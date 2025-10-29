Bitrecs ราคา (SN122)
-2.01%
+5.98%
+4.21%
+4.21%
ราคาเรียลไทม์ Bitrecs (SN122) คือ $0.699255 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSN122 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.648857 และราคาสูงสุด $ 0.733268 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SN122 คือ $ 0.803673 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.337554
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SN122 มีการเปลี่ยนแปลง -2.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +5.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.21% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitrecs คือ $ 192.90K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SN122 คือ 276.05K โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 14.67M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bitrecs เป็น USD เท่ากับ $ +0.03942991
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitrecs เป็น USD เท่ากับ $ +0.2868217444
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitrecs เป็น USD เท่ากับ $ +0.2490456119
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitrecs เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.03942991
|+5.98%
|30 วัน
|$ +0.2868217444
|+41.02%
|60 วัน
|$ +0.2490456119
|+35.62%
|90 วัน
|$ 0
|--
Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.
The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.
Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.
