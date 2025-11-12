โทเคโนมิกส์ Griffin AI (GAIN)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Griffin AI (GAIN)
สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Griffin AI (GAIN) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูล Griffin AI (GAIN)
Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.
โทเคโนมิกส์ Griffin AI (GAIN): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน
การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Griffin AI (GAIN) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ
ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:
อุปทานรวม:
จำนวนโทเค็นGAIN สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง
อุปทานหมุนเวียน:
จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน
อุปทานสูงสุด:
ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น GAIN ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่
อัตราเงินเฟ้อ:
สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว
เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?
อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น
อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว
การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง
FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป
ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ GAIN แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น GAINกัน!
วิธีการซื้อ GAIN
สนใจเพิ่ม Griffin AI (GAIN) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ GAIN รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย
ประวัติราคา Griffin AI (GAIN)
การวิเคราะห์ประวัติราคา GAIN ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การคาดการณ์ราคา GAIN
อยากรู้ว่า GAIN จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา GAIN ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์
ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?
MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน
กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ซื้อ Griffin AI (GAIN)
จำนวน
1 GAIN = 0.011809 USD
เทรด Griffin AI (GAIN)
ฮอต
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
วอลุ่มสูงสุด
สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด
เพิ่มใหม่
รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
เพิ่มขึ้นมากที่สุด
คริปโตที่ราคาพุ่งสูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมงที่นักเทรดทุกคนไม่ควรพลาด