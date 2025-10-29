Foundry ราคา (FDRY)
ราคาเรียลไทม์ Foundry (FDRY) คือ $0.00120071 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFDRY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00117741 และราคาสูงสุด $ 0.0017915 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FDRY คือ $ 0.00188783 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FDRY มีการเปลี่ยนแปลง -0.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -18.14% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +39.91% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Foundry คือ $ 1.20M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FDRY คือ 999.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999983685.1787281 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.20M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Foundry เป็น USD เท่ากับ $ -0.000266206782023923
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Foundry เป็น USD เท่ากับ $ +0.0025738624
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Foundry เป็น USD เท่ากับ $ +0.0012594434
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Foundry เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000266206782023923
|-18.14%
|30 วัน
|$ +0.0025738624
|+214.36%
|60 วัน
|$ +0.0012594434
|+104.89%
|90 วัน
|$ 0
|--
GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.
