ราคาปัจจุบัน farthouse วันนี้ คือ 0.00012703 USD ติดตามการอัปเดตราคา FARTHOUSE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FARTHOUSE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 FARTHOUSE เป็น USD

$0.00012666
$0.00012666
-8.50%1D
farthouse (FARTHOUSE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:55:11 (UTC+8)

ข้อมูลราคา farthouse (FARTHOUSE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00012311
$ 0.00012311
ต่ำสุด 24h
$ 0.00014267
$ 0.00014267
สูงสุด 24h

$ 0.00012311
$ 0.00012311

$ 0.00014267
$ 0.00014267

$ 0.00198369
$ 0.00198369

$ 0.00009989
$ 0.00009989

+0.85%

-8.28%

-28.32%

-28.32%

ราคาเรียลไทม์ farthouse (FARTHOUSE) คือ $0.00012703 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFARTHOUSE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00012311 และราคาสูงสุด $ 0.00014267 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FARTHOUSE คือ $ 0.00198369 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00009989

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FARTHOUSE มีการเปลี่ยนแปลง +0.85% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.28% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -28.32% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

farthouse (FARTHOUSE) ข้อมูลการตลาด

$ 126.54K
$ 126.54K

--
--

$ 126.54K
$ 126.54K

996.24M
996.24M

996,238,315.590433
996,238,315.590433

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ farthouse คือ $ 126.54K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FARTHOUSE คือ 996.24M โดยมีอุปทานรวมที่ 996238315.590433 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 126.54K

ประวัติราคา farthouse (FARTHOUSE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา farthouse เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา farthouse เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000049740
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา farthouse เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000489909
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา farthouse เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005014273026550007

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-8.28%
30 วัน$ +0.0000049740+3.92%
60 วัน$ -0.0000489909-38.56%
90 วัน$ -0.0005014273026550007-79.78%

อะไรคือ farthouse (FARTHOUSE)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา farthouse (USD)

farthouse (FARTHOUSE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ farthouse (FARTHOUSE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ farthouse

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา farthouse ตอนนี้!

FARTHOUSE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ farthouse (FARTHOUSE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ farthouse (FARTHOUSE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FARTHOUSEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ farthouse (FARTHOUSE)

วันนี้ farthouse (FARTHOUSE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FARTHOUSE เป็นUSD คือ 0.00012703 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FARTHOUSE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FARTHOUSE เป็น USD คือ $ 0.00012703 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ farthouse คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FARTHOUSE คือ $ 126.54K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FARTHOUSE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FARTHOUSE คือ 996.24M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FARTHOUSE คือเท่าใด?
FARTHOUSE ถึงราคา ATH ที่ 0.00198369 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FARTHOUSE คือเท่าไร?
FARTHOUSE ถึงราคา ATL ที่ 0.00009989 USD
ปริมาณการเทรดของ FARTHOUSE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FARTHOUSE คือ -- USD
ปีนี้ FARTHOUSE จะสูงขึ้นอีกไหม?
FARTHOUSE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FARTHOUSE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:55:11 (UTC+8)

