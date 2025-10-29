ราคาปัจจุบัน A0x วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา A0X เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา A0X ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน A0x วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา A0X เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา A0X ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ A0X

ข้อมูลราคา A0X

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ A0X

โทเคโนมิกส์ A0X

การคาดการณ์ราคา A0X

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

A0x โลโก้

A0x ราคา (A0X)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 A0X เป็น USD

--
----
+2.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
A0x (A0X) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:57:26 (UTC+8)

ข้อมูลราคา A0x (A0X) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.80%

+2.42%

+8.35%

+8.35%

ราคาเรียลไทม์ A0x (A0X) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดA0X ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ A0X คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น A0X มีการเปลี่ยนแปลง -0.80% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.42% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.35% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

A0x (A0X) ข้อมูลการตลาด

$ 3.84M
$ 3.84M$ 3.84M

--
----

$ 3.84M
$ 3.84M$ 3.84M

99.94B
99.94B 99.94B

99,943,379,468.7149
99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ A0x คือ $ 3.84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ A0X คือ 99.94B โดยมีอุปทานรวมที่ 99943379468.7149 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.84M

ประวัติราคา A0x (A0X) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา A0x เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา A0x เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา A0x เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา A0x เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+2.42%
30 วัน$ 0+77.35%
60 วัน$ 0+23.81%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ A0x (A0X)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา A0x (USD)

A0x (A0X) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ A0x (A0X) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ A0x

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา A0x ตอนนี้!

A0X เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ A0x (A0X)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ A0x (A0X) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ A0Xโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ A0x (A0X)

วันนี้ A0x (A0X) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน A0X เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน A0X เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ A0X เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ A0x คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ A0X คือ $ 3.84M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ A0X คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ A0X คือ 99.94B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ A0X คือเท่าใด?
A0X ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ A0X คือเท่าไร?
A0X ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ A0X คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ A0X คือ -- USD
ปีนี้ A0X จะสูงขึ้นอีกไหม?
A0X อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา A0X เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:57:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ A0x (A0X)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,395.62
$115,395.62$115,395.62

+0.65%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,144.52
$4,144.52$4,144.52

+1.16%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03912
$0.03912$0.03912

-15.76%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.80
$200.80$200.80

+0.95%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8487
$3.8487$3.8487

-0.22%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,144.52
$4,144.52$4,144.52

+1.16%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,395.62
$115,395.62$115,395.62

+0.65%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.80
$200.80$200.80

+0.95%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6607
$2.6607$2.6607

+0.93%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20229
$0.20229$0.20229

+1.26%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008880
$0.008880$0.008880

-11.20%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.775
$1.775$1.775

+136.66%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000405
$0.0000000405$0.0000000405

+370.93%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00182
$0.00182$0.00182

+82.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000071
$0.0000000000000000071$0.0000000000000000071

+57.77%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0104
$0.0104$0.0104

+30.00%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000225
$0.000000000000000000000225$0.000000000000000000000225

+32.35%