ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ TOWNS (TOWNS) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:31:39 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา TOWNS (TOWNS)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ TOWNS (TOWNS) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 21.68M
$ 21.68M
อุปทานรวม:
$ 10.13B
$ 10.13B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 2.11B
$ 2.11B
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 157.56M
$ 157.56M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.0847
$ 0.0847
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.00247547300739468
$ 0.00247547300739468
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.010279
$ 0.010279

ข้อมูล TOWNS (TOWNS)

Towns Protocol คือโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่ออกแบบมาเพื่อให้นักพัฒนาสร้างแอปส่งข้อความแบบเรียลไทม์ โดยประกอบด้วยบล็อกเชนเลเยอร์ 2 ที่รองรับ EVM, โหนดสตรีมแบบกระจายศูนย์สำหรับส่งข้อความ และสมาร์ตคอนแทรกต์ที่ดีพลอยบน Base ซึ่งเป็นเลเยอร์ 2 ของ Ethereum

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.towns.com/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.towns.com/white-paper/towns-technical-overview
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://basescan.org/token/0x00000000a22c618fd6b4d7e9a335c4b96b189a38

โทเคโนมิกส์ TOWNS (TOWNS): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ TOWNS (TOWNS) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นTOWNS สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น TOWNS ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ TOWNS แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น TOWNSกัน!

วิธีการซื้อ TOWNS

สนใจเพิ่ม TOWNS (TOWNS) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่?

ประวัติราคา TOWNS (TOWNS)

การวิเคราะห์ประวัติราคา TOWNS ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา TOWNS

อยากรู้ว่า TOWNS จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา TOWNS ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว