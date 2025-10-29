ราคาปัจจุบัน Bitrecs วันนี้ คือ 0.699255 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN122 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SN122 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Bitrecs วันนี้ คือ 0.699255 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN122 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SN122 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SN122

ข้อมูลราคา SN122

เอกสารไวท์เปเปอร์ SN122

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SN122

โทเคโนมิกส์ SN122

การคาดการณ์ราคา SN122

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Bitrecs โลโก้

Bitrecs ราคา (SN122)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SN122 เป็น USD

$0.699255
$0.699255$0.699255
+5.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bitrecs (SN122) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:30:17 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Bitrecs (SN122) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.648857
$ 0.648857$ 0.648857
ต่ำสุด 24h
$ 0.733268
$ 0.733268$ 0.733268
สูงสุด 24h

$ 0.648857
$ 0.648857$ 0.648857

$ 0.733268
$ 0.733268$ 0.733268

$ 0.803673
$ 0.803673$ 0.803673

$ 0.337554
$ 0.337554$ 0.337554

-2.01%

+5.98%

+4.21%

+4.21%

ราคาเรียลไทม์ Bitrecs (SN122) คือ $0.699255 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSN122 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.648857 และราคาสูงสุด $ 0.733268 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SN122 คือ $ 0.803673 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.337554

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SN122 มีการเปลี่ยนแปลง -2.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +5.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.21% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Bitrecs (SN122) ข้อมูลการตลาด

$ 192.90K
$ 192.90K$ 192.90K

--
----

$ 14.67M
$ 14.67M$ 14.67M

276.05K
276.05K 276.05K

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitrecs คือ $ 192.90K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SN122 คือ 276.05K โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 14.67M

ประวัติราคา Bitrecs (SN122) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bitrecs เป็น USD เท่ากับ $ +0.03942991
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitrecs เป็น USD เท่ากับ $ +0.2868217444
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitrecs เป็น USD เท่ากับ $ +0.2490456119
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitrecs เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.03942991+5.98%
30 วัน$ +0.2868217444+41.02%
60 วัน$ +0.2490456119+35.62%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Bitrecs (SN122)

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.

The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.

Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Bitrecs (USD)

Bitrecs (SN122) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Bitrecs (SN122) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Bitrecs

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Bitrecs ตอนนี้!

SN122 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Bitrecs (SN122)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Bitrecs (SN122) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SN122โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bitrecs (SN122)

วันนี้ Bitrecs (SN122) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SN122 เป็นUSD คือ 0.699255 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SN122 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SN122 เป็น USD คือ $ 0.699255 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Bitrecs คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SN122 คือ $ 192.90K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SN122 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SN122 คือ 276.05K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SN122 คือเท่าใด?
SN122 ถึงราคา ATH ที่ 0.803673 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SN122 คือเท่าไร?
SN122 ถึงราคา ATL ที่ 0.337554 USD
ปริมาณการเทรดของ SN122 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SN122 คือ -- USD
ปีนี้ SN122 จะสูงขึ้นอีกไหม?
SN122 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SN122 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:30:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bitrecs (SN122)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,723.76
$113,723.76$113,723.76

-0.80%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,055.47
$4,055.47$4,055.47

-1.01%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03600
$0.03600$0.03600

-22.48%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.4917
$3.4917$3.4917

-9.48%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$197.17
$197.17$197.17

-0.86%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,055.47
$4,055.47$4,055.47

-1.01%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,723.76
$113,723.76$113,723.76

-0.80%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$197.17
$197.17$197.17

-0.86%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6360
$2.6360$2.6360

0.00%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19799
$0.19799$0.19799

-0.89%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009341
$0.009341$0.009341

-6.59%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.590
$1.590$1.590

+112.00%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000424
$0.0000000424$0.0000000424

+393.02%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.011999
$0.011999$0.011999

+379.96%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.590
$1.590$1.590

+112.00%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00182
$0.00182$0.00182

+82.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000073
$0.0000000000000000073$0.0000000000000000073

+62.22%