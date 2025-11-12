โทเคโนมิกส์ PHILCOIN (PHL)

โทเคโนมิกส์ PHILCOIN (PHL)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ PHILCOIN (PHL) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:27:39 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา PHILCOIN (PHL)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ PHILCOIN (PHL) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
อุปทานรวม:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 102.35M
$ 102.35M$ 102.35M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.03403
$ 0.03403$ 0.03403
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.000828659014263877
$ 0.000828659014263877$ 0.000828659014263877
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.02047
$ 0.02047$ 0.02047

ข้อมูล PHILCOIN (PHL)

Philcoin คือเหรียญแห่งการให้เพื่อมนุษยธรรมเหรียญแรกของโลก ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีแห่งการแบ่งปัน ด้วยแนวคิดที่ว่า "ทุกคนควรมีพลังในการให้และรับ" Philcoin จึงทำหน้าที่เป็นโทเคนรางวัล Get2Give ภายในอีโคซิสเต็ม PhilSocial — ผู้ใช้จะได้รับรางวัลจากการแนะนำ การทำธุรกรรม และการมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์ม และสามารถปลดล็อกรางวัลเหล่านั้นได้โดยการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่ผ่านการยืนยันแล้ว

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://philcoin.io
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://polygonscan.com/token/0x24c80d7f032bc8d308f10d59e20d5a65b90b7334

โทเคโนมิกส์ PHILCOIN (PHL): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ PHILCOIN (PHL) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นPHL สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น PHL ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PHL แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น PHLกัน!

วิธีการซื้อ PHL

สนใจเพิ่ม PHILCOIN (PHL) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ PHL รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา PHILCOIN (PHL)

การวิเคราะห์ประวัติราคา PHL ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา PHL

อยากรู้ว่า PHL จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา PHL ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว