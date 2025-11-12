โทเคโนมิกส์ LETSTOP (STOP)

โทเคโนมิกส์ LETSTOP (STOP)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ LETSTOP (STOP) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:31:17 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา LETSTOP (STOP)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ LETSTOP (STOP) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M
อุปทานรวม:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 65.78M
$ 65.78M$ 65.78M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.34945
$ 0.34945$ 0.34945
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.02770163701207271
$ 0.02770163701207271$ 0.02770163701207271
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.03773
$ 0.03773$ 0.03773

ข้อมูล LETSTOP (STOP)

LETSTOP คือแอปแรกที่ให้รางวัลสำหรับการขับขี่อย่างปลอดภัยในรูปแบบบัตรกำนัลหรือคริปโต ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า 1 ล้านครั้ง และระยะทางขับขี่ปลอดภัยรวมกว่า 70 ล้านกิโลเมตรในกว่า 180 ประเทศ โดยเหรียญ $STOP ขับเคลื่อนอยู่บนเครือข่าย Solana

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://letstop.io
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://whitepaper.letstop.io/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://solscan.io/token/W2bAuFf2Xeb7ZNpJTywFSaCs5jYkaLYtBMR53SzVXUo

โทเคโนมิกส์ LETSTOP (STOP): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ LETSTOP (STOP) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นSTOP สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น STOP ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ STOP แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น STOPกัน!

วิธีการซื้อ STOP

สนใจเพิ่ม LETSTOP (STOP) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ STOP รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา LETSTOP (STOP)

การวิเคราะห์ประวัติราคา STOP ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา STOP

อยากรู้ว่า STOP จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา STOP ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว