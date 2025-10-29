ราคาปัจจุบัน Alpha Pay วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALPAY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ALPAY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Alpha Pay วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALPAY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ALPAY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ALPAY

ข้อมูลราคา ALPAY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ALPAY

โทเคโนมิกส์ ALPAY

การคาดการณ์ราคา ALPAY

Alpha Pay โลโก้

Alpha Pay ราคา (ALPAY)

ราคาปัจจุบัน 1 ALPAY เป็น USD

$0.00010176
$0.00010176$0.00010176
-2.50%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม
Alpha Pay (ALPAY) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Alpha Pay (ALPAY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.07%

-3.38%

-7.40%

-7.40%

ราคาเรียลไทม์ Alpha Pay (ALPAY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดALPAY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ALPAY คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ALPAY มีการเปลี่ยนแปลง +1.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.38% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.40% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Alpha Pay (ALPAY) ข้อมูลการตลาด

$ 101.76K
$ 101.76K$ 101.76K

--
----

$ 101.76K
$ 101.76K$ 101.76K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Alpha Pay คือ $ 101.76K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ALPAY คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 101.76K

ประวัติราคา Alpha Pay (ALPAY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Pay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Pay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Pay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Pay เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.38%
30 วัน$ 0-52.20%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Alpha Pay (ALPAY)

To create a seamless, inclusive, and cost-effective financial ecosystem that empowers users to transact, save, and engage with businesses and communities using Alpha Pay tokens. To revolutionize the world of finance with AI-powered smart payments, making transactions seamless, secure, and accessible to everyone globally. To empower individuals and businesses worldwide with futuristic payment solutions that redefine financial freedom and create economic opportunities for all.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Alpha Pay (USD)

Alpha Pay (ALPAY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Alpha Pay (ALPAY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Alpha Pay

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Alpha Pay ตอนนี้!

ALPAY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Alpha Pay (ALPAY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Alpha Pay (ALPAY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ALPAYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Alpha Pay (ALPAY)

วันนี้ Alpha Pay (ALPAY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ALPAY เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ALPAY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ALPAY เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Alpha Pay คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ALPAY คือ $ 101.76K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ALPAY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ALPAY คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ALPAY คือเท่าใด?
ALPAY ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ALPAY คือเท่าไร?
ALPAY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ ALPAY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ALPAY คือ -- USD
ปีนี้ ALPAY จะสูงขึ้นอีกไหม?
ALPAY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ALPAY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Alpha Pay (ALPAY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

