ +28.6012384740+68.05%
90 วัน$ +18.130088664040612+75.86%

อะไรคือ FVIX (FVIX)

FVIX is the platform token for KittyPunch's onchain protocol suite. KittyPunch is the leading DeFi project on Flow, the blockchain known for its partnerships with Disney, NFL, and the NBA. KittyPunch's onchain protocol suite features products for trading, stablecoin swaps, yield aggregation, onchain volatility, and more.

The fees generated by KittyPunch's onchain protocol suite flow into the FVIX token economy through a combination of buyback-and-burns & a single sided stablecoin staking system. FVIX is a unique asset that accrues fees as a function of both DeFi volumes and volatility through PunchVIX.

FVIX features a unique dynamic supply system that is attached to FROTH, the premier memecoin on Flow. FVIX is only mintable at a ratio of 10,000 FROTH : 1 FVIX. This means that the max possible ever supply of FVIX is 100,000 - a number that is already decreased substantially due to ongoing burns.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา FVIX (USD)

FVIX (FVIX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ FVIX (FVIX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ FVIX

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา FVIX ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ FVIX (FVIX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ FVIX (FVIX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FVIXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FVIX (FVIX)

วันนี้ FVIX (FVIX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FVIX เป็นUSD คือ 42.03 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FVIX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FVIX เป็น USD คือ $ 42.03 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ FVIX คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FVIX คือ $ 668.96K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FVIX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FVIX คือ 15.90K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FVIX คือเท่าใด?
FVIX ถึงราคา ATH ที่ 95.98 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FVIX คือเท่าไร?
FVIX ถึงราคา ATL ที่ 18.95 USD
ปริมาณการเทรดของ FVIX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FVIX คือ -- USD
ปีนี้ FVIX จะสูงขึ้นอีกไหม?
FVIX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FVIX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:59:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ FVIX (FVIX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

