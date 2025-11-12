โทเคโนมิกส์ GOAT Network (GOATED)

โทเคโนมิกส์ GOAT Network (GOATED)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ GOAT Network (GOATED) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:19:51 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา GOAT Network (GOATED)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ GOAT Network (GOATED) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 9.25M
$ 9.25M
อุปทานรวม:
$ 1.00B
$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 104.35M
$ 104.35M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 88.62M
$ 88.62M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.2177
$ 0.2177
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.08862
$ 0.08862

ข้อมูล GOAT Network (GOATED)

GOAT Network คือ Bitcoin-native ZK Rollup ที่ถูกออกแบบมาเพื่อมอบผลตอบแทน BTC แบบยั่งยืน โดยใช้การผสานนวัตกรรมขั้นล้ำ ได้แก่ zkMIPS ที่พัฒนาเอง (zkVM ที่พร้อมใช้งานจริงและเร็วที่สุด), โมเดลท้าทาย BitVM2 ที่ใช้งานได้จริง (ลดระยะเวลาการท้าทายจาก 14 วันเหลือน้อยกว่า 1 วัน) และเครือข่าย Decentralized Sequencer แรกของ Bitcoin

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.goat.network/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://www.goat.network/bitvm2-whitepaper
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://explorer.goat.network/token/0xbC10000000000000000000000000000000000001

โทเคโนมิกส์ GOAT Network (GOATED): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ GOAT Network (GOATED) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นGOATED สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น GOATED ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ GOATED แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น GOATEDกัน!

วิธีการซื้อ GOATED

สนใจเพิ่ม GOAT Network (GOATED) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ GOATED รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา GOAT Network (GOATED)

การวิเคราะห์ประวัติราคา GOATED ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา GOATED

อยากรู้ว่า GOATED จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา GOATED ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว