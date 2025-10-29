ราคาปัจจุบัน BASEDD House วันนี้ คือ 0.00141075 USD ติดตามการอัปเดตราคา BASEDD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BASEDD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BASEDD House วันนี้ คือ 0.00141075 USD ติดตามการอัปเดตราคา BASEDD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BASEDD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 BASEDD เป็น USD

$0.00141075
$0.00141075
+21.70%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
BASEDD House (BASEDD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:01:17 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BASEDD House (BASEDD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00105732
$ 0.00105732
ต่ำสุด 24h
$ 0.00141553
$ 0.00141553
สูงสุด 24h

$ 0.00105732
$ 0.00105732

$ 0.00141553
$ 0.00141553

$ 0.00924382
$ 0.00924382

$ 0.00088571
$ 0.00088571

+11.58%

+21.70%

+22.24%

+22.24%

ราคาเรียลไทม์ BASEDD House (BASEDD) คือ $0.00141075 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBASEDD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00105732 และราคาสูงสุด $ 0.00141553 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BASEDD คือ $ 0.00924382 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00088571

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BASEDD มีการเปลี่ยนแปลง +11.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +21.70% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +22.24% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BASEDD House (BASEDD) ข้อมูลการตลาด

$ 1.41M
$ 1.41M

--
--

$ 1.41M
$ 1.41M

999.88M
999.88M

999,878,910.308472
999,878,910.308472

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BASEDD House คือ $ 1.41M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BASEDD คือ 999.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 999878910.308472 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.41M

ประวัติราคา BASEDD House (BASEDD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BASEDD House เป็น USD เท่ากับ $ +0.00025155
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BASEDD House เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008228848
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BASEDD House เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004582705
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BASEDD House เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000257641760407187

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00025155+21.70%
30 วัน$ -0.0008228848-58.32%
60 วัน$ -0.0004582705-32.48%
90 วัน$ -0.0000257641760407187-1.79%

อะไรคือ BASEDD House (BASEDD)

BASEDD House (BASEDD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา BASEDD House (USD)

BASEDD House (BASEDD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BASEDD House (BASEDD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BASEDD House

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BASEDD House ตอนนี้!

BASEDD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BASEDD House (BASEDD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BASEDD House (BASEDD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BASEDDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BASEDD House (BASEDD)

วันนี้ BASEDD House (BASEDD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BASEDD เป็นUSD คือ 0.00141075 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BASEDD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BASEDD เป็น USD คือ $ 0.00141075 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BASEDD House คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BASEDD คือ $ 1.41M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BASEDD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BASEDD คือ 999.88M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BASEDD คือเท่าใด?
BASEDD ถึงราคา ATH ที่ 0.00924382 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BASEDD คือเท่าไร?
BASEDD ถึงราคา ATL ที่ 0.00088571 USD
ปริมาณการเทรดของ BASEDD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BASEDD คือ -- USD
ปีนี้ BASEDD จะสูงขึ้นอีกไหม?
BASEDD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BASEDD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:01:17 (UTC+8)

