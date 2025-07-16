คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bitcoin Halving

1. ใครเป็นผู้คิดค้น Bitcoin? ผู้สร้าง Bitcoin ที่รู้จักกันในชื่อ “Satoshi Nakamoto” ยังคงไม่เป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งทำให้ตัวตนที่แท้จริงของเขายังคงเป็นปริศนา บางคนคาดเดาว่า Satoshi Nakamoto เป1. ใครเป็นผู้คิดค้น Bitcoin? ผู้สร้าง Bitcoin ที่รู้จักกันในชื่อ “Satoshi Nakamoto” ยังคงไม่เป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งทำให้ตัวตนที่แท้จริงของเขายังคงเป็นปริศนา บางคนคาดเดาว่า Satoshi Nakamoto เป
1. ใครเป็นผู้คิดค้น Bitcoin?

ผู้สร้าง Bitcoin ที่รู้จักกันในชื่อ “Satoshi Nakamoto” ยังคงไม่เป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งทำให้ตัวตนที่แท้จริงของเขายังคงเป็นปริศนา บางคนคาดเดาว่า Satoshi Nakamoto เป็นบุคคลหนึ่ง ในขณะที่บางคนก็เสนอว่าอาจเป็นองค์กรก็ได้ หลังจากที่ Satoshi Nakamoto โพสต์ข้อความสุดท้ายของเขาบนฟอรั่มเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2010 เขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

2. ใครควบคุมการออก Bitcoin?

ไม่มีบุคคลหรือองค์กรใดสามารถควบคุมการออก Bitcoin ได้ เป็นไปตามกฎโค้ดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

3. Bitcoin Halving คืออะไร?

นักขุด Bitcoin ใช้อัลกอริธึมแฮชเพื่อค้นหาตัวเลขสุ่ม นักขุดที่พบตัวเลขสุ่มนี้คนแรกจะได้รับรางวัล Bitcoin ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการขุด เมื่อเวลาผ่านไป การสร้าง Bitcoin ใหม่ก็กลายเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้น ดังนั้น เมื่อมีการเปิดตัว Bitcoin ซาโตชิ นากาโมโตะได้กำหนดอุปทานทั้งหมดไว้ที่ 21 ล้านเหรียญ และนำแบบจำลองภาวะเงินฝืดมาใช้เพื่อควบคุมความพร้อมใช้งาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การลดครึ่งหนึ่งทุกๆ สี่ปี

Bitcoin ได้ผ่านเหตุการณ์การแบ่งครึ่งมาแล้วสามครั้ง ส่งผลให้รางวัลต่อบล็อกลดลงจาก 50 เหรียญแรกต่อบล็อกเหลือเพียง 6.25 เหรียญต่อบล็อกในปัจจุบัน Bitcoin กำลังเข้าใกล้เหตุการณ์การลดครึ่งหนึ่งครั้งที่สี่ ซึ่งจะลดรางวัลต่อบล็อกลงเหลือ 3.125 เหรียญต่อบล็อก

4. เหตุใดช่วงเวลา "ลดลงครึ่งหนึ่ง" เหล่านี้จึงน้อยกว่า 4 ปี

ตามกฎของ Bitcoin รางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งทุก ๆ 210,000 บล็อก เวลาเป้าหมายในการขุดแต่ละบล็อกอยู่ที่ประมาณ 10 นาที แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ บางบล็อกใช้เวลาขุดมากกว่าหรือต่ำกว่า 10 นาที ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการแบ่งครึ่งครั้งต่อไป แนวคิดเรื่อง “ลดลงครึ่งหนึ่งทุก 4 ปี” เป็นเพียงทฤษฎีและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาในการขุด การแบ่งครึ่งครั้งต่อไปคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2024

5. อะไรจะเกิดขึ้นในช่วง Bitcoin halving?

เมื่อ Bitcoin ลดครึ่งหนึ่ง รางวัลสำหรับการขุดบล็อกใหม่ก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง การกระทำดังกล่าวจะลดอัตราการขุด Bitcoin ใหม่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเร็วในการหมุนเวียนของ Bitcoin ใหม่ที่เข้าสู่ตลาด เหตุการณ์การแบ่งครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นประมาณทุก ๆ สี่ปี และเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการควบคุมอุปทานของ Bitcoin

6. เวลาการแบ่งครึ่งของ Bitcoin ในประวัติศาสตร์


เวลา
ความสูงของบล็อกแบ่งครึ่ง
บล็อกรางวัลหลังจากแบ่งครึ่ง
บิทคอยน์ที่ยังไม่ได้ขุดเหลือ %
การแบ่งครึ่งครั้งแรก
11/28/2012
210,000
25
50%
การแบ่งครึ่งครั้งที่สอง
07/09/2016
420,000
12.5
25%
การแบ่งครึ่งครั้งที่สาม
05/11/2020
630,000
6.25
12.5%
การแบ่งครึ่งครั้งที่สี่
04/?/2024
840,000
3.125
6.3%

7. การแบ่งครึ่งของ Bitcoin จะส่งผลต่อราคาหรือไม่?

เนื่องจากอุปทาน Bitcoin โดยรวมมีจำกัดอยู่ที่ 21 ล้านเหรียญ กลไกการแบ่งครึ่งจึงช่วยลดการไหลเข้าของ Bitcoin ใหม่ ทำให้ Bitcoin หายากยิ่งขึ้น ความหายากของ Bitcoin เมื่อรวมกับข้อมูลในอดีตที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของราคาระหว่างเหตุการณ์ Bitcoin halfving ในอดีต แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ halfving นี้อาจส่งผลให้ราคา Bitcoin เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอีก

8. การแบ่งครึ่งของ Bitcoin จะส่งผลต่อความเร็วในการทำธุรกรรมหรือไม่?

ไม่ ความเร็วในการทำธุรกรรมของ Bitcoin ขึ้นอยู่กับขนาดบล็อกและความแออัดของเครือข่ายเป็นหลัก การลดความเร็วการผลิต Bitcoin ใหม่ลงครึ่งหนึ่งจะไม่มีผลโดยตรงต่อความเร็วในการทำธุรกรรม

9. การแบ่งครึ่งของ Bitcoin จะส่งผลกระทบต่อ altcoins หรือไม่?

เหตุการณ์ Bitcoin Halving จะดึงความสนใจไปที่ตลาด crypto รวมถึง altcoins ด้วย นักลงทุนอาจมีความหวังมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการเติบโตของโทเค็นอื่น ๆ ความกระตือรือร้นดังกล่าวอาจนำไปสู่การลงทุนใน altcoins มากขึ้น ส่งผลให้ราคาของมันสูงขึ้น นอกจากนี้ เมื่อรางวัลการขุด Bitcoin ลดลง นักขุดบางรายอาจหันไปขุด altcoin ที่ให้รางวัลสูงกว่า

10. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่มี Bitcoin ให้ขุดอีกต่อไป?

ภายในปี 2140 Bitcoin ทั้งหมดจะถูกขุดหมด และจะไม่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณ Bitcoin เพิ่มเติมอีก เมื่อถึงเวลานั้น ราคาของ bitcoin อาจเพิ่มขึ้นอีก และนักขุดจะไม่ได้รับรางวัลจากการขุดอีกต่อไป แต่จะได้รับเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกรรมจากธุรกรรมของผู้ใช้เท่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้


