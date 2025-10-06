ราคาปัจจุบัน Baby Shark Universe วันนี้ คือ 0.22435 USD ติดตามการอัปเดตราคา BSU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BSU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Baby Shark Universe วันนี้ คือ 0.22435 USD ติดตามการอัปเดตราคา BSU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BSU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Baby Shark Universe โลโก้

ราคา Baby Shark Universe(BSU)

ราคาปัจจุบัน 1 BSU เป็น USD

+0.27%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:33:23 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Baby Shark Universe (BSU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
+1.37%

+0.27%

+0.12%

+0.12%

ราคาเรียลไทม์ Baby Shark Universe (BSU) คือ $ 0.22435 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBSU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.20498 และราคาสูงสุด $ 0.2281 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BSU คือ $ 0.37631193723515616 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.05070113905338495

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BSU มีการเปลี่ยนแปลง +1.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.27% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Baby Shark Universe (BSU) ข้อมูลการตลาด

No.649

19.76%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Baby Shark Universe คือ $ 37.69M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 77.84K อุปทานหมุนเวียนของ BSU คือ 168.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 850000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 190.70M

ประวัติราคา Baby Shark Universe (BSU) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Baby Shark Universe ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0006036+0.27%
30 วัน$ -0.08947-28.51%
60 วัน$ +0.11915+113.26%
90 วัน$ +0.21435+2,143.50%
การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Shark Universe ในวันนี้

วันนี้ BSU บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0006036 (+0.27%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Shark Universe ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.08947 (-28.51%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Shark Universe ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BSU เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.11915 (+113.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Baby Shark Universe ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.21435 (+2,143.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Baby Shark Universe (BSU) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Baby Shark Universeทันที

อะไรคือ Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Baby Shark Universe ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบBSUความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Baby Shark Universe บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Baby Shark Universe ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Baby Shark Universe (USD)

Baby Shark Universe (BSU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Baby Shark Universe (BSU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Baby Shark Universe

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Baby Shark Universe ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Baby Shark Universe (BSU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Baby Shark Universe (BSU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BSUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Baby Shark Universe (BSU)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Baby Shark Universeใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Baby Shark Universe บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

BSU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

Baby Shark Universe ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Baby Shark Universe ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Baby Shark Universe อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Baby Shark Universe

วันนี้ Baby Shark Universe (BSU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BSU เป็นUSD คือ 0.22435 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BSU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BSU เป็น USD คือ $ 0.22435 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Baby Shark Universe คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BSU คือ $ 37.69M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BSU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BSU คือ 168.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BSU คือเท่าใด?
BSU ถึงราคา ATH ที่ 0.37631193723515616 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BSU คือเท่าไร?
BSU ถึงราคา ATL ที่ 0.05070113905338495 USD
ปริมาณการเทรดของ BSU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BSU คือ $ 77.84K USD
ปีนี้ BSU จะสูงขึ้นอีกไหม?
BSU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BSU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:33:23 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

