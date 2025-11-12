โทเคโนมิกส์ Dante Games (DANTE)

โทเคโนมิกส์ Dante Games (DANTE)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Dante Games (DANTE) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:40:38 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Dante Games (DANTE)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Dante Games (DANTE) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
อุปทานรวม:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 16.51M
$ 16.51M$ 16.51M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.07242
$ 0.07242$ 0.07242
ต่ำสุดตลอดกาล:
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.01651
$ 0.01651$ 0.01651

ข้อมูล Dante Games (DANTE)

Dante Games คือระบบนิเวศเกมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกำลังพลิกโฉมอนาคตของ GameFi ด้วย AI Layer อันล้ำสมัยที่มอบเอเจนต์เกมอัจฉริยะ ทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตแบบไดนามิก และการเชื่อมต่อบล็อกเชนอย่างไร้รอยต่อ เราผสานเกมคุณภาพระดับ AAA เข้ากับเครื่องมือ AI เจเนอเรชันใหม่ เพื่อส่งเสริมทั้งผู้เล่นและนักพัฒนา สร้างจักรวาลของโลกที่เชื่อมโยงกันซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ที่ซึ่งทักษะ กลยุทธ์ และชุมชน คือพลังขับเคลื่อนของรางวัลจริง นี่คือ #GameFiReborn — การเคลื่อนไหวที่ AI หลอมรวมกับเกม เพื่อปลดปล่อยความสนุก การแข่งขัน และคุณค่าอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://dantegames.com/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.dantegames.com/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://explorer.immutable.com/token/0x0320928c14D84ebC5f32A75C9175B25113A1E974

โทเคโนมิกส์ Dante Games (DANTE): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Dante Games (DANTE) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นDANTE สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น DANTE ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DANTE แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น DANTEกัน!

