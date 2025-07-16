Ethena USDe คืออะไร?

ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล Stablecoin จะทำหน้าที่เป็นคู่ฐานในการซื้อขาย ช่วยให้ผู้ซื้อขายดำเนินธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีเสถียรภาพด้านราคา Stablecoin ยังสามารถใช้เพื่อการกู้ยืม สเตคกิ้ง และจัดหาสภาพคล่องในระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ได้อีกด้วย สินทรัพย์เหล่านี้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องของตลาด ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการซื้อขายและการลงทุนที่กระตือรือร้นมากขึ้น ซึ่งเป็นแรงผลักดันการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการเติบโตโดยรวมในตลาดสกุลเงินดิจิทัล
Stablecoins ได้รับการพัฒนาเป็นสามประเภทหลัก: Stablecoins ที่มีหลักประกันเป็นสกุลเงินทั่วไป (เช่น USDT และ USDC), Stablecoins ที่มีหลักประกันเป็นสกุลเงินดิจิทัล (เช่น DAI) และ Stablecoins แบบอัลกอริทึม (เช่น FEI และ UST) การเปิดตัว Ethena USDe ถือเป็นก้าวใหม่ในการวิวัฒนาการของ stablecoin
USDe คือ stablecoin สกุลเงิน USD สังเคราะห์ที่เปิดตัวโดย Ethena Labs ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบโซลูชันเชิงนวัตกรรมให้กับภาคส่วน DeFi ด้วยการเอาชนะการพึ่งพาเอนทิตีรวมศูนย์และปัญหาด้านการปรับขนาดที่เกี่ยวข้องกับ stablecoin แบบดั้งเดิม USDe รักษาการตรึงอัตราแลกเปลี่ยน 1:1 กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านการผสมผสานกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงและกลไกการสร้างและแลกเงิน ผู้ใช้สามารถสร้าง USDe ได้โดยการฝาก Ether หรือสเตกโทเค็นเป็นหลักประกันในขณะเดียวกันก็ขายชอร์ตฟิวเจอร์สถาวรบนการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
ตามข้อมูลล่าสุดจาก CoinGecko USDe ได้พุ่งขึ้นมาอยู่ในกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากที่สุดเป็นอันดับสี่ โดยตามหลัง USDT, USDC และ USDS
การมินท์: ผู้ใช้จะส่งคำขอการสร้างเหรียญไปยังตัวกลาง (เช่น Lido) หลังจากได้รับทรัพย์สินของผู้ใช้แล้ว ตัวกลางจะส่งคำขอการสร้างไปยังโปรโตคอล Ethena จากนั้นโปรโตคอล Ethena จะเปิดสถานะขายสั้นใน ETH หรือ BTC ที่เทียบเท่ากับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้รับ จะมีการออก USDe จำนวนเทียบเท่าและส่งให้กับคนกลาง จากนั้นคนกลางจะโอนให้กับผู้ใช้ ทำให้ขั้นตอนการผลิตเสร็จสมบูรณ์
การไถ่ถอน: ผู้ใช้ส่งคำขอแลกรับไปยังตัวกลาง เมื่อได้รับ USDe ของผู้ใช้ ตัวกลางจะส่งคำขอแลกรับไปยังโปรโตคอล Ethena จากนั้นโปรโตคอลจะปิดตำแหน่งขายสั้นที่สอดคล้องกันตามจำนวน USDe ที่ได้รับ จากนั้นสินทรัพย์ค้ำประกันที่เทียบเท่าจะถูกส่งไปยังคนกลางซึ่งโอนสินทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ใช้เพื่อดำเนินกระบวนการไถ่ถอนให้เสร็จสิ้น
กลไกเสถียรภาพหลักของ USDe ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้า กลยุทธ์นี้ช่วยลดความผันผวนของราคาในตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยการรักษาตำแหน่งชดเชยในตลาดอนุพันธ์เทียบเท่ากับหลักประกัน Ether การปรับตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงแบบอัตโนมัติช่วยให้ตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดได้แบบเรียลไทม์ และช่วยรักษาเสถียรภาพของค่า USDe ที่ตรึงกับค่าดอลลาร์สหรัฐ
กลไกเสถียรภาพ: USDe รักษาการตรึงอัตราแลกเปลี่ยน 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐผ่านกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเดลต้าและกลไกการสร้างและแลกเงิน ซึ่งช่วยให้มั่นใจถึงเสถียรภาพด้านราคาแม้ในช่วงที่ตลาดผันผวน และลดความเสี่ยงของผู้ใช้
การกระจายอำนาจ: USDe ดำเนินการบนแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจโดยไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งควบคุมกระบวนการออกหรือแลกคืน วิธีนี้จะช่วยลดการพึ่งพาผู้ออกหลักทรัพย์แบบรวมศูนย์ เพิ่มความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการเซ็นเซอร์หรือการแทรกแซง
การสร้างผลผลิต: ผู้ใช้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้โดยการล็อค USDe โดยมีผลตอบแทนจากการเดิมพัน Ether และโอกาสการเก็งกำไรในตลาดอนุพันธ์ ทำให้น่าดึงดูดใจสำหรับผู้ใช้มากขึ้น
ความสามารถในการปรับขนาด: USDe สร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum โดยใช้ประโยชน์จากโปรโตคอล DeFi และโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพสูง อำนวยความสะดวกในการนำไปใช้ในวงกว้างมากขึ้นและการบูรณาการบนหลายแพลตฟอร์มอย่างราบรื่น
ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้: ผู้ใช้สามารถตรวจสอบหลักประกันและบันทึกธุรกรรมบนเครือข่ายได้ตลอดเวลา ความโปร่งใสนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นใน USDe และรับรองความถูกต้องของการสนับสนุนสินทรัพย์
ความท้าทายด้านกฎระเบียบ: เช่นเดียวกับโครงการ DeFi อื่นๆ โครงการ Ethena อยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล และการออก stablecoin สังเคราะห์อาจต้องเผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน
ความเสี่ยงในการดูแลเด็ก: แม้ว่าสินทรัพย์ของ Ethena จะได้รับการจัดการโดยผู้ดูแลทรัพย์สินบุคคลที่สาม แต่การพึ่งพากลไกการชำระเงินนอกตลาด (OES) ก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อคู่สัญญาได้
ความเสี่ยงของอัตราการระดมทุน: หากอัตราการระดมทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถาวรกลายเป็นติดลบ ผลตอบแทนของผู้ใช้งานก็อาจลดลง ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียสำหรับผู้ถือ USDe
ตอนนี้โทเค็น USDe พร้อมให้บริการบน MEXC แล้ว โดยมีคู่การซื้อขายหลายคู่ วิธีการซื้อ USDE/USDT มีดังนี้:
เปิดแอป MEXC ป้อน "USDE" ในแถบค้นหาด้านบน และเลือกคู่ซื้อขาย USDE/USDT Spot ในหน้าแผนภูมิแท่งเทียน คลิกซื้อ ตั้งค่าประเภทคำสั่งซื้อและปริมาณ จากนั้นคลิกซื้อ USDE เพื่อดำเนินการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์
นอกจากนี้ MEXC ยังรองรับการฝากและถอน USDE บนเครือข่าย TON อีกด้วย ทำให้ผู้ใช้จัดการสินทรัพย์ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากกระเป๋าเงิน Spot ของคุณมีอย่างน้อย 0.1 USDE คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน เดิมพัน หรือล็อคเงินของคุณด้วยตนเอง แพลตฟอร์มจะคำนวณรายได้โดยอัตโนมัติโดยอิงจากยอดคงเหลือรายวันที่ต่ำที่สุดและ APR ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับรายได้รายวันได้สูงถึง 8% APR จาก Flexible Savings
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: klข้อมูลนี้ไม่มีลักษณะเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือการให้คำปรึกษา และไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่ทำโดยผู้ใช้งาน