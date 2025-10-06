ราคาปัจจุบัน THINK Token วันนี้ คือ 0.00655 USD ติดตามการอัปเดตราคา THINK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา THINK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน THINK Token วันนี้ คือ 0.00655 USD ติดตามการอัปเดตราคา THINK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา THINK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

THINK Token โลโก้

ราคา THINK Token(THINK)

$0.00654
$0.00654
+0.92%1D
THINK Token (THINK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:18:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา THINK Token (THINK) (USD)

$ 0.00632
$ 0.00632
$ 0.00677
$ 0.00677
$ 0.00632
$ 0.00632

$ 0.00677
$ 0.00677

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356

+0.92%

+0.92%

+28.93%

+28.93%

ราคาเรียลไทม์ THINK Token (THINK) คือ $ 0.00655 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTHINK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00632 และราคาสูงสุด $ 0.00677 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ THINK คือ $ 0.09159672574773454 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.004525510452854356

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น THINK มีการเปลี่ยนแปลง +0.92% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.92% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +28.93% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

THINK Token (THINK) ข้อมูลการตลาด

$ 0.00
$ 0.00

$ 90.44K
$ 90.44K

$ 6.55M
$ 6.55M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ THINK Token คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 90.44K อุปทานหมุนเวียนของ THINK คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.55M

ประวัติราคา THINK Token (THINK) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา THINK Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0000596+0.92%
30 วัน$ -0.00322-32.96%
60 วัน$ -0.01106-62.81%
90 วัน$ -0.00345-34.50%
การเปลี่ยนแปลงราคา THINK Token ในวันนี้

วันนี้ THINK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0000596 (+0.92%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา THINK Token ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00322 (-32.96%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา THINK Token ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน THINK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.01106 (-62.81%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา THINK Token ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00345 (-34.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา THINK Token (THINK) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา THINK Tokenทันที

อะไรคือ THINK Token (THINK)

THINK Token มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน THINK Token ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบTHINKความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ THINK Token บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ THINK Token ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา THINK Token (USD)

THINK Token (THINK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ THINK Token (THINK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ THINK Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา THINK Token ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ THINK Token (THINK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ THINK Token (THINK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ THINKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ THINK Token (THINK)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ THINK Tokenใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ THINK Token บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

1 THINK Token(THINK) เป็น VND
172.36325
1 THINK Token(THINK) เป็น AUD
A$0.0098905
1 THINK Token(THINK) เป็น GBP
0.0049125
1 THINK Token(THINK) เป็น EUR
0.0055675
1 THINK Token(THINK) เป็น USD
$0.00655
1 THINK Token(THINK) เป็น MYR
RM0.02751
1 THINK Token(THINK) เป็น TRY
0.274838
1 THINK Token(THINK) เป็น JPY
¥0.9956
1 THINK Token(THINK) เป็น ARS
ARS$9.6040685
1 THINK Token(THINK) เป็น RUB
0.5190875
1 THINK Token(THINK) เป็น INR
0.577841
1 THINK Token(THINK) เป็น IDR
Rp109.166623
1 THINK Token(THINK) เป็น PHP
0.387498
1 THINK Token(THINK) เป็น EGP
￡E.0.310208
1 THINK Token(THINK) เป็น BRL
R$0.035108
1 THINK Token(THINK) เป็น CAD
C$0.0091045
1 THINK Token(THINK) เป็น BDT
0.801589
1 THINK Token(THINK) เป็น NGN
9.548066
1 THINK Token(THINK) เป็น COP
$25.387538
1 THINK Token(THINK) เป็น ZAR
R.0.112267
1 THINK Token(THINK) เป็น UAH
0.2756895
1 THINK Token(THINK) เป็น TZS
T.Sh.16.09335
1 THINK Token(THINK) เป็น VES
Bs1.4148
1 THINK Token(THINK) เป็น CLP
$6.17665
1 THINK Token(THINK) เป็น PKR
Rs1.8403535
1 THINK Token(THINK) เป็น KZT
3.523376
1 THINK Token(THINK) เป็น THB
฿0.211827
1 THINK Token(THINK) เป็น TWD
NT$0.200168
1 THINK Token(THINK) เป็น AED
د.إ0.0240385
1 THINK Token(THINK) เป็น CHF
Fr0.0051745
1 THINK Token(THINK) เป็น HKD
HK$0.050828
1 THINK Token(THINK) เป็น AMD
֏2.507602
1 THINK Token(THINK) เป็น MAD
.د.م0.060391
1 THINK Token(THINK) เป็น MXN
$0.120651
1 THINK Token(THINK) เป็น SAR
ريال0.0245625
1 THINK Token(THINK) เป็น ETB
Br0.991015
1 THINK Token(THINK) เป็น KES
KSh0.8464565
1 THINK Token(THINK) เป็น JOD
د.أ0.00464395
1 THINK Token(THINK) เป็น PLN
0.023711
1 THINK Token(THINK) เป็น RON
лв0.0284925
1 THINK Token(THINK) เป็น SEK
kr0.061308
1 THINK Token(THINK) เป็น BGN
лв0.0109385
1 THINK Token(THINK) เป็น HUF
Ft2.1796435
1 THINK Token(THINK) เป็น CZK
0.1365675
1 THINK Token(THINK) เป็น KWD
د.ك0.0020043
1 THINK Token(THINK) เป็น ILS
0.0212875
1 THINK Token(THINK) เป็น BOB
Bs0.0452605
1 THINK Token(THINK) เป็น AZN
0.011135
1 THINK Token(THINK) เป็น TJS
SM0.060522
1 THINK Token(THINK) เป็น GEL
0.017816
1 THINK Token(THINK) เป็น AOA
Kz6.0036645
1 THINK Token(THINK) เป็น BHD
.د.ب0.0024628
1 THINK Token(THINK) เป็น BMD
$0.00655
1 THINK Token(THINK) เป็น DKK
kr0.04192
1 THINK Token(THINK) เป็น HNL
L0.172658
1 THINK Token(THINK) เป็น MUR
0.297501
1 THINK Token(THINK) เป็น NAD
$0.1128565
1 THINK Token(THINK) เป็น NOK
kr0.0653035
1 THINK Token(THINK) เป็น NZD
$0.011266
1 THINK Token(THINK) เป็น PAB
B/.0.00655
1 THINK Token(THINK) เป็น PGK
K0.0274445
1 THINK Token(THINK) เป็น QAR
ر.ق0.023842
1 THINK Token(THINK) เป็น RSD
дин.0.6584715
1 THINK Token(THINK) เป็น UZS
soʻm78.9156445
1 THINK Token(THINK) เป็น ALL
L0.5441085
1 THINK Token(THINK) เป็น ANG
ƒ0.0117245
1 THINK Token(THINK) เป็น AWG
ƒ0.01179
1 THINK Token(THINK) เป็น BBD
$0.0131
1 THINK Token(THINK) เป็น BAM
KM0.0109385
1 THINK Token(THINK) เป็น BIF
Fr19.31595
1 THINK Token(THINK) เป็น BND
$0.0084495
1 THINK Token(THINK) เป็น BSD
$0.00655
1 THINK Token(THINK) เป็น JMD
$1.0508165
1 THINK Token(THINK) เป็น KHR
26.4112375
1 THINK Token(THINK) เป็น KMF
Fr2.77065
1 THINK Token(THINK) เป็น LAK
142.3913015
1 THINK Token(THINK) เป็น LKR
රු1.994475
1 THINK Token(THINK) เป็น MDL
L0.110695
1 THINK Token(THINK) เป็น MGA
Ar29.637964
1 THINK Token(THINK) เป็น MOP
P0.0524
1 THINK Token(THINK) เป็น MVR
0.100215
1 THINK Token(THINK) เป็น MWK
MK11.3715205
1 THINK Token(THINK) เป็น MZN
MT0.4186105
1 THINK Token(THINK) เป็น NPR
रु0.925122
1 THINK Token(THINK) เป็น PYG
46.4526
1 THINK Token(THINK) เป็น RWF
Fr9.49095
1 THINK Token(THINK) เป็น SBD
$0.0539065
1 THINK Token(THINK) เป็น SCR
0.0933375
1 THINK Token(THINK) เป็น SRD
$0.258987
1 THINK Token(THINK) เป็น SVC
$0.0573125
1 THINK Token(THINK) เป็น SZL
L0.1128565
1 THINK Token(THINK) เป็น TMT
m0.0229905
1 THINK Token(THINK) เป็น TND
د.ت0.01906705
1 THINK Token(THINK) เป็น TTD
$0.0444745
1 THINK Token(THINK) เป็น UGX
Sh22.8202
1 THINK Token(THINK) เป็น XAF
Fr3.6811
1 THINK Token(THINK) เป็น XCD
$0.017685
1 THINK Token(THINK) เป็น XOF
Fr3.6811
1 THINK Token(THINK) เป็น XPF
Fr0.6681
1 THINK Token(THINK) เป็น BWP
P0.093141
1 THINK Token(THINK) เป็น BZD
$0.0131655
1 THINK Token(THINK) เป็น CVE
$0.62356
1 THINK Token(THINK) เป็น DJF
Fr1.15935
1 THINK Token(THINK) เป็น DOP
$0.419462
1 THINK Token(THINK) เป็น DZD
د.ج0.850845
1 THINK Token(THINK) เป็น FJD
$0.0147375
1 THINK Token(THINK) เป็น GNF
Fr56.95225
1 THINK Token(THINK) เป็น GTQ
Q0.050173
1 THINK Token(THINK) เป็น GYD
$1.371439
1 THINK Token(THINK) เป็น ISK
kr0.7991

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก THINK Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ THINK Token

วันนี้ THINK Token (THINK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน THINK เป็นUSD คือ 0.00655 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน THINK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ THINK เป็น USD คือ $ 0.00655 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ THINK Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ THINK คือ $ 0.00 USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ THINK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ THINK คือ 0.00 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ THINK คือเท่าใด?
THINK ถึงราคา ATH ที่ 0.09159672574773454 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ THINK คือเท่าไร?
THINK ถึงราคา ATL ที่ 0.004525510452854356 USD
ปริมาณการเทรดของ THINK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ THINK คือ $ 90.44K USD
ปีนี้ THINK จะสูงขึ้นอีกไหม?
THINK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา THINK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:18:56 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

