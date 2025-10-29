ราคาปัจจุบัน DOUBT วันนี้ คือ 0.00629167 USD ติดตามการอัปเดตราคา DOUBT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DOUBT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน DOUBT วันนี้ คือ 0.00629167 USD ติดตามการอัปเดตราคา DOUBT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DOUBT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

DOUBT ราคา (DOUBT)

$0.00629167
$0.00629167$0.00629167
+4.10%1D
DOUBT (DOUBT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:09:31 (UTC+8)

ข้อมูลราคา DOUBT (DOUBT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0058255
$ 0.0058255$ 0.0058255
ต่ำสุด 24h
$ 0.00663378
$ 0.00663378$ 0.00663378
สูงสุด 24h

$ 0.0058255
$ 0.0058255$ 0.0058255

$ 0.00663378
$ 0.00663378$ 0.00663378

$ 0.0090364
$ 0.0090364$ 0.0090364

$ 0.00482898
$ 0.00482898$ 0.00482898

-1.94%

+4.15%

+2.74%

+2.74%

ราคาเรียลไทม์ DOUBT (DOUBT) คือ $0.00629167 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDOUBT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0058255 และราคาสูงสุด $ 0.00663378 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DOUBT คือ $ 0.0090364 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00482898

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DOUBT มีการเปลี่ยนแปลง -1.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.15% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

DOUBT (DOUBT) ข้อมูลการตลาด

$ 6.00M
$ 6.00M$ 6.00M

--
----

$ 6.00M
$ 6.00M$ 6.00M

950.00M
950.00M 950.00M

950,000,000.0
950,000,000.0 950,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DOUBT คือ $ 6.00M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DOUBT คือ 950.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 950000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.00M

ประวัติราคา DOUBT (DOUBT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DOUBT เป็น USD เท่ากับ $ +0.00025088
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DOUBT เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005634253
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DOUBT เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000587264
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DOUBT เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00025088+4.15%
30 วัน$ +0.0005634253+8.96%
60 วัน$ +0.0000587264+0.93%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ DOUBT (DOUBT)

DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network.

Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96

The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา DOUBT (USD)

DOUBT (DOUBT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ DOUBT (DOUBT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ DOUBT

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา DOUBT ตอนนี้!

DOUBT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ DOUBT (DOUBT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DOUBT (DOUBT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DOUBTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DOUBT (DOUBT)

วันนี้ DOUBT (DOUBT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DOUBT เป็นUSD คือ 0.00629167 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DOUBT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DOUBT เป็น USD คือ $ 0.00629167 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ DOUBT คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DOUBT คือ $ 6.00M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DOUBT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DOUBT คือ 950.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DOUBT คือเท่าใด?
DOUBT ถึงราคา ATH ที่ 0.0090364 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DOUBT คือเท่าไร?
DOUBT ถึงราคา ATL ที่ 0.00482898 USD
ปริมาณการเทรดของ DOUBT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DOUBT คือ -- USD
ปีนี้ DOUBT จะสูงขึ้นอีกไหม?
DOUBT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DOUBT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:09:31 (UTC+8)

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

