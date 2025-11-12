โทเคโนมิกส์ Boom (BOOM)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Boom (BOOM) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:38:27 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Boom (BOOM)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Boom (BOOM) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M
อุปทานรวม:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 245.72M
$ 245.72M$ 245.72M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 14.20M
$ 14.20M$ 14.20M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.050751
$ 0.050751$ 0.050751
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.006827737632749464
$ 0.006827737632749464$ 0.006827737632749464
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.014198
$ 0.014198$ 0.014198

ข้อมูล Boom (BOOM)

Boom คือเลเยอร์จูงใจข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI รายแรก ซึ่งออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมบนโลกออฟเชนกับเศรษฐกิจบนเชน โดยมีจุดเริ่มต้นจาก GamerBoom แพลตฟอร์มนี้ได้พัฒนาให้รองรับไม่เพียงแค่เกม แต่ยังรวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ก, สินทรัพย์โลกจริง (RWA) และตลาดทุนขนาดอินเทอร์เน็ต ผ่านโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์อัจฉริยะ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://boomai.io/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://boomofficial.gitbook.io/boom-whitepaper
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0xce7c3b5e058c196a0eaaa21f8e4bf8c2c07c2935

โทเคโนมิกส์ Boom (BOOM): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Boom (BOOM) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นBOOM สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น BOOM ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BOOM แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น BOOMกัน!

