Bitcoin (BTC) คืออะไร? คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานสกุลเงินดิจิทัล

1) Bitcoin (BTC) เป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจที่ได้รับการเสนอครั้งแรกโดย Satoshi Nakamoto ในปี 2008 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2009
2) BTC ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อคเชน โดยมีการบันทึกธุรกรรมทั้งหมดอย่างโปร่งใสและไม่จำเป็นต้องมีธนาคารหรือหน่วยงานรัฐบาลเป็นตัวกลาง
3) ผู้ใช้สามารถรับ BTC ผ่าน crypto exchange, การโอนแบบเพียร์ทูเพียร์ หรือการขุด
4) BTC มักเรียกกันว่า "ทองคำดิจิทัล" สามารถใช้สำหรับการชำระเงิน ใช้เป็นที่เก็บมูลค่า และสำหรับการซื้อขายและการลงทุน
5) แม้ว่า BTC จะมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็มาพร้อมความผันผวนของราคา ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้วยเช่นกัน ผู้ใช้ควรเข้าถึงด้วยความระมัดระวังและความเข้าใจ
Bitcoin (BTC) เป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจที่ทำงานบนเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์ ใช้โค้ดโอเพนซอร์ส และอาศัยบล็อคเชนเป็นโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐาน เปิดตัวโดย Satoshi Nakamoto ในปี 2008 และในปี 2009 บล็อก Bitcoin แรก (Genesis Block) ได้ถูกขุด นี่ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเครือข่าย Bitcoin และจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชนที่กว้างขึ้น
BTC ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน ซึ่งเป็นระบบบันทึกข้อมูลแบบกระจายอำนาจ โปร่งใส และป้องกันการปลอมแปลง มันทำงานเหมือนสมุดบัญชีดิจิทัลที่ได้รับการดูแลร่วมกันโดยผู้ใช้ทั่วโลก โดยทุกธุรกรรม BTC จะถูกบันทึกถาวร
เมื่อผู้ใช้เริ่มโอน BTC ธุรกรรมจะถูกถ่ายทอดไปทั่วเครือข่ายทั้งหมด เมื่อถึงจุดนั้น นักขุดซึ่งเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เฉพาะทางจะเริ่มตรวจสอบธุรกรรม
กระบวนการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับอัลกอริทึม Proof of Work (PoW) นักขุดจะแก้ปริศนาการเข้ารหัสที่ซับซ้อน และผู้ที่สามารถทำภารกิจสำเร็จเป็นคนแรกจะได้รับสิทธิ์ในการเพิ่มธุรกรรมลงในบล็อกใหม่ จากนั้นบล็อคดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับบล็อคก่อนหน้าตามลำดับเวลา จนเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าบล็อคเชน
เมื่อเพิ่มบล็อกลงในบล็อกเชนสำเร็จแล้ว ธุรกรรมที่อยู่ในบล็อกนั้นจะถูกบันทึกอย่างถาวรและออกอากาศไปทั่วทั้งเครือข่าย โหนดอื่นๆ จะอัปเดตบันทึกของตนตามนั้น การออกแบบนี้ทำให้แน่ใจว่าธุรกรรมทั้งหมดมีความโปร่งใสและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เพื่อเป็นรางวัลสำหรับความพยายามในการคำนวณและค่าไฟฟ้า ผู้ขุดที่ไขปริศนาการเข้ารหัสได้สำเร็จจะได้รับ BTC ที่เพิ่งออกใหม่จากระบบ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่รวมอยู่ในบล็อกนั้น กระบวนการนี้เรียกว่า การขุด และเป็นวิธีเดียวที่จะสร้าง BTC ใหม่ได้
ในปัจจุบันรางวัลสำหรับการขุดบล็อกใหม่อยู่ที่ประมาณ 3.125 BTC จำนวนเงินนี้จะลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ สี่ปี และในที่สุดอุปทานทั้งหมดจะถูกจำกัดไว้ที่ 21 ล้านเหรียญ
หากเปรียบเทียบกับสกุลเงินดั้งเดิมแล้ว BTC มีคุณลักษณะพิเศษหลายประการ ได้แก่ เป็นการกระจายอำนาจ มีอุปทานรวมคงที่ โปร่งใสและป้องกันการปลอมแปลง สามารถใช้ได้ทั่วโลก และมีความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
การกระจายอำนาจ: BTC เป็นสกุลเงินดิจิตอลแบบกระจายอำนาจ มีการออกและซื้อขายโดยไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานกลางใดๆ แต่จะดำเนินการผ่านเครือข่ายโหนดอิสระ และการเข้าหรือออกของโหนดใดโหนดหนึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวม โครงสร้างนี้เป็นสิ่งที่รองรับความปลอดภัยและความเป็นอิสระของ BTC
อุปทานคงที่: BTC มีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่แน่นอนสำหรับอุปทานทั้งหมดและปฏิบัติตามกำหนดการเผยแพร่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จำนวน BTC ทั้งหมดถูกจำกัดอยู่ที่ 21 ล้านเหรียญ เหรียญใหม่จะถูกปล่อยออกมาประมาณทุกๆ 10 นาที และอัตราการออกเหรียญจะลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ สี่ปีผ่านเหตุการณ์ที่เรียกว่า "halving" คาดว่า BTC ทั้งหมดจะถูกขุดภายในปี 2140 BTC ได้ผ่านเหตุการณ์ halving มาแล้วสามครั้ง:
ในปี 2012 รางวัลบล็อกลดลงจาก 50 BTC เหลือ 25 BTC
ในปี 2016 จาก 25 BTC เป็น 12.5 BTC
ในปี 2020 จาก 12.5 BTC เป็น 6.25 BTC
ในปี 2024 จาก 6.25 BTC เป็น 3.125 BTC
กลไก halving นี้จะสร้างความขาดแคลนซึ่งเพิ่มความน่าสนใจให้ BTC ในฐานะแหล่งเก็บมูลค่าสำหรับนักลงทุน
ความโปร่งใสและความไม่เปลี่ยนแปลง: ธุรกรรม BTC ทั้งหมดจะถูกบันทึกเป็นสาธารณะบนบล็อคเชน เมื่อบันทึกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ แม้ว่าการทำธุรกรรมจะมีความโปร่งใส แต่ตัวตนที่อยู่เบื้องหลังธุรกรรมนั้นยังคงไม่เปิดเผยตัวตนโดยการออกแบบ ซึ่งทำให้ BTC มีคุณลักษณะความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด
ความปลอดภัย: BTC ถือว่ามีความปลอดภัยสูงเนื่องจากเครือข่ายได้รับการดูแลโดยคอมพิวเตอร์จำนวนนับไม่ถ้วนทั่วโลก เพื่อโจมตีบล็อคเชนให้ประสบความสำเร็จ ผู้ไม่ประสงค์ดีจะต้องควบคุมพลังการประมวลผลของเครือข่ายมากกว่า 50% ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก
การเข้าถึงทั่วโลก: ไม่เหมือนกับสกุลเงินทั่วไป BTC เป็นสินทรัพย์ที่อิงมูลค่าซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลหรือสถาบัน การทำธุรกรรมข้ามพรมแดนโดยใช้สกุลเงินดั้งเดิมมักประสบความล่าช้าเนื่องจากกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและคนกลาง อย่างไรก็ตาม ธุรกรรม BTC สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยเพียงแค่ที่อยู่ดิจิทัลและคลิกไม่กี่ครั้ง โดยต้องยืนยันผ่านเครือข่ายเท่านั้นจึงจะชำระเงินได้
คุณสมบัติเชิงนวัตกรรมเหล่านี้ทำให้ BTC ได้รับการยอมรับและนำไปใช้อย่างแพร่หลาย มีการนำมาใช้กันเพิ่มมากขึ้นในการโอนเงินระหว่างประเทศ และนักลงทุนจำนวนมากมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ และเป็นการเก็บมูลค่าในระยะยาว
การชำระเงินและการโอนเงิน: เนื่องจากเป็นระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์แบบเพียร์ทูเพียร์ BTC จึงทำให้สามารถชำระเงินได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ไม่เหมือนกับการโอนเงินข้ามพรมแดนแบบเดิมที่อาจต้องใช้เวลาหลายวันและมีค่าธรรมเนียมสูง แต่ธุรกรรม BTC โดยทั่วไปจะได้รับการยืนยันภายในไม่กี่นาที และมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ หากปราศจากการมีส่วนร่วมของธนาคารตัวกลาง ประสิทธิภาพของธุรกรรมก็จะดีขึ้นอย่างมาก
การเก็บรักษามูลค่า: เนื่องจากมีอุปทานคงที่และมีความต้านทานต่อภาวะเงินเฟ้อเทียม BTC จึงมักถูกมองว่าเป็น "ทองคำดิจิทัล" เมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น BTC จึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสกุลเงินทั่วไปเพิ่มมากขึ้น ในประเทศที่ประสบปัญหาค่าเงินตกต่ำอย่างรุนแรง ประชาชนหันมาใช้ BTC เป็นช่องทางในการรักษาความมั่งคั่ง
เช่นเดียวกับทองคำ BTC สามารถถือได้ในระยะยาวโดยไม่ต้องพึ่งพาสถาบันหรือรัฐบาลใดๆ เป็นแหล่งเก็บมูลค่าโดยไม่ต้องขออนุญาต ได้รับความนิยมจากนักลงทุนระยะยาวและผู้มีส่วนร่วมสถาบัน
การลงทุนและการเทรด: ความผันผวนของราคา BTC อย่างมีนัยสำคัญดึงดูดผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมาก สามารถซื้อขายได้ผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลักๆ เช่น MEXC ซึ่งรองรับการซื้อขายแบบ Spot เช่นเดียวกับตราสารอนุพันธ์รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สำหรับผู้ซื้อขายระยะสั้น ความผันผวนของราคาครั้งใหญ่สร้างโอกาสได้บ่อยครั้ง สำหรับผู้ถือในระยะยาว แนวโน้มในอดีตบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มขาขึ้นโดยทั่วไป กลยุทธ์การลงทุนแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ความเสี่ยงและระยะเวลาการลงทุนของแต่ละบุคคล
BTC ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ลักษณะการกระจายอำนาจนั้นน่าดึงดูดใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้ไม่จำเป็นต้องไว้วางใจตัวกลางบุคคลที่สามสำหรับการชำระเงินอีกต่อไป บุคคลสามารถจัดการธุรกรรมและข้อมูลสกุลเงินได้อย่างอิสระ
มีหลายวิธีในการได้รับ BTC รวมถึงการขุด การซื้อผ่านการแลกเปลี่ยน และการรับรางวัล Airdrop ในช่วงเริ่มแรก BTC สามารถขุดได้โดยใช้ฮาร์ดแวร์เฉพาะทางที่ส่งรางวัลไปที่กระเป๋าเงิน Bitcoin อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคา BTC เพิ่มขึ้น อัตราแฮชของเครือข่ายทั้งหมดจึงพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในการขุดเพิ่มมากขึ้นและมีระดับความยากที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ วิธีที่ง่ายที่สุดในการซื้อ BTC คือผ่านการซื้อขายแบบ Spot บนกระดานแลกเปลี่ยน เช่น MEXC ขั้นตอนพื้นฐานมีดังนี้:
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
ความผันผวนของราคาสูง: BTC เป็นที่รู้จักกันว่ามีความผันผวนทางการตลาดอย่างรุนแรง ราคาอาจพุ่งสูงหรือร่วงลงอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุปทานและอุปสงค์ แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม สำหรับนักลงทุนทั่วไป การขาดการบริหารความเสี่ยงหรือการเข้าใจตลาดอาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงขอแนะนำให้ลงทุนเฉพาะกองทุนตามดุลพินิจที่คุณสามารถรับการสูญเสียได้เท่านั้น
ความไม่แน่นอนทางกฎหมายและข้อบังคับ: กฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ BTC แตกต่างกันมากในแต่ละประเทศ เขตอำนาจศาลบางแห่งยอมรับโดยการวางกรอบทางกฎหมายที่ชัดเจนเพื่ออนุญาตและควบคุมการใช้งาน ในขณะที่บางแห่งก็ห้ามการค้าหรือการขุดโดยสิ้นเชิง สิ่งนี้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่แตกต่างกันอย่างมากสำหรับผู้ใช้ในแต่ละภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงนโยบายกะทันหัน เช่น ข้อจำกัดเกี่ยวกับกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลอาจส่งผลโดยตรงต่อราคาตลาดและสิทธิของผู้ใช้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกฎระเบียบในท้องถิ่นก่อนที่จะใช้หรือลงทุนใน BTC
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย: แม้ว่าเครือข่าย Bitcoin จะสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมที่มีความปลอดภัยสูง แต่การใช้งานและการจัดเก็บมักจะเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดของมนุษย์หรือการโจมตีทางไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทั่วไป ได้แก่:
การสูญเสียคีย์ส่วนตัว: รหัสส่วนตัวเป็นวิธีเดียวในการเข้าถึงการถือครอง BTC หากสูญหาย สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถกู้คืนได้อย่างถาวร และไม่มีอำนาจใดที่จะฟื้นคืนการเข้าถึงได้
การโจรกรรมกระเป๋าสตางค์: การใช้ซอฟต์แวร์กระเป๋าเงินที่ไม่ได้เข้ารหัสหรือการเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้ผู้ใช้เสี่ยงต่อมัลแวร์หรือการแฮ็ก ซึ่งส่งผลให้เกิดการขโมยทรัพย์สิน
ช่องโหว่ของเอ็กซ์เชนจ์: เอ็กซ์เชนจ์สกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่หลายแห่งเคยประสบปัญหาการละเมิดความปลอดภัยร้ายแรงในอดีต (เช่น Mt. Gox) ส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินของผู้ใช้เป็นจำนวนมาก
เพื่อบรรเทาความเสี่ยงเหล่านี้ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย เช่น การจัดเก็บ BTC จำนวนมากในกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ เปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองขั้นตอน และหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลในระยะยาวบนกระดานแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: แม้ว่าเครือข่าย Bitcoin จะปลอดภัยและเชื่อถือได้ แต่การออกแบบเดิมนั้นมีข้อจำกัดในแง่ของความเร็วในการทำธุรกรรมและความสามารถในการปรับขนาด เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ชุมชนนักพัฒนาได้เสนอโซลูชั่นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Lightning Network โปรโตคอลเลเยอร์ 2 นี้ช่วยให้สามารถทำธุรกรรมได้เกือบจะทันทีและมีต้นทุนต่ำโดยการสร้างช่องทางการชำระเงินนอกเครือข่าย ซึ่งช่วยเพิ่มการใช้งาน BTC สำหรับการชำระเงินไมโครในชีวิตประจำวันได้อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่เทคโนโลยีดังกล่าวพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับมากขึ้น BTC อาจพัฒนาเป็นเงินสดดิจิทัลรูปแบบที่ใช้งานได้จริงมากขึ้น
การใช้ในกระแสหลัก: BTC ซึ่งเคยถูกจำกัดอยู่เฉพาะในชุมชนเฉพาะกลุ่ม ค่อยๆ ได้รับความสนใจจากบริษัทใหญ่ๆ และสถาบันการเงินต่างๆ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เช่น Strategy ได้จัดสรรสินทรัพย์บางส่วนของตนลงใน BTC ผู้ให้บริการทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น Visa, MasterCard และ PayPal ก็เริ่มรองรับการชำระเงินและธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลแล้ว การพัฒนาเหล่านี้บ่งชี้ว่า BTC กำลังเปลี่ยนจากเครื่องมือเก็งกำไรไปเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับการควบคุมและยอมรับมากขึ้น ซึ่งมีศักยภาพในการรวมเข้ากับระบบการเงินที่กว้างขึ้น
กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์: ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อโลกและค่าเงินที่ลดค่าลง นักลงทุนสถาบันจำนวนมากเริ่มนำ BTC มาลงทุนในพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ บริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำ เช่น BlackRock และ Fidelity ได้เปิดตัว ETF BTC สถานะของ BTC ในฐานะ "ทองคำดิจิทัล" ยังคงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความผันผวนของตลาดแบบดั้งเดิม ด้วยกฎระเบียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นที่เกิดขึ้น BTC จึงมีแนวโน้มที่จะสร้างตำแหน่งของตนเองให้เป็นส่วนประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมายของการจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลกในปีต่อๆ ไป
Bitcoin (BTC) ไม่เพียงแต่เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นการปฏิรูประบบการเงินระดับโลกอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของโมเดลความไว้วางใจแบบกระจายอำนาจและแนะนำแนวคิดใหม่ในการจัดเก็บมูลค่า สำหรับผู้มาใหม่ การทำความเข้าใจพื้นฐานและความเสี่ยงถือเป็นก้าวแรกในการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย สำหรับสังคมโดยรวม BTC ท้าทายให้เราตรวจสอบธรรมชาติของเงินอีกครั้ง เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาและกฎเกณฑ์ต่างๆ มีความสมบูรณ์มากขึ้น คาดว่า BTC จะยังคงปลดล็อกมูลค่าในด้านการเงิน การชำระเงิน และการจัดสรรสินทรัพย์ ตอกย้ำบทบาทของตนในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของโลก
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว