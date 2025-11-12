โทเคโนมิกส์ Boost (BOOST)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Boost (BOOST) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:14:26 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Boost (BOOST)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Boost (BOOST) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 6.67M
อุปทานรวม:
$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 158.86M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 42.00M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.22054
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.043332483940612676
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.042
ข้อมูล Boost (BOOST)

BOOST อนาคตของการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์และครีเอเตอร์ ถูกสร้างต่อยอดจากรากฐานของ Alphabot และกำลังขยายสู่ระดับโลก ด้วยการเปิดตัว Pulse แพลตฟอร์ม InfoFi + Action Layer ที่เปลี่ยนความสนใจให้กลายเป็นการเติบโตของผู้ใช้อย่างแท้จริง เรากำลังเชื่อมต่อการมีส่วนร่วมที่จริงแท้เข้ากับการยอมรับที่วัดผลได้ Boost รวมเอาแบรนด์ระดับโลก ครีเอเตอร์ไวรัล และชุมชนของพวกเขามาไว้ด้วยกันในรูปแบบการเปลี่ยนแปลง Alphabot ได้พิสูจน์มาแล้วในโลก Web3 ด้วยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกว่า 7 ล้านราย และรางวัลที่แจกจ่ายกว่า 1.56 พันล้านดอลลาร์ ขณะนี้ระบบนิเวศ Boost ซึ่งขับเคลื่อนด้วย BOOST กำลังยกระดับไปอีกขั้น เสริมพลังให้ผู้ใช้ แบรนด์ และครีเอเตอร์นับพันล้าน พร้อมวางมาตรฐานใหม่ให้กับการมีส่วนร่วมทั้งบนโซเชียลและบนเชน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://boost.gg/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://etherscan.io/token/0xbe7e12b2e128bc955a0130ffb168f031d7dd8d58

โทเคโนมิกส์ Boost (BOOST): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Boost (BOOST) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นBOOST สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น BOOST ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BOOST แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น BOOSTกัน!

วิธีการซื้อ BOOST

สนใจเพิ่ม Boost (BOOST) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ BOOST รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Boost (BOOST)

การวิเคราะห์ประวัติราคา BOOST ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา BOOST

อยากรู้ว่า BOOST จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา BOOST ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

