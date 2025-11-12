โทเคโนมิกส์ Velvet (VELVET)

โทเคโนมิกส์ Velvet (VELVET)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Velvet (VELVET) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:33:26 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Velvet (VELVET)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Velvet (VELVET) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 24.46M
$ 24.46M$ 24.46M
อุปทานรวม:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 124.16M
$ 124.16M$ 124.16M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 197.02M
$ 197.02M$ 197.02M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.32285
$ 0.32285$ 0.32285
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.032064654757022706
$ 0.032064654757022706$ 0.032064654757022706
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.19702
$ 0.19702$ 0.19702

ข้อมูล Velvet (VELVET)

Velvet คือระบบปฏิบัติการ DeFAI ที่ช่วยให้การวิจัย เทรด และจัดการพอร์ตบนบล็อกเชนเป็นเรื่องง่าย แอป Velvet เปิดให้ใช้งานแล้วบน BNB Chain, Base, Solana, Ethereum และ Sonic โดยมีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 คนที่กำลังเทรดและดำเนินกลยุทธ์การเงินแบบกระจายศูนย์ ผู้ช่วยอัจฉริยะภายในแอปที่ทำงานร่วมกันหลายระบบช่วยให้ผู้ใช้ค้นหา วิเคราะห์ และดำเนินโอกาสใหม่ ๆ ได้ผ่านการใช้ภาษาธรรมชาติ โครงสร้างของ Velvet ยังเปิดให้ผู้อื่นสร้างกลยุทธ์แบบโทเคนและจัดการผ่านหน้าจอหรือ API โดยมีวอลต์ที่ถูกสร้างแล้วกว่า 10,000 รายการจากผู้มีอิทธิพล นักเทรด และกองทุนคริปโต

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://velvet.capital
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.velvet.capital
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x8b194370825E37b33373e74A41009161808C1488

โทเคโนมิกส์ Velvet (VELVET): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Velvet (VELVET) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นVELVET สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น VELVET ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ VELVET แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น VELVETกัน!

วิธีการซื้อ VELVET

สนใจเพิ่ม Velvet (VELVET) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ VELVET รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Velvet (VELVET)

การวิเคราะห์ประวัติราคา VELVET ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา VELVET

อยากรู้ว่า VELVET จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา VELVET ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว