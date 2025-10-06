ราคาปัจจุบัน Switchboard วันนี้ คือ 0.10737 USD ติดตามการอัปเดตราคา SWTCH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SWTCH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Switchboard วันนี้ คือ 0.10737 USD ติดตามการอัปเดตราคา SWTCH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SWTCH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Switchboard โลโก้

ราคา Switchboard(SWTCH)

ราคาปัจจุบัน 1 SWTCH เป็น USD

$0.10737
$0.10737$0.10737
-1.05%1D
USD
Switchboard (SWTCH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:17:46 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Switchboard (SWTCH) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.10611
$ 0.10611$ 0.10611
ต่ำสุด 24h
$ 0.1275
$ 0.1275$ 0.1275
สูงสุด 24h

$ 0.10611
$ 0.10611$ 0.10611

$ 0.1275
$ 0.1275$ 0.1275

$ 0.20357481128794683
$ 0.20357481128794683$ 0.20357481128794683

$ 0.051817999385382896
$ 0.051817999385382896$ 0.051817999385382896

-0.53%

-1.05%

+18.31%

+18.31%

ราคาเรียลไทม์ Switchboard (SWTCH) คือ $ 0.10737 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSWTCH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.10611 และราคาสูงสุด $ 0.1275 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SWTCH คือ $ 0.20357481128794683 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.051817999385382896

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SWTCH มีการเปลี่ยนแปลง -0.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.05% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +18.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Switchboard (SWTCH) ข้อมูลการตลาด

No.921

$ 18.43M
$ 18.43M$ 18.43M

$ 198.83K
$ 198.83K$ 198.83K

$ 107.37M
$ 107.37M$ 107.37M

171.61M
171.61M 171.61M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

17.16%

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Switchboard คือ $ 18.43M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 198.83K อุปทานหมุนเวียนของ SWTCH คือ 171.61M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 107.37M

ประวัติราคา Switchboard (SWTCH) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Switchboard ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0011393-1.05%
30 วัน$ +0.05483+104.35%
60 วัน$ +0.06737+168.42%
90 วัน$ +0.06737+168.42%
การเปลี่ยนแปลงราคา Switchboard ในวันนี้

วันนี้ SWTCH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0011393 (-1.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Switchboard ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.05483 (+104.35%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Switchboard ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SWTCH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.06737 (+168.42%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Switchboard ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.06737 (+168.42%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Switchboard (SWTCH) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Switchboardทันที

อะไรคือ Switchboard (SWTCH)

Switchboard คือโอราเคิลแบบครบวงจร ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างฟีดข้อมูลที่รวดเร็ว ปรับแต่งได้ และตรวจสอบได้สำหรับแอปพลิเคชัน Web3 และ DeFi โดยไม่ต้องขออนุญาต

Switchboard มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Switchboard ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบSWTCHความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Switchboard บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Switchboard ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Switchboard (USD)

Switchboard (SWTCH) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Switchboard (SWTCH) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Switchboard

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Switchboard ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Switchboard (SWTCH)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Switchboard (SWTCH) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SWTCHโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Switchboard (SWTCH)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Switchboardใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Switchboard บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

SWTCH เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

Switchboard ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Switchboard ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Switchboard อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Switchboard

วันนี้ Switchboard (SWTCH) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SWTCH เป็นUSD คือ 0.10737 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SWTCH เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SWTCH เป็น USD คือ $ 0.10737 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Switchboard คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SWTCH คือ $ 18.43M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SWTCH คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SWTCH คือ 171.61M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SWTCH คือเท่าใด?
SWTCH ถึงราคา ATH ที่ 0.20357481128794683 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SWTCH คือเท่าไร?
SWTCH ถึงราคา ATL ที่ 0.051817999385382896 USD
ปริมาณการเทรดของ SWTCH คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SWTCH คือ $ 198.83K USD
ปีนี้ SWTCH จะสูงขึ้นอีกไหม?
SWTCH อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SWTCH เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:17:46 (UTC+8)

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

