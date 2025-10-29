ราคาปัจจุบัน Edu3Games วันนี้ คือ 0.01561464 USD ติดตามการอัปเดตราคา EGN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EGN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Edu3Games วันนี้ คือ 0.01561464 USD ติดตามการอัปเดตราคา EGN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EGN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EGN

ข้อมูลราคา EGN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ EGN

โทเคโนมิกส์ EGN

การคาดการณ์ราคา EGN

Edu3Games โลโก้

Edu3Games ราคา (EGN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 EGN เป็น USD

$0.01560714
$0.01560714$0.01560714
-2.50%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
Edu3Games (EGN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:09:45 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Edu3Games (EGN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01561503
$ 0.01561503$ 0.01561503
ต่ำสุด 24h
$ 0.01601851
$ 0.01601851$ 0.01601851
สูงสุด 24h

$ 0.01561503
$ 0.01561503$ 0.01561503

$ 0.01601851
$ 0.01601851$ 0.01601851

$ 0.04242631
$ 0.04242631$ 0.04242631

$ 0.01495834
$ 0.01495834$ 0.01495834

-1.06%

-2.43%

-18.34%

-18.34%

ราคาเรียลไทม์ Edu3Games (EGN) คือ $0.01561464 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดEGN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01561503 และราคาสูงสุด $ 0.01601851 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ EGN คือ $ 0.04242631 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01495834

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น EGN มีการเปลี่ยนแปลง -1.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.43% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -18.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Edu3Games (EGN) ข้อมูลการตลาด

$ 15.62M
$ 15.62M$ 15.62M

--
----

$ 15.62M
$ 15.62M$ 15.62M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,798.335335
999,999,798.335335 999,999,798.335335

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Edu3Games คือ $ 15.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ EGN คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999798.335335 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.62M

ประวัติราคา Edu3Games (EGN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Edu3Games เป็น USD เท่ากับ $ -0.00038999312424204
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Edu3Games เป็น USD เท่ากับ $ -0.0039119701
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Edu3Games เป็น USD เท่ากับ $ -0.0049666750
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Edu3Games เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00038999312424204-2.43%
30 วัน$ -0.0039119701-25.05%
60 วัน$ -0.0049666750-31.80%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Edu3Games (EGN)

Edu3Games is a gamified learning platform built on Web3 principles that combines education and blockchain technology. It allows users to engage with educational modules, complete interactive tasks, and earn on-chain rewards through the native token EGN. The platform's mission is to enhance Web3 literacy and engagement through a Play-to-Learn-to-Earn system. Edu3Games integrates quiz-based gameplay, missions, and decentralized incentive models to create a sustainable learning ecosystem. It promotes not only education but also active participation in the crypto economy by rewarding users for their time and knowledge. The project targets Web3 communities, crypto enthusiasts, and new learners seeking interactive and rewarding educational experiences.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา Edu3Games (USD)

Edu3Games (EGN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Edu3Games (EGN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Edu3Games

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Edu3Games ตอนนี้!

EGN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Edu3Games (EGN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Edu3Games (EGN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ EGNโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Edu3Games (EGN)

วันนี้ Edu3Games (EGN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน EGN เป็นUSD คือ 0.01561464 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน EGN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ EGN เป็น USD คือ $ 0.01561464 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Edu3Games คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ EGN คือ $ 15.62M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ EGN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ EGN คือ 1000.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ EGN คือเท่าใด?
EGN ถึงราคา ATH ที่ 0.04242631 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ EGN คือเท่าไร?
EGN ถึงราคา ATL ที่ 0.01495834 USD
ปริมาณการเทรดของ EGN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ EGN คือ -- USD
ปีนี้ EGN จะสูงขึ้นอีกไหม?
EGN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา EGN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:09:45 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

