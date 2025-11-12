โทเคโนมิกส์ MISSION (MISSION)

โทเคโนมิกส์ MISSION (MISSION)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ MISSION (MISSION) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:48:07 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา MISSION (MISSION)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ MISSION (MISSION) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
อุปทานรวม:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
อุปทานหมุนเวียน:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.000108
$ 0.000108$ 0.000108
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.000002538518482296
$ 0.000002538518482296$ 0.000002538518482296
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.000003653
$ 0.000003653$ 0.000003653

ข้อมูล MISSION (MISSION)

MissionPawsible เป็นแพลตฟอร์ม GameFi บนมือถือที่ผสานรวมเข้ากับแอปแชทได้อย่างไร้รอยต่อ โดยเริ่มจาก Telegram พัฒนาโดยทีมงานผู้สร้าง BabyDoge — หนึ่งในมีมคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกมนี้พลิกโฉมเกมสร้างเมืองบนมือถือแบบคลาสสิกด้วยเศรษฐกิจ Web3 ที่ขับเคลื่อนด้วยโทเคน $MP ซึ่งความก้าวหน้าของผู้เล่นจะปลดล็อกของรางวัลตามฤดูกาลและกองรางวัล นอกจากการสร้างเมืองแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถแข่งขันในเกมแคชชวลกับ AI เอเจนต์ หรือท้าดวลกับเพื่อนในห้องส่วนตัวได้ — ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากหน้าต่างแชท ด้วยการเริ่มใช้งานที่รวดเร็ว กลไกการเล่นที่น่าสนใจ และการเข้าถึงคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ MissionPawsible จึงนำพาเกมบล็อกเชนมาสู่แพลตฟอร์มที่ผู้คนใช้งานอยู่ทุกวัน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://missionpawsible.game/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://tonscan.org/jetton/EQDDhgqmuh16lpAaTvAqzQ-zo7_HqjrUNJxmIhFeXwVUSUAe

โทเคโนมิกส์ MISSION (MISSION): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ MISSION (MISSION) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นMISSION สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น MISSION ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MISSION แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น MISSIONกัน!

วิธีการซื้อ MISSION

สนใจเพิ่ม MISSION (MISSION) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ MISSION รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา MISSION (MISSION)

การวิเคราะห์ประวัติราคา MISSION ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา MISSION

อยากรู้ว่า MISSION จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา MISSION ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว