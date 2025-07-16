Bitcoin Runes คืออะไร?

Bitcoin Runes หรือที่เรียกอีกอย่างว่าโปรโตคอล Runes เป็นโปรโตคอลสำหรับการออกโทเค็นที่ใช้แทนกันได้โดยตรงบนเครือข่าย Bitcoin โปรโตคอลรูนได้รับการเสนอโดย Casey Rodarmor ผู้ก่อตั้งโปรโตคอล Ordinals ในเดือนกันยายน 2023 Bitcoin Runes เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกับเหตุการณ์ Bitcoin halving
1.1 การสร้างและการจัดการโทเค็นที่ง่ายขึ้น รูนใช้โมเดล UTXO ในการออกและจัดการโทเค็น หลีกเลี่ยงปัญหาการระเบิดของ UTXO ที่เกิดจากอินสคริปชันในอดีต และลดพื้นที่บนเครือข่ายให้เหลือน้อยที่สุดพร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
1.2 ลดภาระเครือข่าย การลดข้อมูลที่ใช้ในการทำธุรกรรมโทเค็นทำให้ Runes ช่วยลดความแออัดของเครือข่าย ทำให้บิตคอยน์ปรับขนาดได้และเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้น
1.3 ความเข้ากันได้กับเครือข่าย Lightning รูนนั้นเข้ากันได้ดีกับ Lightning Network ช่วยให้ทำธุรกรรมโทเค็นได้รวดเร็วและถูกกว่า และยังเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับ Bitcoin DeFi อีกด้วย
1.4 การทำลายโทเค็นโดยอัตโนมัติจากธุรกรรมที่ผิดพลาด Runes มีคุณสมบัติทำลายโทเค็นที่มีข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ ส่งเสริมให้ผู้ใช้จัดการ UTXO อย่างถูกต้อง
2.1 อินสคริปชัน กระบวนการสร้าง Rune ใหม่คือการอินสคริปชัน โดยผู้สร้างจะกำหนดพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ชื่อ สัญลักษณ์ อุปกรณ์ ID ตำแหน่งทศนิยม ฯลฯ และบันทึกไว้ในเอาต์พุต OP_RETURN การจัดหาโทเค็นจะถูกจัดสรรให้กับ UTXO เฉพาะ ซึ่งใช้ในการติดตามยอดคงเหลือของโทเค็น Rune ในโค้ด สามารถตั้งค่ารูนให้ขุดไว้ล่วงหน้าได้ ในการสร้างโครงการจริง โครงการต่างๆ จำนวนมากเลือกใช้แบบฟอร์มที่ไม่มีการขุดล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
2.2 การมิ้นต์ หลังจากการอินสคริปชันแล้ว รูนสามารถมิ้นต์ได้โดยวิธีการเปิดหรือปิด การเปิดการมิ้นต์ช่วยให้ใครก็ตามสามารถสร้างเหรียญรูนได้หลังจากการอินสคริปชัน และใครก็ตามสามารถสร้างธุรกรรมการมิ้นต์เพื่อสร้างรูนใหม่จำนวนหนึ่งได้ สามารถสร้างโทเค็นใหม่ได้โดยผ่านกระบวนการสร้างแบบปิดหลังจากที่ตรงตามเงื่อนไขบางประการ เช่น การยุติการสร้างหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด การจำกัดอุปทานโทเค็น
2.3 การโอน/ทำธุรกรรม การโอนรูนทำได้โดย Edict ซึ่งโอนรูนจากเจ้าของรายหนึ่งไปยังอีกเจ้าของหนึ่ง การใช้ฟังก์ชัน Edict สามารถดำเนินการโอนรูนแบบแบตช์, ส่งทางอากาศ และโอนรูนที่สร้างทั้งหมดไปยังบัญชีเดียวได้
2.4 การทำลายล้าง รูนสามารถถูกเอาออกจากการหมุนเวียนอย่างถาวรได้โดยการส่งไปยังที่อยู่ที่ใช้ไม่ได้
โปรโตคอล Ordinals ได้รับการนำเสนอโดย Casey Rodarmor ในช่วงปลายปี 2022 โดยเป็นโปรโตคอล NFT ของ Bitcoin ซึ่งสามารถออก NFT บนเครือข่าย Bitcoin ได้โดยไม่ต้องใช้สัญญาอัจฉริยะ
นักพัฒนา Domo ได้เสนอมาตรฐาน BRC-20 บนพื้นฐานของโปรโตคอล Ordinals หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "จารึก" สำหรับการออกโทเค็นที่ใช้แทนกันได้บนเครือข่าย Bitcoin จากนั้นมาตรฐานนี้ได้จุดประกายเครือข่าย ส่งผลให้เกิดภาวะ FOMO ในตลาด ความนิยมของการจารึกยังส่งผลให้มี UTXO ขยะจำนวนมาก ทำให้เกิดความแออัดบนเครือข่าย Bitcoin ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนักพัฒนาที่เป็นตัวแทนโดย Casey Rodarmor
ในเดือนกันยายน 2023 Casey Rodarmor ได้เสนอโปรโตคอล Runes ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างและจัดการโทเค็น ทำให้ภาระของเครือข่าย Bitcoin ที่เกิดจากโปรโตคอล BRC-20 ลดลง
รูนช่วยปรับปรุงมาตรฐานโทเค็น BRC-20 ตามโปรโตคอล Ordinals และในระดับหนึ่ง รูนสามารถมองได้ว่าเป็นการอัปเกรดและการปรับปรุงจากการอินสคริปชัน
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างรูนและจารึกอยู่ที่ตำแหน่งของการแกะสลัก รูนจะถูกแกะสลักลงในข้อมูล OP_RETURN ในขณะที่อินสคริปชันจะถูกแกะสลักลงในข้อมูลพยาน
นอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างทั้งสองยังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้:
Comparison
รูน
อินสคริปชัน
อ้างอิงจาก UTXO
ใช่
ไม่ต้องการ
อิงจาก Ordinals
ไม่
ใช่
ประเภทโทเค็น
ใช้แทนกันได้
ใช้แทนกันได้
รอยเท้าบนเครือข่าย
ย่อขนาด
สูง
ความเข้ากันได้กับเครือข่าย Lightning
ใช่
ไม่
มิ้นต์สาธารณะ
รองรับ
รองรับ
4.1 วอลเล็ต: เช่นเดียวกับสกุลเงินดิจิทัลทั่วไป การจัดการรูนจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินเฉพาะ แอปพลิเคชันทั่วไปได้แก่กระเป๋าเงิน Unisat, Xverse และ Web3 ที่ให้บริการโดยการแลกเปลี่ยน
4.2 Runes Launchpads: เว็บไซต์สำหรับการเปิดตัวและแจกจ่ายโครงการ Rune และโทเค็น
4.3 ตลาดการซื้อขาย: ตอนนี้แพลตฟอร์ม NFT เช่น Magic Eden รองรับการซื้อขายรูนแล้ว ทำให้แม้แต่ผู้เริ่มต้นก็คุ้นเคยเป็นอย่างดี
4.4 DeFi: ในสาขา DeFi ของระบบนิเวศ Rune ความพยายามเช่นการให้ยืมและสะพาน Rune (ข้ามเครือข่าย) ได้เกิดขึ้น การมีอยู่ของรูนได้เปิดประตูให้เกิดการพัฒนา DeFi บนเครือข่าย Bitcoin
Bitcoin Runes ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนโดยการเก็งกำไรและการซื้อขาย ดังที่ผู้ก่อตั้งโปรโตคอล Rune อย่าง Casey Rodarmor ยอมรับ
หากคุณต้องการเข้าร่วมและลงทุนใน Bitcoin Runes คุณสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์มเฉพาะทางหรือใช้โปรโตคอลการกู้ยืมเพื่อรับดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้ Runes ของคุณ
สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือในปัจจุบันรูนนั้นอาศัยความรู้สึกของตลาดเป็นอย่างมาก เมื่ออารมณ์ของตลาดลดลง รูนของคุณอาจไม่มีสภาพคล่องและไม่สามารถซื้อขายได้ ส่งผลให้สูญเสียการลงทุน ดังนั้นก่อนจะเข้าสู่การซื้อขายรูน โปรดจัดการความเสี่ยงที่คาดหวังไว้
การเกิดขึ้นของรูนได้ดึงดูดความสนใจให้กับเครือข่าย Bitcoin มากขึ้นและนำมาซึ่งการใช้งานใหม่ๆ รูนเพิ่งได้รับการแนะนำ และยังไม่ทราบว่าจะขยายออกไปเพื่อใช้งานในกรณีอื่นๆ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตหรือไม่ สำหรับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ เราควรอดทนและดูว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นจะช่วยให้ระบบนิเวศเครือข่าย Bitcoin เจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรในที่สุด
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้