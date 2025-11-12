โทเคโนมิกส์ INFINIT (IN)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ INFINIT (IN) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:21:35 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา INFINIT (IN)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ INFINIT (IN) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 24.91M
อุปทานรวม:
$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 268.94M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 92.63M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.33949
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.053529767930225576
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.09263
ข้อมูล INFINIT (IN)

INFINIT คือโปรโตคอลข้อมูลอัจฉริยะด้าน DeFi ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถค้นหา ประเมิน และดำเนินกลยุทธ์ DeFi ได้อย่างง่ายดายผ่านตัวแทน AI และอินเทอร์เฟซแบบภาษาธรรมชาติ โดยหัวใจของ INFINIT คือการขับเคลื่อน ๐Agentic DeFi Economy" — โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ที่ขับเคลื่อนโดยเอเจนต์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ KOL และผู้เชี่ยวชาญด้าน DeFi สามารถสร้างและต่อยอดกลยุทธ์ร่วมกับชุมชน ในขณะที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและดำเนินกลยุทธ์ DeFi หลายขั้นตอนให้เสร็จได้ในคลิกเดียว ด้วยการผสานเอเจนต์ AI อินเทอร์เฟซแบบป้อนคำสั่ง และการดำเนินการ DeFi แบบคลิกเดียวไว้ในแพลตฟอร์มเดียว INFINIT จึงทำให้การเข้าถึง DeFi ง่ายขึ้นและเปิดกว้างสำหรับทุกคน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://infinit.tech/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://drive.google.com/file/d/1OIXvc2sis97FieGkkjENKvO7MDmUbQlH/view
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://etherscan.io/token/0x61fac5f038515572d6f42d4bcb6b581642753d50

โทเคโนมิกส์ INFINIT (IN): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ INFINIT (IN) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นIN สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น IN ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ IN แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น INกัน!

