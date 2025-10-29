ราคาปัจจุบัน DiviSwap วันนี้ คือ 0.129237 USD ติดตามการอัปเดตราคา DSWAP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DSWAP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน DiviSwap วันนี้ คือ 0.129237 USD ติดตามการอัปเดตราคา DSWAP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DSWAP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DSWAP

ข้อมูลราคา DSWAP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DSWAP

โทเคโนมิกส์ DSWAP

การคาดการณ์ราคา DSWAP

DiviSwap ราคา (DSWAP)

ราคาปัจจุบัน 1 DSWAP เป็น USD

$0.129237
$0.129237$0.129237
-2.30%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
DiviSwap (DSWAP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:36:53 (UTC+8)

ข้อมูลราคา DiviSwap (DSWAP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.130221
$ 0.130221$ 0.130221
ต่ำสุด 24h
$ 0.133603
$ 0.133603$ 0.133603
สูงสุด 24h

$ 0.130221
$ 0.130221$ 0.130221

$ 0.133603
$ 0.133603$ 0.133603

$ 0.189789
$ 0.189789$ 0.189789

$ 0.083572
$ 0.083572$ 0.083572

-1.30%

-2.33%

-4.30%

-4.30%

ราคาเรียลไทม์ DiviSwap (DSWAP) คือ $0.129237 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDSWAP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.130221 และราคาสูงสุด $ 0.133603 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DSWAP คือ $ 0.189789 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.083572

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DSWAP มีการเปลี่ยนแปลง -1.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.33% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.30% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

DiviSwap (DSWAP) ข้อมูลการตลาด

$ 30.17K
$ 30.17K$ 30.17K

--
----

$ 79.10K
$ 79.10K$ 79.10K

233.47K
233.47K 233.47K

612,059.0
612,059.0 612,059.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DiviSwap คือ $ 30.17K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DSWAP คือ 233.47K โดยมีอุปทานรวมที่ 612059.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 79.10K

ประวัติราคา DiviSwap (DSWAP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DiviSwap เป็น USD เท่ากับ $ -0.0030958339217505
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DiviSwap เป็น USD เท่ากับ $ +0.0090438501
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DiviSwap เป็น USD เท่ากับ $ +0.0056851097
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DiviSwap เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0030958339217505-2.33%
30 วัน$ +0.0090438501+7.00%
60 วัน$ +0.0056851097+4.40%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ DiviSwap (DSWAP)

DiviSwap is a decentralized exchange (DEX) built on the Chiliz Chain, focused on supporting Fan Tokens and assets within the sports and entertainment ecosystem. It enables users to trade tokens in a permissionless and decentralized way, providing liquidity pools, yield opportunities, and community-driven incentives. DiviSwap aims to enhance the utility of Fan Tokens by integrating gamified experiences, seasonal competitions, and exclusive platform features. Designed for the Chiliz community, DiviSwap supports the long-term growth of the ecosystem by offering tools tailored to clubs, fans, and tokenized engagement.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา DiviSwap (USD)

DiviSwap (DSWAP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ DiviSwap (DSWAP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ DiviSwap

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา DiviSwap ตอนนี้!

DSWAP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ DiviSwap (DSWAP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DiviSwap (DSWAP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DSWAPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DiviSwap (DSWAP)

วันนี้ DiviSwap (DSWAP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DSWAP เป็นUSD คือ 0.129237 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DSWAP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DSWAP เป็น USD คือ $ 0.129237 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ DiviSwap คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DSWAP คือ $ 30.17K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DSWAP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DSWAP คือ 233.47K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DSWAP คือเท่าใด?
DSWAP ถึงราคา ATH ที่ 0.189789 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DSWAP คือเท่าไร?
DSWAP ถึงราคา ATL ที่ 0.083572 USD
ปริมาณการเทรดของ DSWAP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DSWAP คือ -- USD
ปีนี้ DSWAP จะสูงขึ้นอีกไหม?
DSWAP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DSWAP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:36:53 (UTC+8)

