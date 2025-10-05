ราคาปัจจุบัน CAIRE วันนี้ คือ 0.00143217 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAIRE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CAIRE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน CAIRE วันนี้ คือ 0.00143217 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAIRE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CAIRE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAIRE

ข้อมูลราคา CAIRE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CAIRE

โทเคโนมิกส์ CAIRE

การคาดการณ์ราคา CAIRE

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

CAIRE โลโก้

CAIRE ราคา (CAIRE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CAIRE เป็น USD

$0.00143197
$0.00143197$0.00143197
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
CAIRE (CAIRE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 14:00:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา CAIRE (CAIRE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00140604
$ 0.00140604$ 0.00140604
ต่ำสุด 24h
$ 0.00144062
$ 0.00144062$ 0.00144062
สูงสุด 24h

$ 0.00140604
$ 0.00140604$ 0.00140604

$ 0.00144062
$ 0.00144062$ 0.00144062

$ 0.00675754
$ 0.00675754$ 0.00675754

$ 0.00136258
$ 0.00136258$ 0.00136258

+0.11%

+0.68%

+3.98%

+3.98%

ราคาเรียลไทม์ CAIRE (CAIRE) คือ $0.00143217 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCAIRE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00140604 และราคาสูงสุด $ 0.00144062 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CAIRE คือ $ 0.00675754 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00136258

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CAIRE มีการเปลี่ยนแปลง +0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.68% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.98% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

CAIRE (CAIRE) ข้อมูลการตลาด

$ 30.08K
$ 30.08K$ 30.08K

--
----

$ 30.08K
$ 30.08K$ 30.08K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CAIRE คือ $ 30.08K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CAIRE คือ 21.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 30.08K

ประวัติราคา CAIRE (CAIRE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CAIRE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CAIRE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005018396
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CAIRE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003702849
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CAIRE เป็น USD เท่ากับ $ -0.001908898454894138

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.68%
30 วัน$ -0.0005018396-35.04%
60 วัน$ -0.0003702849-25.85%
90 วัน$ -0.001908898454894138-57.13%

อะไรคือ CAIRE (CAIRE)

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา CAIRE (USD)

CAIRE (CAIRE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ CAIRE (CAIRE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ CAIRE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา CAIRE ตอนนี้!

CAIRE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ CAIRE (CAIRE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CAIRE (CAIRE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CAIREโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CAIRE (CAIRE)

วันนี้ CAIRE (CAIRE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CAIRE เป็นUSD คือ 0.00143217 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CAIRE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CAIRE เป็น USD คือ $ 0.00143217 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ CAIRE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CAIRE คือ $ 30.08K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CAIRE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CAIRE คือ 21.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CAIRE คือเท่าใด?
CAIRE ถึงราคา ATH ที่ 0.00675754 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CAIRE คือเท่าไร?
CAIRE ถึงราคา ATL ที่ 0.00136258 USD
ปริมาณการเทรดของ CAIRE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CAIRE คือ -- USD
ปีนี้ CAIRE จะสูงขึ้นอีกไหม?
CAIRE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CAIRE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 14:00:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CAIRE (CAIRE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น