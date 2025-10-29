ราคาปัจจุบัน CreatorDAO วันนี้ คือ 0.00691201 USD ติดตามการอัปเดตราคา CREATOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CREATOR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน CreatorDAO วันนี้ คือ 0.00691201 USD ติดตามการอัปเดตราคา CREATOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CREATOR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CREATOR

ข้อมูลราคา CREATOR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CREATOR

โทเคโนมิกส์ CREATOR

การคาดการณ์ราคา CREATOR

CreatorDAO ราคา (CREATOR)

ราคาปัจจุบัน 1 CREATOR เป็น USD

$0.00689659
+10.50%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
CreatorDAO (CREATOR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:55:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา CreatorDAO (CREATOR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00607492
ต่ำสุด 24h
$ 0.0073495
สูงสุด 24h

$ 0.00607492
$ 0.0073495
$ 0.02225446
$ 0.00269697
-2.48%

+10.84%

-17.95%

-17.95%

ราคาเรียลไทม์ CreatorDAO (CREATOR) คือ $0.00691201 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCREATOR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00607492 และราคาสูงสุด $ 0.0073495 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CREATOR คือ $ 0.02225446 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00269697

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CREATOR มีการเปลี่ยนแปลง -2.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +10.84% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -17.95% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

CreatorDAO (CREATOR) ข้อมูลการตลาด

$ 1.64M
--
$ 6.90M
237.75M
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CreatorDAO คือ $ 1.64M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CREATOR คือ 237.75M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.90M

ประวัติราคา CreatorDAO (CREATOR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CreatorDAO เป็น USD เท่ากับ $ +0.00067574
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CreatorDAO เป็น USD เท่ากับ $ +0.0061902371
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CreatorDAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000317828
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CreatorDAO เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00067574+10.84%
30 วัน$ +0.0061902371+89.56%
60 วัน$ -0.0000317828-0.45%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ CreatorDAO (CREATOR)

CreatorDAO is the BlackRock for creator IP. We back high-potential creators, acquire revenue shares or rights from their projects, and deposit those assets into the DAO treasury. As returns come in, proceeds cycle back into the same treasury, compounding the pool for future allocations. $CREATOR holders submit and vote on proposals that select which creators to fund, how to structure deals, and where to deploy liquidity, turning fans into onchain capital allocators with real influence.

การคาดการณ์ราคา CreatorDAO (USD)

CreatorDAO (CREATOR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ CreatorDAO (CREATOR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ CreatorDAO

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา CreatorDAO ตอนนี้!

CREATOR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ CreatorDAO (CREATOR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CreatorDAO (CREATOR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CREATORโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CreatorDAO (CREATOR)

วันนี้ CreatorDAO (CREATOR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CREATOR เป็นUSD คือ 0.00691201 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CREATOR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CREATOR เป็น USD คือ $ 0.00691201 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ CreatorDAO คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CREATOR คือ $ 1.64M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CREATOR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CREATOR คือ 237.75M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CREATOR คือเท่าใด?
CREATOR ถึงราคา ATH ที่ 0.02225446 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CREATOR คือเท่าไร?
CREATOR ถึงราคา ATL ที่ 0.00269697 USD
ปริมาณการเทรดของ CREATOR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CREATOR คือ -- USD
ปีนี้ CREATOR จะสูงขึ้นอีกไหม?
CREATOR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CREATOR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CreatorDAO (CREATOR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

