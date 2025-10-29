ราคาปัจจุบัน Dialectic USD Vault วันนี้ คือ 1.004 USD ติดตามการอัปเดตราคา DUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Dialectic USD Vault วันนี้ คือ 1.004 USD ติดตามการอัปเดตราคา DUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Dialectic USD Vault ราคา (DUSD)

ราคาปัจจุบัน 1 DUSD เป็น USD

$1.004
$1.004$1.004
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Dialectic USD Vault (DUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:08:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Dialectic USD Vault (DUSD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
ต่ำสุด 24h
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
สูงสุด 24h

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 0.999002
$ 0.999002$ 0.999002

-0.03%

-0.00%

+0.14%

+0.14%

ราคาเรียลไทม์ Dialectic USD Vault (DUSD) คือ $1.004 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.004 และราคาสูงสุด $ 1.004 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DUSD คือ $ 1.007 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.999002

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DUSD มีการเปลี่ยนแปลง -0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.14% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Dialectic USD Vault (DUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 40.16M
$ 40.16M$ 40.16M

--
----

$ 40.16M
$ 40.16M$ 40.16M

40.00M
40.00M 40.00M

40,003,735.67438538
40,003,735.67438538 40,003,735.67438538

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dialectic USD Vault คือ $ 40.16M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DUSD คือ 40.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 40003735.67438538 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 40.16M

ประวัติราคา Dialectic USD Vault (DUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Dialectic USD Vault เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dialectic USD Vault เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dialectic USD Vault เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dialectic USD Vault เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Dialectic USD Vault (DUSD)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic USD brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Dialectic USD Vault (USD)

Dialectic USD Vault (DUSD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Dialectic USD Vault (DUSD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Dialectic USD Vault

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Dialectic USD Vault ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Dialectic USD Vault (DUSD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Dialectic USD Vault (DUSD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DUSDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Dialectic USD Vault (DUSD)

วันนี้ Dialectic USD Vault (DUSD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DUSD เป็นUSD คือ 1.004 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DUSD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DUSD เป็น USD คือ $ 1.004 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Dialectic USD Vault คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DUSD คือ $ 40.16M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DUSD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DUSD คือ 40.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DUSD คือเท่าใด?
DUSD ถึงราคา ATH ที่ 1.007 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DUSD คือเท่าไร?
DUSD ถึงราคา ATL ที่ 0.999002 USD
ปริมาณการเทรดของ DUSD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DUSD คือ -- USD
ปีนี้ DUSD จะสูงขึ้นอีกไหม?
DUSD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DUSD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:08:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Dialectic USD Vault (DUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

