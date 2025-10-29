Edu3Games ราคา (EGN)
-1.06%
-2.43%
-18.34%
-18.34%
ราคาเรียลไทม์ Edu3Games (EGN) คือ $0.01561464 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดEGN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01561503 และราคาสูงสุด $ 0.01601851 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ EGN คือ $ 0.04242631 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01495834
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น EGN มีการเปลี่ยนแปลง -1.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.43% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -18.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Edu3Games คือ $ 15.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ EGN คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999798.335335 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.62M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Edu3Games เป็น USD เท่ากับ $ -0.00038999312424204
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Edu3Games เป็น USD เท่ากับ $ -0.0039119701
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Edu3Games เป็น USD เท่ากับ $ -0.0049666750
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Edu3Games เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00038999312424204
|-2.43%
|30 วัน
|$ -0.0039119701
|-25.05%
|60 วัน
|$ -0.0049666750
|-31.80%
|90 วัน
|$ 0
|--
Edu3Games is a gamified learning platform built on Web3 principles that combines education and blockchain technology. It allows users to engage with educational modules, complete interactive tasks, and earn on-chain rewards through the native token EGN. The platform's mission is to enhance Web3 literacy and engagement through a Play-to-Learn-to-Earn system. Edu3Games integrates quiz-based gameplay, missions, and decentralized incentive models to create a sustainable learning ecosystem. It promotes not only education but also active participation in the crypto economy by rewarding users for their time and knowledge. The project targets Web3 communities, crypto enthusiasts, and new learners seeking interactive and rewarding educational experiences.
