ราคาปัจจุบัน John Tsubasa Rivals วันนี้ คือ 0.01338 USD ติดตามการอัปเดตราคา JOHN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JOHN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

John Tsubasa Rivals โลโก้

ราคา John Tsubasa Rivals(JOHN)

ราคาปัจจุบัน 1 JOHN เป็น USD

$0.01341
+1.36%1D
John Tsubasa Rivals (JOHN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:52:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา John Tsubasa Rivals (JOHN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01289
ต่ำสุด 24h
$ 0.01443
สูงสุด 24h

$ 0.01289
$ 0.01443
--
--
+0.82%

+1.36%

-8.55%

-8.55%

ราคาเรียลไทม์ John Tsubasa Rivals (JOHN) คือ $ 0.01338 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJOHN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01289 และราคาสูงสุด $ 0.01443 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ JOHN คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น JOHN มีการเปลี่ยนแปลง +0.82% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.36% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.55% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

John Tsubasa Rivals (JOHN) ข้อมูลการตลาด

--
$ 126.68K
$ 13.38M
--
1,000,000,000
KLAY

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ John Tsubasa Rivals คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 126.68K อุปทานหมุนเวียนของ JOHN คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.38M

ประวัติราคา John Tsubasa Rivals (JOHN) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา John Tsubasa Rivals ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0001799+1.36%
30 วัน$ -0.00211-13.63%
60 วัน$ -0.00367-21.53%
90 วัน$ +0.00349+35.28%
การเปลี่ยนแปลงราคา John Tsubasa Rivals ในวันนี้

วันนี้ JOHN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0001799 (+1.36%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา John Tsubasa Rivals ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00211 (-13.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา John Tsubasa Rivals ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน JOHN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00367 (-21.53%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา John Tsubasa Rivals ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.00349 (+35.28%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา John Tsubasa Rivals (JOHN) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา John Tsubasa Rivalsทันที

อะไรคือ John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App คือเกมฟุตบอลเจเนอเรชันใหม่ที่ผสานพลังของ Web3 เข้ากับซีรีส์ Captain Tsubasa อันเป็นที่รักทั่วโลก โดย JOHN มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศทั้งหมด พร้อมผลักดันให้ตัวเกมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เล่นสามารถสนุกและเข้าถึงคุณค่าในระยะยาวได้อย่างมั่นคง

John Tsubasa Rivals มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน John Tsubasa Rivals ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบJOHNความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ John Tsubasa Rivals บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ John Tsubasa Rivals ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา John Tsubasa Rivals (USD)

John Tsubasa Rivals (JOHN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ John Tsubasa Rivals (JOHN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ John Tsubasa Rivals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา John Tsubasa Rivals ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ John Tsubasa Rivals (JOHN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ John Tsubasa Rivals (JOHN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ JOHNโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ John Tsubasa Rivals (JOHN)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ John Tsubasa Rivalsใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ John Tsubasa Rivals บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

JOHN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 John Tsubasa Rivals(JOHN) เป็น VND
352.0947
A$0.0202038
0.010035
0.011373
$0.01338
RM0.0560622
0.5614248
¥2.03376
ARS$19.5612924
1.0602312
1.1805174
Rp222.9999108
0.7918284
￡E.0.6338106
R$0.0717168
C$0.0185982
1.6374444
19.475928
$51.8603448
R.0.229467
0.5631642
T.Sh.32.87466
Bs2.84994
$12.60396
Rs3.7593786
7.1973696
฿0.432843
NT$0.4090266
د.إ0.0491046
Fr0.0105702
HK$0.1038288
֏5.1223992
.د.م0.1233636
$0.2463258
ريال0.0500412
Br2.024394
KSh1.7290974
د.أ0.00948642
0.0485694
лв0.0583368
kr0.1252368
лв0.0223446
Ft4.45554
0.2791068
د.ك0.00409428
0.043485
Bs0.0924558
0.022746
SM0.1236312
0.0363936
Kz12.2639742
.د.ب0.00503088
$0.01338
kr0.085632
L0.3526968
0.6077196
$0.2305374
kr0.1332648
$0.0230136
B/.0.01338
K0.0560622
ر.ق0.0487032
дин.1.3450914
soʻm161.2047822
L1.1114766
ƒ0.0239502
ƒ0.024084
$0.02676
KM0.0223446
Fr39.45762
$0.0172602
$0.01338
$2.1465534
53.951505
Fr5.65974
290.8695594
රු4.07421
L0.226122
Ar60.5428944
P0.10704
0.204714
MK23.2291518
MT0.8551158
रु1.8897912
94.89096
Fr19.38762
$0.1101174
0.190665
$0.5290452
$0.117075
L0.2305374
m0.0469638
د.ت0.03894918
$0.0908502
Sh46.61592
Fr7.51956
$0.036126
Fr7.51956
Fr1.36476
P0.1902636
$0.0268938
$1.273776
Fr2.36826
$0.8568552
د.ج1.738062
$0.0302388
Fr116.3391
Q0.1024908
$2.8015044
kr1.64574

John Tsubasa Rivals ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก John Tsubasa Rivals ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ John Tsubasa Rivals อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ John Tsubasa Rivals

วันนี้ John Tsubasa Rivals (JOHN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน JOHN เป็นUSD คือ 0.01338 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน JOHN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ JOHN เป็น USD คือ $ 0.01338 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ John Tsubasa Rivals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ JOHN คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ JOHN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ JOHN คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ JOHN คือเท่าใด?
JOHN ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ JOHN คือเท่าไร?
JOHN ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ JOHN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ JOHN คือ $ 126.68K USD
ปีนี้ JOHN จะสูงขึ้นอีกไหม?
JOHN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา JOHN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:52:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ John Tsubasa Rivals (JOHN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

