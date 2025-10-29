ราคาปัจจุบัน BlockAI วันนี้ คือ 0.12494 USD ติดตามการอัปเดตราคา BAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BlockAI วันนี้ คือ 0.12494 USD ติดตามการอัปเดตราคา BAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 BAI เป็น USD

$0.12494
$0.12494$0.12494
0.00%1D
BlockAI (BAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:30:38 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BlockAI (BAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.061623
$ 0.061623$ 0.061623

--

--

-8.58%

-8.58%

ราคาเรียลไทม์ BlockAI (BAI) คือ $0.12494 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BAI คือ $ 1.5 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.061623

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BAI มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.58% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BlockAI (BAI) ข้อมูลการตลาด

$ 83.70K
$ 83.70K$ 83.70K

--
----

$ 749.64K
$ 749.64K$ 749.64K

669.96K
669.96K 669.96K

6,000,000.0
6,000,000.0 6,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BlockAI คือ $ 83.70K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BAI คือ 669.96K โดยมีอุปทานรวมที่ 6000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 749.64K

ประวัติราคา BlockAI (BAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BlockAI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BlockAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0031138296
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BlockAI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0787412235
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BlockAI เป็น USD เท่ากับ $ +0.039981423969293

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0031138296-2.49%
60 วัน$ +0.0787412235+63.02%
90 วัน$ +0.039981423969293+47.06%

อะไรคือ BlockAI (BAI)

The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users.

AI Tools and Services:

Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration:

$BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts.

Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations.

Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform.

The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BlockAI (USD)

BlockAI (BAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BlockAI (BAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BlockAI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BlockAI ตอนนี้!

BAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BlockAI (BAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BlockAI (BAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BlockAI (BAI)

วันนี้ BlockAI (BAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BAI เป็นUSD คือ 0.12494 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BAI เป็น USD คือ $ 0.12494 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BlockAI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BAI คือ $ 83.70K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BAI คือ 669.96K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BAI คือเท่าใด?
BAI ถึงราคา ATH ที่ 1.5 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BAI คือเท่าไร?
BAI ถึงราคา ATL ที่ 0.061623 USD
ปริมาณการเทรดของ BAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BAI คือ -- USD
ปีนี้ BAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
BAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:30:38 (UTC+8)

