อัตราส่วน Long/Short คืออะไร? จะดูข้อมูลอัตราส่วน Long/Short ในการเทรดฟิวเจอร์สได้อย่างไร?

BSL หมายถึงข้อมูลการปิดแบบ long/short ในปัจจุบัน บนแพลตฟอร์ม MEXC ทั้งกราฟแท่งเทียนและกราฟเส้นในการเทรดฟิวเจอร์สรองรับการแสดงข้อมูลคำสั่งซื้อในอดีตสำหรับอัตราส่วน long/short ในการเทรดฟิวเจอร์ส ผู้ใช้จะเลือกสถานะซื้อหรือขายตามการตัดสินใจของตนเอง ข้อมูลอัตราส่วนยาว/สั้นมักใช้ในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลเพื่อประเมินแนวโน้มตลาดและกำหนดแนวทางการตัดสินใจเทรด
ในการเทรดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัล อัตราส่วน long/short หมายถึงสัดส่วนของการเทรดที่ถือสถานะ long (ขาขึ้น) เทียบกับการเทรดที่ถือสถานะ short (ขาลง) ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด สถานะซื้อหมายถึงสถานะที่ดำเนินการโดยคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่สถานะขายหมายถึงสถานะที่ดำเนินการโดยคาดหวังว่าราคาจะลดลง
อัตราส่วน long/short มักใช้ในการวัดความรู้สึกและแนวโน้มของตลาด เมื่อสัดส่วนของตำแหน่งซื้อสูงกว่าตำแหน่งขาย บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นของตลาด และอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นของราคา ในทางกลับกัน เมื่อสัดส่วนของตำแหน่งขายสูงกว่าตำแหน่งซื้อ สะท้อนถึงแนวโน้มขาลง และอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง
อัตราส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลแบบเรียลไทม์ของแรงกดดันในการซื้อและการขายในตลาด การวิเคราะห์ปริมาณคำสั่งซื้อและขายที่ใช้งานอยู่พร้อมกับกระแสเงินทุน จะทำให้ผู้ค้าเข้าใจพลวัตของอุปสงค์-อุปทานที่แท้จริงและแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น
การเข้าถึงข้อมูลอัตราส่วน long/short ช่วยให้ผู้เทรดมีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับตลาด:
วัดความรู้สึกของตลาด: ระบุได้อย่างรวดเร็วว่าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ช่วยหลีกเลี่ยงการติดตามแนวโน้มอย่างมืดบอด
สนับสนุนการตัดสินใจเทรด: เมื่อนำไปรวมกับรูปแบบแท่งเทียนและปริมาณการเทรด อัตราส่วนดังกล่าวสามารถช่วยยืนยันสัญญาณซื้อหรือขายได้
การจัดการความเสี่ยง: ในช่วงเวลาที่มีความรู้สึกสุดโต่ง จะช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจกลับทิศทางได้ และลดโอกาสที่จะติดอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เอื้ออำนวย
การเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์: ไม่ว่าจะเทรดในระยะสั้นหรือระยะยาว อัตราส่วนยาว/สั้นก็ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้อ้างอิงที่มีค่าในการปรับปรุงความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือของกลยุทธ์การเทรด
จากการเข้าใจและนำอัตราส่วนยาว/สั้นมาใช้ เทรดเดอร์ไม่เพียงแต่จะเข้าใจพลวัตของตลาดโดยรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงอัตราความสำเร็จในสภาวะผันผวนได้อีกด้วย
เพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลอัตราส่วนยาว/สั้นของ MEXC บนเว็บไซต์ MEXC
เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ MEXC อย่างเป็นทางการ จากเมนูบนสุด เลือกสัญญาฟิวเจอร์ส จากนั้นคลิก ภาพรวมสัญญาฟิวเจอร์ส ที่ด้านล่าง
ขั้นตอนต่อไป ให้คลิกดูเพิ่มเติม ภายใต้ ฟิวเจอร์สบิ๊กดาต้า เพื่อเข้าสู่แดชบอร์ดข้อมูล
ในหน้า บิ๊กดาต้าสำหรับฟิวเจอร์สคุณสามารถเลือกและดูข้อมูลเฉพาะที่คุณสนใจได้
Long vs. Short ในแง่ความแข็งแร่ง: ช่วยให้มองเห็นความแข็งแกร่งสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ผู้ค้าประเมินทิศทางราคาที่เป็นไปได้
การวิเคราะห์การไหลของเงินทุน: ติดตามคำสั่งซื้อขนาดใหญ่และเงินทุนไหลเข้า/ไหลออกเพื่อระบุความตั้งใจของผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่
เครื่องมือยืนยันแนวโน้ม: ใช้ควบคู่กับการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนของแนวโน้มปัจจุบัน
เวลาเข้า: การติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอัตราส่วนยาว/สั้น ช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุโอกาสในการเข้าและออกที่เหมาะสมที่สุดได้
เมื่อดัชนี BSL บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของกำลังซื้อที่ชัดเจนควบคู่ไปกับปริมาณการเทรดที่เพิ่มขึ้น มักจะบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นที่ราคาจะเพิ่มขึ้น
เมื่อข้อมูล long/short แสดงให้เห็นถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้นและเงินทุนไหลออก แสดงว่ามีความเสี่ยงที่ราคาอาจลดลง
ในแนวโน้มขาขึ้น ข้อมูลระยะยาว/ระยะสั้นควรสะท้อนถึงการครอบงำของผู้ซื้อที่ยั่งยืน ในแนวโน้มขาลง พลังขายควรจะยังคงควบคุมได้
หากราคาแตะระดับสูงใหม่ในขณะที่ข้อมูลระยะยาว/ระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงกำลังซื้อที่อ่อนแอลง อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น
การนำข้อมูลระยะยาว/ระยะสั้นมาใช้ให้มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถวัดโมเมนตัมของตลาดได้ดีขึ้นและปรับปรุงความแม่นยำของการตัดสินใจเทรดได้ดีขึ้น ขอแนะนำให้รวมข้อมูลระยะยาว/สั้นเข้ากับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ และการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อสร้างกรอบการเทรดที่ครอบคลุม
ปัจจุบัน MEXC กำลังจัดงาน เทศกาลค่าธรรมเนียม 0 ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษในการเทรดโทเค็น 100 เหรียญโดยไม่มีค่าธรรมเนียม วิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลดต้นทุนการเทรดได้อย่างมาก บรรลุเป้าหมาย "ประหยัดมากขึ้น เทรดมากขึ้น รับมากขึ้น" ผ่านกิจกรรมที่มีเวลาจำกัดนี้ นักเทรดสามารถเพลิดเพลินไปกับการดำเนินการที่ต้นทุนต่ำอย่างราบรื่น ก้าวล้ำหน้าแนวโน้มตลาด และคว้าโอกาสอันสั้นด้วยประสิทธิภาพสูงสุด เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับการเร่งการเดินทางของคุณสู่การเติบโตของสินทรัพย์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว