ราคาเรียลไทม์ Caliber (CAL50) คือ $0.286153 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCAL50 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.284692 และราคาสูงสุด $ 0.288124 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CAL50 คือ $ 0.309508 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.155988
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CAL50 มีการเปลี่ยนแปลง -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.69% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Caliber คือ $ 28.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CAL50 คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 28.62M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Caliber เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007450779014535
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Caliber เป็น USD เท่ากับ $ +0.0768885671
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Caliber เป็น USD เท่ากับ $ +0.1212124077
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Caliber เป็น USD เท่ากับ $ +0.10505976905938706
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0007450779014535
|-0.25%
|30 วัน
|$ +0.0768885671
|+26.87%
|60 วัน
|$ +0.1212124077
|+42.36%
|90 วัน
|$ +0.10505976905938706
|+58.01%
Caliber (Cal50) is a community-driven BEP-20 token launched on the BNB Smart Chain. It was created to provide DeFi users with a fast, transparent, and fair token with zero private sales or pre-mines. With a fixed total supply of 100,000,000 tokens, Caliber focuses on building a decentralized and self-sustaining ecosystem that rewards community engagement and long-term participation. The project encourages fair access to decentralized finance by promoting utility, liquidity, and accessibility through popular DEX platforms such as PancakeSwap. Caliber is designed for DeFi users who value speed, simplicity, and community governance.
