DOUBT ราคา (DOUBT)
-1.94%
+4.15%
+2.74%
+2.74%
ราคาเรียลไทม์ DOUBT (DOUBT) คือ $0.00629167 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDOUBT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0058255 และราคาสูงสุด $ 0.00663378 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DOUBT คือ $ 0.0090364 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00482898
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DOUBT มีการเปลี่ยนแปลง -1.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.15% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DOUBT คือ $ 6.00M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DOUBT คือ 950.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 950000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.00M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DOUBT เป็น USD เท่ากับ $ +0.00025088
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DOUBT เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005634253
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DOUBT เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000587264
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DOUBT เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00025088
|+4.15%
|30 วัน
|$ +0.0005634253
|+8.96%
|60 วัน
|$ +0.0000587264
|+0.93%
|90 วัน
|$ 0
|--
DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network.
Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96
The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DOUBT (DOUBT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DOUBTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
