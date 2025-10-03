ราคาปัจจุบัน MAY วันนี้ คือ 0.03945 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MAY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน MAY วันนี้ คือ 0.03945 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MAY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MAY

ข้อมูลราคา MAY

เอกสารไวท์เปเปอร์ MAY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MAY

โทเคโนมิกส์ MAY

การคาดการณ์ราคา MAY

ประวัติ MAY

MAY คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MAYเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MAY

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

MAY โลโก้

ราคา MAY(MAY)

ราคาปัจจุบัน 1 MAY เป็น USD

$0.03945
$0.03945$0.03945
+0.68%1D
USD
MAY (MAY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:58:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา MAY (MAY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898
ต่ำสุด 24h
$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083
สูงสุด 24h

$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898

$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083

$ 10.157036358034295
$ 10.157036358034295$ 10.157036358034295

$ 0.03733335169831041
$ 0.03733335169831041$ 0.03733335169831041

+0.35%

+0.68%

+3.29%

+3.29%

ราคาเรียลไทม์ MAY (MAY) คือ $ 0.03945 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMAY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03898 และราคาสูงสุด $ 0.04083 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MAY คือ $ 10.157036358034295 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03733335169831041

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MAY มีการเปลี่ยนแปลง +0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.68% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.29% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

MAY (MAY) ข้อมูลการตลาด

No.1122

$ 12.33M
$ 12.33M$ 12.33M

$ 59.65K
$ 59.65K$ 59.65K

$ 39.45M
$ 39.45M$ 39.45M

312.66M
312.66M 312.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.26%

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MAY คือ $ 12.33M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 59.65K อุปทานหมุนเวียนของ MAY คือ 312.66M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 39.45M

ประวัติราคา MAY (MAY) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MAY ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0002664+0.68%
30 วัน$ -0.00275-6.52%
60 วัน$ -0.00942-19.28%
90 วัน$ +0.02945+294.50%
การเปลี่ยนแปลงราคา MAY ในวันนี้

วันนี้ MAY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0002664 (+0.68%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา MAY ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00275 (-6.52%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา MAY ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MAY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00942 (-19.28%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา MAY ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.02945 (+294.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา MAY (MAY) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา MAYทันที

อะไรคือ MAY (MAY)

MAY มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน MAY ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบMAYความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ MAY บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ MAY ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา MAY (USD)

MAY (MAY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ MAY (MAY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ MAY

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา MAY ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ MAY (MAY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MAY (MAY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MAYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ MAY (MAY)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ MAYใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ MAY บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

MAY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 MAY(MAY) เป็น VND
1,038.12675
1 MAY(MAY) เป็น AUD
A$0.0595695
1 MAY(MAY) เป็น GBP
0.029193
1 MAY(MAY) เป็น EUR
0.0335325
1 MAY(MAY) เป็น USD
$0.03945
1 MAY(MAY) เป็น MYR
RM0.16569
1 MAY(MAY) เป็น TRY
1.6430925
1 MAY(MAY) เป็น JPY
¥5.79915
1 MAY(MAY) เป็น ARS
ARS$56.196525
1 MAY(MAY) เป็น RUB
3.2431845
1 MAY(MAY) เป็น INR
3.5003985
1 MAY(MAY) เป็น IDR
Rp657.499737
1 MAY(MAY) เป็น KRW
55.5633525
1 MAY(MAY) เป็น PHP
2.284155
1 MAY(MAY) เป็น EGP
￡E.1.8829485
1 MAY(MAY) เป็น BRL
R$0.2102685
1 MAY(MAY) เป็น CAD
C$0.0548355
1 MAY(MAY) เป็น BDT
4.7990925
1 MAY(MAY) เป็น NGN
57.759534
1 MAY(MAY) เป็น COP
$153.5019225
1 MAY(MAY) เป็น ZAR
R.0.679329
1 MAY(MAY) เป็น UAH
1.626918
1 MAY(MAY) เป็น TZS
T.Sh.96.92865
1 MAY(MAY) เป็น VES
Bs7.1799
1 MAY(MAY) เป็น CLP
$38.06925
1 MAY(MAY) เป็น PKR
Rs11.0968905
1 MAY(MAY) เป็น KZT
21.592563
1 MAY(MAY) เป็น THB
฿1.275813
1 MAY(MAY) เป็น TWD
NT$1.1988855
1 MAY(MAY) เป็น AED
د.إ0.1447815
1 MAY(MAY) เป็น CHF
Fr0.0311655
1 MAY(MAY) เป็น HKD
HK$0.306921
1 MAY(MAY) เป็น AMD
֏15.114873
1 MAY(MAY) เป็น MAD
.د.م0.3586005
1 MAY(MAY) เป็น MXN
$0.7254855
1 MAY(MAY) เป็น SAR
ريال0.147543
1 MAY(MAY) เป็น ETB
Br5.7238005
1 MAY(MAY) เป็น KES
KSh5.094573
1 MAY(MAY) เป็น JOD
د.أ0.02797005
1 MAY(MAY) เป็น PLN
0.142809
1 MAY(MAY) เป็น RON
лв0.1708185
1 MAY(MAY) เป็น SEK
kr0.3696465
1 MAY(MAY) เป็น BGN
лв0.065487
1 MAY(MAY) เป็น HUF
Ft13.045326
1 MAY(MAY) เป็น CZK
0.815037
1 MAY(MAY) เป็น KWD
د.ك0.01203225
1 MAY(MAY) เป็น ILS
0.130185
1 MAY(MAY) เป็น BOB
Bs0.272205
1 MAY(MAY) เป็น AZN
0.067065
1 MAY(MAY) เป็น TJS
SM0.3672795
1 MAY(MAY) เป็น GEL
0.107304
1 MAY(MAY) เป็น AOA
Kz36.1594755
1 MAY(MAY) เป็น BHD
.د.ب0.0148332
1 MAY(MAY) เป็น BMD
$0.03945
1 MAY(MAY) เป็น DKK
kr0.250902
1 MAY(MAY) เป็น HNL
L1.0316175
1 MAY(MAY) เป็น MUR
1.7874795
1 MAY(MAY) เป็น NAD
$0.6797235
1 MAY(MAY) เป็น NOK
kr0.3925275
1 MAY(MAY) เป็น NZD
$0.0674595
1 MAY(MAY) เป็น PAB
B/.0.03945
1 MAY(MAY) เป็น PGK
K0.1676625
1 MAY(MAY) เป็น QAR
ر.ق0.143598
1 MAY(MAY) เป็น RSD
дин.3.9359265
1 MAY(MAY) เป็น UZS
soʻm475.3010955
1 MAY(MAY) เป็น ALL
L3.2502855
1 MAY(MAY) เป็น ANG
ƒ0.0706155
1 MAY(MAY) เป็น AWG
ƒ0.07101
1 MAY(MAY) เป็น BBD
$0.0789
1 MAY(MAY) เป็น BAM
KM0.065487
1 MAY(MAY) เป็น BIF
Fr116.02245
1 MAY(MAY) เป็น BND
$0.050496
1 MAY(MAY) เป็น BSD
$0.03945
1 MAY(MAY) เป็น JMD
$6.334092
1 MAY(MAY) เป็น KHR
158.433567
1 MAY(MAY) เป็น KMF
Fr16.52955
1 MAY(MAY) เป็น LAK
857.6086785
1 MAY(MAY) เป็น LKR
Rs11.928891
1 MAY(MAY) เป็น MDL
L0.660393
1 MAY(MAY) เป็น MGA
Ar176.115846
1 MAY(MAY) เป็น MOP
P0.3159945
1 MAY(MAY) เป็น MVR
0.603585
1 MAY(MAY) เป็น MWK
MK68.4895395
1 MAY(MAY) เป็น MZN
MT2.520855
1 MAY(MAY) เป็น NPR
Rs5.60979
1 MAY(MAY) เป็น PYG
277.8069
1 MAY(MAY) เป็น RWF
Fr57.08415
1 MAY(MAY) เป็น SBD
$0.325068
1 MAY(MAY) เป็น SCR
0.576759
1 MAY(MAY) เป็น SRD
$1.503045
1 MAY(MAY) เป็น SVC
$0.344793
1 MAY(MAY) เป็น SZL
L0.679329
1 MAY(MAY) เป็น TMT
m0.138075
1 MAY(MAY) เป็น TND
د.ت0.1148784
1 MAY(MAY) เป็น TTD
$0.2670765
1 MAY(MAY) เป็น UGX
Sh136.497
1 MAY(MAY) เป็น XAF
Fr22.0131
1 MAY(MAY) เป็น XCD
$0.106515
1 MAY(MAY) เป็น XOF
Fr22.0131
1 MAY(MAY) เป็น XPF
Fr3.98445
1 MAY(MAY) เป็น BWP
P0.523896
1 MAY(MAY) เป็น BZD
$0.0792945
1 MAY(MAY) เป็น CVE
$3.7047495
1 MAY(MAY) เป็น DJF
Fr7.0221
1 MAY(MAY) เป็น DOP
$2.46957
1 MAY(MAY) เป็น DZD
د.ج5.107986
1 MAY(MAY) เป็น FJD
$0.0887625
1 MAY(MAY) เป็น GNF
Fr343.01775
1 MAY(MAY) เป็น GTQ
Q0.302187
1 MAY(MAY) เป็น GYD
$8.2493895
1 MAY(MAY) เป็น ISK
kr4.734

MAY ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก MAY ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ MAY อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MAY

วันนี้ MAY (MAY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MAY เป็นUSD คือ 0.03945 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MAY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MAY เป็น USD คือ $ 0.03945 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ MAY คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MAY คือ $ 12.33M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MAY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MAY คือ 312.66M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MAY คือเท่าใด?
MAY ถึงราคา ATH ที่ 10.157036358034295 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MAY คือเท่าไร?
MAY ถึงราคา ATL ที่ 0.03733335169831041 USD
ปริมาณการเทรดของ MAY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MAY คือ $ 59.65K USD
ปีนี้ MAY จะสูงขึ้นอีกไหม?
MAY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MAY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:58:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MAY (MAY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

ข่าวร้อนแรง

ผลตอบแทนจากมาร์จิ้นฟิวเจอร์ส MEXC: โอกาสและความท้าทายในการสร้างรายได้สองทางจากการซื้อขาย

October 3, 2025

การซื้อขายที่ชาญฉลาด, ไม่มีค่าธรรมเนียม: วิธีที่คำสั่งที่ช่วยด้วย AI ของ MEXC กำลังเปลี่ยนแปลงเกม

October 3, 2025

GameFi 2.0: ทำไมเศรษฐศาสตร์โทเค็นจะตัดสินอนาคตของเกมบล็อกเชน

October 3, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ MAY เป็น USD

จำนวน

MAY
MAY
USD
USD

1 MAY = 0.03945 USD

เทรด MAY

MAY/USDT
$0.03945
$0.03945$0.03945
+0.66%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker