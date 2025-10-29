ราคาปัจจุบัน Caliber วันนี้ คือ 0.286153 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAL50 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CAL50 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Caliber วันนี้ คือ 0.286153 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAL50 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CAL50 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAL50

ข้อมูลราคา CAL50

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CAL50

โทเคโนมิกส์ CAL50

การคาดการณ์ราคา CAL50

Caliber โลโก้

Caliber ราคา (CAL50)

ราคาปัจจุบัน 1 CAL50 เป็น USD

$0.286153
-0.20%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Caliber (CAL50) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:04:06 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Caliber (CAL50) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.284692
ต่ำสุด 24h
$ 0.288124
สูงสุด 24h

$ 0.284692
$ 0.288124
$ 0.309508
$ 0.155988
-0.15%

-0.25%

-0.69%

-0.69%

ราคาเรียลไทม์ Caliber (CAL50) คือ $0.286153 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCAL50 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.284692 และราคาสูงสุด $ 0.288124 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CAL50 คือ $ 0.309508 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.155988

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CAL50 มีการเปลี่ยนแปลง -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.69% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Caliber (CAL50) ข้อมูลการตลาด

$ 28.62M
--
$ 28.62M
100.00M
100,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Caliber คือ $ 28.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CAL50 คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 28.62M

ประวัติราคา Caliber (CAL50) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Caliber เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007450779014535
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Caliber เป็น USD เท่ากับ $ +0.0768885671
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Caliber เป็น USD เท่ากับ $ +0.1212124077
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Caliber เป็น USD เท่ากับ $ +0.10505976905938706

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0007450779014535-0.25%
30 วัน$ +0.0768885671+26.87%
60 วัน$ +0.1212124077+42.36%
90 วัน$ +0.10505976905938706+58.01%

อะไรคือ Caliber (CAL50)

Caliber (Cal50) is a community-driven BEP-20 token launched on the BNB Smart Chain. It was created to provide DeFi users with a fast, transparent, and fair token with zero private sales or pre-mines. With a fixed total supply of 100,000,000 tokens, Caliber focuses on building a decentralized and self-sustaining ecosystem that rewards community engagement and long-term participation. The project encourages fair access to decentralized finance by promoting utility, liquidity, and accessibility through popular DEX platforms such as PancakeSwap. Caliber is designed for DeFi users who value speed, simplicity, and community governance.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Caliber (USD)

Caliber (CAL50) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Caliber (CAL50) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Caliber

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Caliber ตอนนี้!

CAL50 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Caliber (CAL50)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Caliber (CAL50) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CAL50โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Caliber (CAL50)

วันนี้ Caliber (CAL50) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CAL50 เป็นUSD คือ 0.286153 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CAL50 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CAL50 เป็น USD คือ $ 0.286153 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Caliber คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CAL50 คือ $ 28.62M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CAL50 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CAL50 คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CAL50 คือเท่าใด?
CAL50 ถึงราคา ATH ที่ 0.309508 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CAL50 คือเท่าไร?
CAL50 ถึงราคา ATL ที่ 0.155988 USD
ปริมาณการเทรดของ CAL50 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CAL50 คือ -- USD
ปีนี้ CAL50 จะสูงขึ้นอีกไหม?
CAL50 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CAL50 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:04:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Caliber (CAL50)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

