เหตุใดจึงควรเลือก MEXC Futures?

การเทรด Futures ซึ่งมีลักษณะเด่นคือมีเลเวอเรจสูงและให้ผลตอบแทนสูง ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมากมาย หากต้องการเริ่มเทรด Futures ขั้นตอนแรกคือการเลือกเอ็กซ์เชนจ์ที่เหมาะสมเพื่อเริ่มต้นการเทรด Futures ของคุณ MEXC มีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น อัตราค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม ความลึกในการเทรดที่ยอดเยี่ยม ความปลอดภัยและความเสถียรที่สูง กฎการเทรดที่ยืดหยุ่น และสภาพคล่องชั้นนำของอุตสาหกรรม ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เข้าร่วมการเทรด Futures
คุณสามารถเทรด Futures บน MEXC เป็นทั้ง Maker หรือ Taker
Maker: Maker จะวางคำสั่งพร้อมราคาและปริมาณที่ระบุไว้ และรอให้ผู้ใช้รายอื่นจับคู่ให้ คำสั่งของ Maker เพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด
Taker: Taker จะจับคู่คำสั่งแบบจำกัดหรือตลาดที่มีอยู่เพื่อการดำเนินการโดยตรง คำสั่งของ Taker จะใช้สภาพคล่องจากตลาด
MEXC เสนออัตราค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดในตลาด ในการเทรด Perpetual Futures ของ MEXC อัตราค่าธรรมเนียม Maker อยู่ที่ 0% ในขณะที่อัตราค่าธรรมเนียม Taker อยู่ที่ 0.02% นอกจากนี้ คุณยังสามารถฝาก MX เข้าบัญชี Futures ของคุณเพื่อชดเชยค่าธรรมเนียม Taker โดยจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 20% หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมของ MEXC สามารถดูได้ที่ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ MEXC อัตราค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือภูมิภาค กรุณาอ้างอิงอัตราที่แสดงในหน้าอัตราค่าธรรมเนียม สิ่งที่น่ากล่าวถึงก็คือ MEXC ยังเสนออัตราค่าธรรมเนียมการเทรดแบบ Spot ที่ต่ำที่สุดในตลาดอีกด้วย ในการเทรดแบบ Spot อัตราค่าธรรมเนียม Maker อยู่ที่ 0% ในขณะที่อัตราค่าธรรมเนียม Taker อยู่ที่ 0.02% คุณสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมล่าสุดได้ที่หน้าต่อไปนี้: https://www.mexc.com/fee
ตั้งแต่ก่อตั้งมา MEXC ก็ประสบความสำเร็จในการค้นพบและจัดทำรายการโครงการคุณภาพสูง และได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางจากผู้ใช้ ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลายปีและชื่อเสียงที่มั่นคง MEXC มีผู้ใช้สะสมมากกว่า 30 ล้านราย โดยกลายเป็นตัวเลือกแรกของทั้งผู้ค้ารายใหม่และผู้มีประสบการณ์ ธุรกิจของเราครอบคลุมมากกว่า 170 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ฐานผู้ใช้ที่กว้างขวางของ MEXC Futures ทำให้มั่นใจได้ถึงความลึกของตลาด ด้วยหนังสือคำสั่งที่สมดุลและราคาที่โปร่งใส ตามข้อมูลการเทรด Futures ของ MEXC ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ปริมาณการเทรดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงเกินกว่า 41.09 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้สามารถเทรดได้อย่างราบรื่นแม้ในสภาวะตลาดที่รุนแรง หลีกเลี่ยงการชำระบัญชีที่ไม่คาดคิด (บันทึก: ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2024)
นอกจากนี้ MEXC Futures ยังมีคริปโตเคอเรนซีประเภทต่างๆ มากมาย รวมถึง USDT-M Perpetual Futures, Metaverse, Layer2, NFT, Meme, DeFi และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ความสามารถของ MEXC ที่จะค้นพบโครงการคุณภาพสูง และการเพิ่มตัวเลือกคริปโตเคอเรนซีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ในการเทรดที่ดีที่สุด
ระบบการเทรดของ MEXC มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมหลายชั้นและหลายคลัสเตอร์ ขับเคลื่อนด้วยกลไกการเทรดประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้านเทคโนโลยีการธนาคาร สามารถประมวลผลธุรกรรมได้ถึง 1.4 ล้านรายการต่อวินาที มอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ก้าวล้ำ
กฎการเทรด Futures ของ MEXC มีความยืดหยุ่นสูง โดยสามารถปรับเลเวอเรจได้ตั้งแต่ 1 เท่าถึง 500 เท่า USDT-M Perpetual Futures รองรับเลเวอเรจสูงสุดที่ 500 เท่า ในขณะที่ Coin-M Perpetual Futures รองรับเลเวอเรจสูงสุดถึง 200 เท่า เมื่อทำการเทรด Futures บน MEXC คุณสามารถเลือกได้จากคำสั่ง Limit คำสั่ง Market คำสั่ง Trigger คำสั่ง Trailing-Stop คำสั่ง Post-Only เท่านั้น และอื่นๆ อีกมากมาย ในแง่ของระบบ Margin ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นในการเลือกระหว่างโหมด Cross Margin และ Isolated Margin สำหรับความแตกต่างระหว่างโหมด Cross Margin และ Isolated Margin คุณสามารถดูได้ที่โหมดการเทรด Futures ของ MEXC นอกจากนี้ MEXC ยังรองรับโหมด Hedge โดยให้ผู้ใช้สามารถถือโพสิชันทั้งแบบ Long และ Shortสำหรับสัญญาเดียว โดยมีการกำหนดเลเวอเรจแยกกันสำหรับแต่ละทิศทาง เมื่อมีการถือโพสิชันในโหมดป้องกันความเสี่ยง โพสิชันนั้น ๆ จะต้องครอบครอง Margin ที่สอดคล้องกันตามระดับขีดจำกัดความเสี่ยง MEXC นำเสนอสภาพคล่องชั้นนำของอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือคำสั่งเทรดจำนวนมาก คำสั่งซื้อ/ขายที่บ่อยครั้งและจำนวนมาก ช่วยให้ผู้เทรดได้รับความสะดวกจากการดำเนินการที่รวดเร็ว ตามรายงานจากหน่วยงานข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นบุคคลที่สามอย่าง TokenInsight และ Simplicity Group ระบุว่าความลึกในการเทรด Futures ของ MEXC สูงเกิน 100 ล้านดอลลาร์ทั้งในระดับ 0.05% และ 0.1% ซึ่งครองอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ความลึกของตลาด Spot ยังแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกด้วย
เมื่อพิจารณาจากค่า Slippage MEXC เสนอค่า Slippage ต่ำที่สุดในคำสั่งขาย Futures ที่ 1 ล้านเหรียญสหรัฐและ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ Slippage ในการเทรด Spot ยังแสดงให้เห็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนอีกด้วย MEXC ยังคงรักษาความได้เปรียบอย่างชัดเจนในเรื่องค่าธรรมเนียม โดยไม่มีค่าธรรมเนียม Maker ให้กับผู้ใช้ทั่วไป ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้ดียิ่งขึ้น
โปรดทราบว่าการเทรด Futures ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรเข้าใจความเสี่ยงและลงทุนด้วยความระมัดระวัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ โปรดทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดถี่ถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง กิจกรรมการลงทุนของผู้ใช้ทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนี้