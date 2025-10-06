ราคาปัจจุบัน TXC วันนี้ คือ 5.345 USD ติดตามการอัปเดตราคา TXC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TXC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน TXC วันนี้ คือ 5.345 USD ติดตามการอัปเดตราคา TXC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TXC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TXC

ราคา TXC(TXC)

ราคาปัจจุบัน 1 TXC เป็น USD

$5.345
$5.345$5.345
+0.03%1D
USD
TXC (TXC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:21:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา TXC (TXC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 5.29
$ 5.29$ 5.29
ต่ำสุด 24h
$ 5.391
$ 5.391$ 5.391
สูงสุด 24h

$ 5.29
$ 5.29$ 5.29

$ 5.391
$ 5.391$ 5.391

--
----

--
----

-0.12%

+0.03%

+29.95%

+29.95%

ราคาเรียลไทม์ TXC (TXC) คือ $ 5.345 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTXC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 5.29 และราคาสูงสุด $ 5.391 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TXC คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TXC มีการเปลี่ยนแปลง -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +29.95% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

TXC (TXC) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 75.00K
$ 75.00K$ 75.00K

$ 1.89B
$ 1.89B$ 1.89B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TXC คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 75.00K อุปทานหมุนเวียนของ TXC คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 353396296 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.89B

ประวัติราคา TXC (TXC) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา TXC ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0016+0.03%
30 วัน$ +3.345+167.25%
60 วัน$ +3.345+167.25%
90 วัน$ +3.345+167.25%
การเปลี่ยนแปลงราคา TXC ในวันนี้

วันนี้ TXC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0016 (+0.03%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา TXC ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +3.345 (+167.25%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา TXC ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TXC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +3.345 (+167.25%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา TXC ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +3.345 (+167.25%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา TXC (TXC) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา TXCทันที

อะไรคือ TXC (TXC)

TEXITcoin เพื่อชาวเท็กซัสโดยแท้ คือสกุลดิจิทัลเลเยอร์ 1 ที่ขุดได้เฉพาะในรัฐเท็กซัส ออกแบบมาเพื่อการค้าขายที่ซื่อสัตย์และยั่งยืนสืบต่อไปอีกหลายชั่วอายุคน

TXC มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน TXC ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบTXCความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ TXC บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ TXC ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา TXC (USD)

TXC (TXC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ TXC (TXC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ TXC

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา TXC ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ TXC (TXC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ TXC (TXC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TXCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ TXC (TXC)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ TXCใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ TXC บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

TXC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 TXC(TXC) เป็น VND
140,653.675
1 TXC(TXC) เป็น AUD
A$8.07095
1 TXC(TXC) เป็น GBP
4.00875
1 TXC(TXC) เป็น EUR
4.54325
1 TXC(TXC) เป็น USD
$5.345
1 TXC(TXC) เป็น MYR
RM22.449
1 TXC(TXC) เป็น TRY
224.2762
1 TXC(TXC) เป็น JPY
¥812.44
1 TXC(TXC) เป็น ARS
ARS$7,837.21315
1 TXC(TXC) เป็น RUB
423.59125
1 TXC(TXC) เป็น INR
471.5359
1 TXC(TXC) เป็น IDR
Rp89,083.2977
1 TXC(TXC) เป็น PHP
316.2102
1 TXC(TXC) เป็น EGP
￡E.253.1392
1 TXC(TXC) เป็น BRL
R$28.6492
1 TXC(TXC) เป็น CAD
C$7.42955
1 TXC(TXC) เป็น BDT
654.1211
1 TXC(TXC) เป็น NGN
7,791.5134
1 TXC(TXC) เป็น COP
$20,717.0062
1 TXC(TXC) เป็น ZAR
R.91.6133
1 TXC(TXC) เป็น UAH
224.97105
1 TXC(TXC) เป็น TZS
T.Sh.13,132.665
1 TXC(TXC) เป็น VES
Bs1,154.52
1 TXC(TXC) เป็น CLP
$5,040.335
1 TXC(TXC) เป็น PKR
Rs1,501.78465
1 TXC(TXC) เป็น KZT
2,875.1824
1 TXC(TXC) เป็น THB
฿172.8573
1 TXC(TXC) เป็น TWD
NT$163.3432
1 TXC(TXC) เป็น AED
د.إ19.61615
1 TXC(TXC) เป็น CHF
Fr4.22255
1 TXC(TXC) เป็น HKD
HK$41.4772
1 TXC(TXC) เป็น AMD
֏2,046.2798
1 TXC(TXC) เป็น MAD
.د.م49.2809
1 TXC(TXC) เป็น MXN
$98.4549
1 TXC(TXC) เป็น SAR
ريال20.04375
1 TXC(TXC) เป็น ETB
Br808.6985
1 TXC(TXC) เป็น KES
KSh690.73435
1 TXC(TXC) เป็น JOD
د.أ3.789605
1 TXC(TXC) เป็น PLN
19.3489
1 TXC(TXC) เป็น RON
лв23.25075
1 TXC(TXC) เป็น SEK
kr50.0292
1 TXC(TXC) เป็น BGN
лв8.92615
1 TXC(TXC) เป็น HUF
Ft1,778.65565
1 TXC(TXC) เป็น CZK
111.44325
1 TXC(TXC) เป็น KWD
د.ك1.63557
1 TXC(TXC) เป็น ILS
17.37125
1 TXC(TXC) เป็น BOB
Bs36.93395
1 TXC(TXC) เป็น AZN
9.0865
1 TXC(TXC) เป็น TJS
SM49.3878
1 TXC(TXC) เป็น GEL
14.5384
1 TXC(TXC) เป็น AOA
Kz4,899.17355
1 TXC(TXC) เป็น BHD
.د.ب2.00972
1 TXC(TXC) เป็น BMD
$5.345
1 TXC(TXC) เป็น DKK
kr34.208
1 TXC(TXC) เป็น HNL
L140.8942
1 TXC(TXC) เป็น MUR
242.7699
1 TXC(TXC) เป็น NAD
$92.09435
1 TXC(TXC) เป็น NOK
kr53.28965
1 TXC(TXC) เป็น NZD
$9.1934
1 TXC(TXC) เป็น PAB
B/.5.345
1 TXC(TXC) เป็น PGK
K22.39555
1 TXC(TXC) เป็น QAR
ر.ق19.4558
1 TXC(TXC) เป็น RSD
дин.537.33285
1 TXC(TXC) เป็น UZS
soʻm64,397.57555
1 TXC(TXC) เป็น ALL
L444.00915
1 TXC(TXC) เป็น ANG
ƒ9.56755
1 TXC(TXC) เป็น AWG
ƒ9.621
1 TXC(TXC) เป็น BBD
$10.69
1 TXC(TXC) เป็น BAM
KM8.92615
1 TXC(TXC) เป็น BIF
Fr15,762.405
1 TXC(TXC) เป็น BND
$6.89505
1 TXC(TXC) เป็น BSD
$5.345
1 TXC(TXC) เป็น JMD
$857.49835
1 TXC(TXC) เป็น KHR
21,552.37625
1 TXC(TXC) เป็น KMF
Fr2,260.935
1 TXC(TXC) เป็น LAK
116,195.64985
1 TXC(TXC) เป็น LKR
රු1,627.5525
1 TXC(TXC) เป็น MDL
L90.3305
1 TXC(TXC) เป็น MGA
Ar24,185.4836
1 TXC(TXC) เป็น MOP
P42.76
1 TXC(TXC) เป็น MVR
81.7785
1 TXC(TXC) เป็น MWK
MK9,279.50795
1 TXC(TXC) เป็น MZN
MT341.59895
1 TXC(TXC) เป็น NPR
रु754.9278
1 TXC(TXC) เป็น PYG
37,906.74
1 TXC(TXC) เป็น RWF
Fr7,744.905
1 TXC(TXC) เป็น SBD
$43.98935
1 TXC(TXC) เป็น SCR
76.16625
1 TXC(TXC) เป็น SRD
$211.3413
1 TXC(TXC) เป็น SVC
$46.76875
1 TXC(TXC) เป็น SZL
L92.09435
1 TXC(TXC) เป็น TMT
m18.76095
1 TXC(TXC) เป็น TND
د.ت15.559295
1 TXC(TXC) เป็น TTD
$36.29255
1 TXC(TXC) เป็น UGX
Sh18,621.98
1 TXC(TXC) เป็น XAF
Fr3,003.89
1 TXC(TXC) เป็น XCD
$14.4315
1 TXC(TXC) เป็น XOF
Fr3,003.89
1 TXC(TXC) เป็น XPF
Fr545.19
1 TXC(TXC) เป็น BWP
P76.0059
1 TXC(TXC) เป็น BZD
$10.74345
1 TXC(TXC) เป็น CVE
$508.844
1 TXC(TXC) เป็น DJF
Fr946.065
1 TXC(TXC) เป็น DOP
$342.2938
1 TXC(TXC) เป็น DZD
د.ج694.3155
1 TXC(TXC) เป็น FJD
$12.02625
1 TXC(TXC) เป็น GNF
Fr46,474.775
1 TXC(TXC) เป็น GTQ
Q40.9427
1 TXC(TXC) เป็น GYD
$1,119.1361
1 TXC(TXC) เป็น ISK
kr652.09

TXC ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก TXC ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ TXC อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TXC

วันนี้ TXC (TXC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TXC เป็นUSD คือ 5.345 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TXC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TXC เป็น USD คือ $ 5.345 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ TXC คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TXC คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TXC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TXC คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TXC คือเท่าใด?
TXC ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TXC คือเท่าไร?
TXC ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ TXC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TXC คือ $ 75.00K USD
ปีนี้ TXC จะสูงขึ้นอีกไหม?
TXC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TXC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:21:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TXC (TXC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ TXC เป็น USD

จำนวน

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 5.345 USD

เทรด TXC

TXC/USDT
$5.345
$5.345$5.345
-0.13%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

