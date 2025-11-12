โทเคโนมิกส์ Lit Protocol (LITKEY)

โทเคโนมิกส์ Lit Protocol (LITKEY)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Lit Protocol (LITKEY) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 14:34:08 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Lit Protocol (LITKEY)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Lit Protocol (LITKEY) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
อุปทานรวม:
$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 51.43M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.8
ต่ำสุดตลอดกาล:
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.05143
ข้อมูล Lit Protocol (LITKEY)

Lit Protocol คือเครือข่ายการจัดการกุญแจแบบกระจายศูนย์สำหรับการเซ็นและการเข้ารหัสแบบโปรแกรมได้ เครือข่ายนี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ที่มีความปลอดภัย เพื่อจัดการสินทรัพย์คริปโต ข้อมูลส่วนตัว และสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม โดยไม่มีจุดล้มเหลวเพียงจุดเดียวหรืออำนาจที่รวมศูนย์

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.litprotocol.com/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://github.com/LIT-Protocol/whitepaper/blob/main/Lit%20Protocol%20Whitepaper%20(2024).pdf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://basescan.org/token/0xF732A566121Fa6362E9E0FBdd6D66E5c8C925E49

โทเคโนมิกส์ Lit Protocol (LITKEY): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Lit Protocol (LITKEY) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นLITKEY สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น LITKEY ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ LITKEY แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น LITKEYกัน!

วิธีการซื้อ LITKEY

สนใจเพิ่ม Lit Protocol (LITKEY) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ LITKEY รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Lit Protocol (LITKEY)

การวิเคราะห์ประวัติราคา LITKEY ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา LITKEY

อยากรู้ว่า LITKEY จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา LITKEY ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

