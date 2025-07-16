ในปี 2013 และ 2018 ฝาแฝด Winklevoss ยื่นใบสมัคร Bitcoin Spot ETF สองครั้ง ซึ่งทั้งสองครั้งถูก SEC ปฏิเสธ ในปีพ.ศ. 2023 สถาบันการเงินจำนวนเพิ่มมากขึ้นกำลังเข้าร่วมคิวเพื่อสมัคร Bitcoin Spot ETF เหตุใดจในปี 2013 และ 2018 ฝาแฝด Winklevoss ยื่นใบสมัคร Bitcoin Spot ETF สองครั้ง ซึ่งทั้งสองครั้งถูก SEC ปฏิเสธ ในปีพ.ศ. 2023 สถาบันการเงินจำนวนเพิ่มมากขึ้นกำลังเข้าร่วมคิวเพื่อสมัคร Bitcoin Spot ETF เหตุใดจ
ในปี 2013 และ 2018 ฝาแฝด Winklevoss ยื่นใบสมัคร Bitcoin Spot ETF สองครั้ง ซึ่งทั้งสองครั้งถูก SEC ปฏิเสธ ในปีพ.ศ. 2023 สถาบันการเงินจำนวนเพิ่มมากขึ้นกำลังเข้าร่วมคิวเพื่อสมัคร Bitcoin Spot ETF

เหตุใดจึงมีความสนใจในการสมัคร Bitcoin Spot ETF เพิ่มมากขึ้น และเหตุใด Bitcoin Spot ETF จึงดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมาก? นี่คือคำถามที่บทความนี้จะวิเคราะห์และตอบ

1. Bitcoin Spot ETF คืออะไร?


ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund ซึ่งเป็นกองทุนการลงทุนประเภทหนึ่งคล้ายกับหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

กองทุน ETF ใช้รูปแบบของหลักทรัพย์ค้ำประกันทางกายภาพเพื่อแปลงสินทรัพย์เฉพาะให้เป็นหลักทรัพย์ นักลงทุนจำเป็นต้องซื้อหุ้นของกองทุนที่ออกโดยสถาบันเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถถือความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมได้

Bitcoin ETF หมายถึงกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ถือ Bitcoin เป็นสินทรัพย์อ้างอิง เมื่อผู้ใช้ซื้อ Bitcoin spot ETF ก็เหมือนกับว่าพวกเขากำลังซื้อ Bitcoin แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาไม่ได้ถือ Bitcoin โดยตรง ณ ขณะนี้ยังไม่มี ETF Bitcoin Spot ที่แท้จริง

2. ข้อดีของ Bitcoin Spot ETF


1. การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ: Bitcoin Spot ETF ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แบบดั้งเดิมและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันที่เกี่ยวข้อง ตลาดที่มีการควบคุมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนมากยิ่งขึ้น

2. เกณฑ์การลงทุนต่ำ: ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องของคริปโตเหมือนกับการใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล การบรรจุภัณฑ์ Bitcoin ETF เป็นวิธีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบดั้งเดิมช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงสำหรับนักลงทุน

3. คุ้มค่า: โดยทั่วไปแล้ว Bitcoin Spot ETF จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อ BTC โดยตรง ซึ่งทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ใส่ใจต้นทุน

4. ความปลอดภัย: ผู้ใช้ที่ซื้อ Bitcoin Spot ETF ไม่ได้ถือ Bitcoin จริง ในขณะที่ได้รับกำไรจากการผันผวนของราคา Bitcoin พวกเขาก็จะปราศจากความเสี่ยงในการสูญหายหรือการโจรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าสตางค์ดิจิทัล

3. Bitcoin ETF แตกต่างจาก Bitcoin Investment Trusts อย่างไร?


กองทรัสต์เพื่อการลงทุนเป็นกองทุนรวมการลงทุนประเภทปิดที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล GBTC ของ Grayscale ถือเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ความไว้วางใจของ Bitcoin

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ETF และผลิตภัณฑ์ทรัสต์นั้นอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่า ETF นั้นเป็นแบบปลายเปิด โดยผู้สร้างตลาดสามารถสร้างและขายคืนหน่วยลงทุนได้อย่างอิสระ ซึ่งรับประกันสภาพคล่องที่เพียงพอ ในทางตรงกันข้าม กองทุนรวมเพื่อการลงทุนเป็นกองทุนปิด ไม่สามารถสร้างได้ง่าย และไม่มีแผนการไถ่ถอนที่ใช้งานได้

นักลงทุนรายวันสามารถซื้อและขายกองทุน ETF ได้ ในขณะที่กองทุนเพื่อการลงทุนสามารถซื้อขายได้เพียงครั้งเดียวในตอนท้ายของวันซื้อขาย โดยทั่วไปแล้วต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ ETF จะต่ำกว่าต้นทุนของกองทุนรวมการลงทุน

4. กำหนดเวลาการสมัคร Bitcoin Spot ETF


จนถึงปัจจุบัน SEC ได้ปฏิเสธใบสมัคร Bitcoin ETF ทั้งหมด

ในปี 2013 พี่น้อง Winklevoss ได้ยื่นเอกสาร S-1 ให้กับ SEC โดยระบุอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาตั้งใจที่จะเปิดตัว ETF ที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin ในปี 2018 พวกเขาได้ยื่นใบสมัครอีกครั้ง แต่ทั้งสองใบสมัครถูก SEC ปฏิเสธ

ในเดือนสิงหาคม 2018 บริษัทจัดการสินทรัพย์ VanEck ได้ยื่นใบสมัคร Bitcoin Spot ETF และถอนออกในเดือนกันยายน จากนั้นจึงยื่นใบสมัครใหม่อีกครั้งในเดือนมีนาคม 2021 และมิถุนายน 2022 ซึ่งทั้งหมดถูก SEC ปฏิเสธ

ในเดือนเมษายน 2021 บริษัทจัดการสินทรัพย์ Valkyrie Investments ได้ยื่นใบสมัคร Bitcoin Spot ETF ซึ่งถูกปฏิเสธโดย SEC ในเดือนธันวาคม

ในเดือนพฤษภาคม 2021 Fidelity ได้ยื่นใบสมัคร Bitcoin Spot ETF ซึ่งถูกปฏิเสธโดย SEC ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ในเดือนมิถุนายน 2021 ARK Invest ร่วมมือกับ 21Shares ผู้ให้บริการ ETF ของสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อส่งใบสมัครสำหรับ ARK 21Shares Bitcoin ETF ใบสมัครนี้ถูกปฏิเสธโดย SEC ในเดือนเมษายน 2022 พวกเขาส่งเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกันแต่ก็ถูกปฏิเสธอีกครั้งในเดือนมกราคม 2023

ในเดือนกรกฎาคม 2021 บริษัทจัดการกองทุน Global X แห่งนิวยอร์กได้ยื่นใบสมัครซึ่งถูก SEC ปฏิเสธในเดือนมีนาคม 2022

ในเดือนตุลาคม 2021 Bitwise ได้ส่งใบสมัคร Bitcoin Spot ETF ครั้งแรก ถูก ก.ล.ต. ปฏิเสธในเดือนมิถุนายน 2022

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2021 สหรัฐฯ ได้อนุมัติ ETF ฟิวเจอร์ส Bitcoin ตัวแรก

ใช้โทนสีเทาพร้อมกันเพื่อแปลง GBTC เป็น Bitcoin Spot ETF ก.ล.ต. ปฏิเสธคำร้องดังกล่าวในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2022 โดยอ้างว่าบริษัทไม่พยายามป้องกันการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นเพียงพอ Grayscale ฟ้อง SEC และได้รับชัยชนะในศาลในเดือนสิงหาคม 2023

ในเดือนธันวาคม 2021 WisdomTree ได้ยื่นใบสมัคร Bitcoin Spot ETF ซึ่งถูกปฏิเสธในเดือนตุลาคม 2022

ในเดือนเมษายน 2023 ARK Invest และ 21Shares ได้ยื่นใบสมัคร Bitcoin Spot ETF ครั้งที่สาม

ในเดือนมิถุนายน 2023 BlackRock และ Valkyrie ได้ยื่นใบสมัคร Bitcoin Spot ETF

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2023 WisdomTree, VanEck, Fidelity/Wise Origin, Bitwise และ Global X ได้ส่งใบสมัครไปยัง SEC อีกครั้ง

5. ผลกระทบต่อตลาดของ Bitcoin Spot ETF


แม้ว่าการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลจะมีความสำคัญอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและมีความสนใจในสาขานี้เพิ่มมากขึ้น แต่ขนาดของตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังคงค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับการเงินแบบดั้งเดิม การอนุมัติ Bitcoin Spot ETF ถือเป็นการยอมรับและการรับรู้ของตลาดหลัก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะช่วยเพิ่มการยอมรับ Bitcoin ในหมู่นักลงทุนมากยิ่งขึ้น

การอนุมัติ Bitcoin Spot ETF คาดว่าจะดึงดูดเงินทุนเข้ามาได้มากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มสภาพคล่องในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงการเปิดเผยและแพร่หลายของ Bitcoin อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยให้ผู้ใช้มากขึ้นได้คุ้นเคย เข้าใจ และมีส่วนร่วมในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น การอนุมัติ Bitcoin Spot ETF ถือเป็นการแสดงการยอมรับทางกฎหมายว่า Bitcoin เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนา Bitcoin

แม้ว่า SEC จะยังไม่อนุมัติใบสมัคร Bitcoin Spot ETF ใดๆ แต่การเข้ามาของสถาบันการเงินขนาดใหญ่แบบดั้งเดิม เช่น BlackRock บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ การพัฒนาดังกล่าวผลักดันให้หน่วยงานกำกับดูแลต้องปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลอย่างเร่งด่วน การอนุมัติ Bitcoin Spot ETF ในที่สุดเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น


