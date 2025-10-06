ราคาปัจจุบัน KLK Foundation วันนี้ คือ 0.4879 USD ติดตามการอัปเดตราคา KLK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KLK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน KLK Foundation วันนี้ คือ 0.4879 USD ติดตามการอัปเดตราคา KLK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KLK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

KLK Foundation โลโก้

ราคา KLK Foundation(KLK)

ราคาปัจจุบัน 1 KLK เป็น USD

$0.488
$0.488$0.488
-0.42%1D
USD
KLK Foundation (KLK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:53:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา KLK Foundation (KLK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.4828
$ 0.4828$ 0.4828
ต่ำสุด 24h
$ 0.5
$ 0.5$ 0.5
สูงสุด 24h

$ 0.4828
$ 0.4828$ 0.4828

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

-1.04%

-0.42%

+4.87%

+4.87%

ราคาเรียลไทม์ KLK Foundation (KLK) คือ $ 0.4879 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKLK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.4828 และราคาสูงสุด $ 0.5 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KLK คือ $ 0.631953236889443 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.35187983578947896

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KLK มีการเปลี่ยนแปลง -1.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.42% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.87% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

KLK Foundation (KLK) ข้อมูลการตลาด

No.524

$ 48.79M
$ 48.79M$ 48.79M

$ 612.63K
$ 612.63K$ 612.63K

$ 487.90M
$ 487.90M$ 487.90M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ KLK Foundation คือ $ 48.79M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 612.63K อุปทานหมุนเวียนของ KLK คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 487.90M

ประวัติราคา KLK Foundation (KLK) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา KLK Foundation ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.002058-0.42%
30 วัน$ +0.0347+7.65%
60 วัน$ +0.0303+6.62%
90 วัน$ -0.0245-4.79%
การเปลี่ยนแปลงราคา KLK Foundation ในวันนี้

วันนี้ KLK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.002058 (-0.42%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา KLK Foundation ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.0347 (+7.65%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา KLK Foundation ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KLK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0303 (+6.62%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา KLK Foundation ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.0245 (-4.79%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา KLK Foundation (KLK) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา KLK Foundationทันที

อะไรคือ KLK Foundation (KLK)

มูลนิธิ KLK กำลังนิยามอนาคตของ Payfi และการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นใหม่ โดยออกแบบมาเพื่อรองรับนักลงทุนสถาบัน องค์กรที่มองไปข้างหน้า และผู้ใช้งานทั่วไป KLK มอบโซลูชันการชำระเงินข้ามพรมแดนที่ราบรื่น บริการดูแลสินทรัพย์เสมือนอย่างปลอดภัย และบริการทางการเงินยุคใหม่ในระบบนิเวศ Web 3.0 KLK อยู่แนวหน้าในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของ Web 3.0 ที่ไว้วางใจได้ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมสำหรับทุกคน

KLK Foundation มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน KLK Foundation ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบKLKความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ KLK Foundation บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ KLK Foundation ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา KLK Foundation (USD)

KLK Foundation (KLK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ KLK Foundation (KLK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ KLK Foundation

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา KLK Foundation ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ KLK Foundation (KLK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ KLK Foundation (KLK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KLKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ KLK Foundation (KLK)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ KLK Foundationใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ KLK Foundation บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

KLK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

KLK Foundation ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก KLK Foundation ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ KLK Foundation อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ KLK Foundation

วันนี้ KLK Foundation (KLK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KLK เป็นUSD คือ 0.4879 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KLK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KLK เป็น USD คือ $ 0.4879 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ KLK Foundation คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KLK คือ $ 48.79M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KLK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KLK คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KLK คือเท่าใด?
KLK ถึงราคา ATH ที่ 0.631953236889443 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KLK คือเท่าไร?
KLK ถึงราคา ATL ที่ 0.35187983578947896 USD
ปริมาณการเทรดของ KLK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KLK คือ $ 612.63K USD
ปีนี้ KLK จะสูงขึ้นอีกไหม?
KLK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KLK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:53:59 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

