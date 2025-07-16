คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bitcoin Halving

เวลา
ความสูงของบล็อกแบ่งครึ่ง
บล็อกรางวัลหลังจากแบ่งครึ่ง
บิทคอยน์ที่ยังไม่ได้ขุดเหลือ %
การแบ่งครึ่งครั้งแรก
11/28/2012
210,000
25
50%
การแบ่งครึ่งครั้งที่สอง
07/09/2016
420,000
12.5
25%
การแบ่งครึ่งครั้งที่สาม
05/11/2020
630,000
6.25
12.5%
การแบ่งครึ่งครั้งที่สี่
04/?/2024
840,000
3.125
6.3%
ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั
ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง
1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ
TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน
Bitcoin Runes หรือที่เรียกอีกอย่างว่าโปรโตคอล Runes เป็นโปรโตคอลสำหรับการออกโทเค็นที่ใช้แทนกันได้โดยตรงบนเครือข่าย Bitcoin โปรโตคอลรูนได้รับการเสนอโดย Casey Rodarmor ผู้ก่อตั้งโปรโตคอล Ordinals ในเดือ
เนื่องจาก Bitcoin ได้สร้างชื่อให้กับตัวเองให้เป็นเครือข่ายบล็อคเชนที่ปลอดภัยและกระจายอำนาจมากที่สุด ข้อจำกัดในการปรับขนาดและการเขียนโปรแกรมจึงชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าเครือข่ายหลักของ Bitcoin จะกำหน
ท่ามกลางการบรรจบกันที่รวดเร็วของเทคโนโลยีบล็อคเชนและ AI Codatta ก้าวขึ้นมาเป็นโปรโตคอลข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาหลักประการหนึ่งของ Web3 ได้แก่ การสร้าง จัดการ และสร้างรายได
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2025 ตามราคา BTCUSDT Perpetual Futures บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย MEXC ราคาของ Bitcoin ทะลุ 118,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกอย่างมาก เหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ช่วยเสริมความ