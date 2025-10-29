ราคาปัจจุบัน Foundry วันนี้ คือ 0.00120071 USD ติดตามการอัปเดตราคา FDRY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FDRY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Foundry วันนี้ คือ 0.00120071 USD ติดตามการอัปเดตราคา FDRY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FDRY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Foundry ราคา (FDRY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FDRY เป็น USD

$0.00120071
-18.10%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
Foundry (FDRY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:58:44 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Foundry (FDRY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00117741
ต่ำสุด 24h
$ 0.0017915
สูงสุด 24h

$ 0.00117741
$ 0.0017915
$ 0.00188783
$ 0
-0.56%

-18.14%

+39.91%

+39.91%

ราคาเรียลไทม์ Foundry (FDRY) คือ $0.00120071 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFDRY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00117741 และราคาสูงสุด $ 0.0017915 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FDRY คือ $ 0.00188783 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FDRY มีการเปลี่ยนแปลง -0.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -18.14% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +39.91% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Foundry (FDRY) ข้อมูลการตลาด

$ 1.20M
--
$ 1.20M
999.98M
999,983,685.1787281
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Foundry คือ $ 1.20M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FDRY คือ 999.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999983685.1787281 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.20M

ประวัติราคา Foundry (FDRY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Foundry เป็น USD เท่ากับ $ -0.000266206782023923
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Foundry เป็น USD เท่ากับ $ +0.0025738624
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Foundry เป็น USD เท่ากับ $ +0.0012594434
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Foundry เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000266206782023923-18.14%
30 วัน$ +0.0025738624+214.36%
60 วัน$ +0.0012594434+104.89%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Foundry (FDRY)

GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Foundry (USD)

Foundry (FDRY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Foundry (FDRY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Foundry

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Foundry ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Foundry (FDRY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Foundry (FDRY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FDRYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Foundry (FDRY)

วันนี้ Foundry (FDRY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FDRY เป็นUSD คือ 0.00120071 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FDRY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FDRY เป็น USD คือ $ 0.00120071 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Foundry คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FDRY คือ $ 1.20M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FDRY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FDRY คือ 999.98M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FDRY คือเท่าใด?
FDRY ถึงราคา ATH ที่ 0.00188783 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FDRY คือเท่าไร?
FDRY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ FDRY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FDRY คือ -- USD
ปีนี้ FDRY จะสูงขึ้นอีกไหม?
FDRY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FDRY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Foundry (FDRY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

