มาร์จิ้นคอลคืออะไร? คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับกลไกการจัดการความเสี่ยงหลักในการเทรดฟิวเจอร์ส

การทำความเข้าใจกลไกของการเรียกหลักประกันถือเป็นบทเรียนที่จำเป็นสำหรับผู้เทรดฟิวเจอร์สทุกคน ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ การเรียกหลักประกันไม่เพียงแต่เป็นข้อกำหนดแบบพาสซีฟที่กำหนดโดยแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่สำคัญอีกด้วย โดยเตือนนักเทรดว่าพวกเขาต้องใช้มาตรการทันทีเพื่อปกป้องทั้งสินทรัพย์และตำแหน่งของพวกเขา
การเรียกหลักประกันหมายถึงสถานการณ์ในการเทรดฟิวเจอร์สที่ความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้หลักประกันของตำแหน่งลดลงต่ำกว่าระดับที่ต้องการ ในกรณีนี้ นักเทรดจะต้องอัดฉีดเงินเพิ่มเติมเพื่อรักษาตำแหน่งและหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์ของการเรียกหลักประกันคือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เทรดมีเงินทุนเพียงพอที่จะครอบคลุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อป้องกันไม่ให้สถานะถูกชำระบัญชี พูดอย่างง่ายๆ การเรียกหลักประกันคือแนวป้องกันสุดท้ายในการปกป้องตำแหน่ง
USDT-มาร์จิ้นฟิวเจอร์ส (เชิงเส้น):
จำนวนเงินเรียกหลักประกันอัตโนมัติแต่ละครั้ง = ราคาเข้าเฉลี่ย × ขนาด × ปริมาณตำแหน่ง × อัตราหลักประกันการรักษาสภาพ
ฟิวเจอร์สแบบมีเหรียญมาร์จิ้น (แบบย้อนกลับ):
จำนวนเงินเรียกหลักประกันอัตโนมัติแต่ละครั้ง = ขนาด × ปริมาณตำแหน่ง × อัตราหลักประกันการรักษาสภาพ / ราคาเข้าเฉลี่ย
เทรดเดอร์เปิดสถานะซื้อที่ 5,000 ต่อ (1 ต่อ = 0.0001 BTC) ในสัญญา BTCUSDT เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ที่ราคาเข้า 18,000 USDT โดยใช้เลเวอเรจ 10 เท่า อัตราค่าบำรุงรักษาปัจจุบันสำหรับตำแหน่งนี้คือ 0.4% ราคาการชำระบัญชีโดยประมาณสำหรับตำแหน่งนี้คือ 16,270.96 USDT ผู้เทรดมีมาร์จิ้นคงเหลือ 50 USDT
เมื่อราคาที่เหมาะสมลดลงเหลือ 16,270.96 USDT ซึ่งเป็นราคาที่ต้องชำระบัญชี กลไกการเรียกหลักประกันอัตโนมัติจะถูกเรียกใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการดำเนินการชำระบัญชีตำแหน่งดังกล่าว
ตามสูตร จำนวนเงินที่ต้องชำระหลักประกันคือ:
จำนวนเงินเรียกหลักประกันอัตโนมัติ = ราคาเข้าเฉลี่ย × ขนาด × จำนวนตำแหน่ง × อัตราหลักประกันการรักษาสภาพ
= 18,000 × 0.0001 × 5,000 × 0.4% = 36 USDT
หลังจากใช้ส่วนต่างเพิ่มเติมนี้แล้ว ราคาชำระบัญชีใหม่จะถูกคำนวณใหม่:
อัตรากำไรขั้นต้น = จำนวนตำแหน่ง × ขนาด × ราคาเข้าเฉลี่ย × อัตรากำไรขั้นต้น
= 5,000 × 0.0001 × 18,000 × 0.4% = 36 USDT
มาร์จิ้นเริ่มต้น = ราคาเข้าเฉลี่ย × ต่อเนื่อง ขนาด × ขนาด / เลเวอเรจ
= 18,000 × 0.0001 × 5,000 / 10 = 900 USDT
ราคาการชำระบัญชี = (มาร์จิ้นรักษาสถานะ – มาร์จิ้นเริ่มต้น + ราคาเข้าเฉลี่ย × ปริมาณตำแหน่ง × ขนาด) / (ปริมาณตำแหน่ง × ขนาด)
= (36 – 900 + 18,000 × 5,000 × 0.0001) / (5,000 × 0.0001) = 16,200 USDT
การปรับเปลี่ยนนี้ช่วยให้นักเทรดหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีทันที โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมและปัจจัยอื่นๆ ไม่รวมอยู่ในคำนวณนี้ ดังนั้นตัวเลขจริงอาจแตกต่างกันไป
หากราคา BTCUSDT ยังคงลดลงและไปถึงราคาชำระบัญชีใหม่ที่ 16,200 USDT ระบบเรียกหลักประกันอัตโนมัติจะดำเนินการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ สามารถเพิ่มมาร์จิ้นที่เหลือ 14 USDT ได้เท่านั้น และจะมีการคำนวณราคาชำระบัญชีโดยประมาณใหม่
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการเรียกหลักประกันเมื่อยอดเงินในบัญชีของคุณลดลงต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาระดับที่จำเป็น เหตุผลที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการแจ้งเตือนการเรียกหลักประกัน ได้แก่:
3.1 ความผันผวนของตลาด: เนื่องจากตลาดมีความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้ ความผันผวนของราคาจึงอาจทำให้มูลค่าสุทธิในบัญชีของคุณลดลงและต่ำกว่าข้อกำหนดมาร์จิ้นรักษาระดับ ในกรณีดังกล่าวจะมีการออกประกาศเรียกชำระเงินประกัน
3.2 การตัดสินใจเทรดที่ไม่เอื้ออำนวย: เมื่อการตัดสินใจเทรดเบี่ยงเบนไปจากสภาวะตลาดจริง บัญชีมาร์จิ้นอาจอยู่ในสถานะที่ต้องมีการระดมทุนเพิ่มเติม ความเสี่ยงนี้เด่นชัดโดยเฉพาะกับนักเทรดที่มีประสบการณ์น้อยซึ่งอาจขาดกลยุทธ์การเทรดที่มีโครงสร้าง และในการแสวงหาผลกำไรอย่างรวดเร็ว จึงอาจอ่อนไหวต่อการตัดสินใจที่ใช้ความรู้สึกมากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวอาจเพิ่มโอกาสในการแจ้งเตือนการเรียกชำระเงินหลักประกันได้อย่างมาก
3.3 การใช้เลเวอเรจมากเกินไป: การตั้งค่าเลเวอเรจสูงเกินไปทำให้มีโอกาสเกิดความผันผวนของราคาได้น้อย แม้แต่ความเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ ของตลาดก็อาจทำให้บัญชีของคุณสูญเสียเงินจำนวนมากได้ ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม
3.4 การขาดการบริหารความเสี่ยง: การไม่ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง เช่น ไม่ตั้งคำสั่งตัดขาดทุน อาจเพิ่มโอกาสในการได้รับการเรียกชำระเงินประกันเพิ่ม
วัตถุประสงค์ของการแจ้งเตือนการเรียกหลักประกันคือเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงสถานะของสินทรัพย์ในบัญชีของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มหลักประกันเพิ่มเติมได้ทันทีเพื่อตอบสนองความต้องการและรักษาสถานะของคุณให้ยังคงใช้งานได้
4.1 ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชี: ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเทรดและระดับมาร์จิ้นของคุณเป็นประจำ ติดตามความผันผวนของตลาดและมูลค่าตำแหน่งของคุณอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการทันทีเมื่อจำเป็น
4.2 ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน: เปิดใช้งานฟีเจอร์การแจ้งเตือนและการแจ้งข่าวสารบนแพลตฟอร์มการเทรดเพื่อรับคำเตือนทันท่วงทีเมื่อยอดเงินในบัญชีของคุณใกล้ถึงหรือต่ำกว่าระดับมาร์จิ้นรักษาระดับ บน MEXC คุณสามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ในส่วนการกำหนดลักษณะ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว การแจ้งเตือนจะถูกส่งผ่านอีเมล SMS ข้อความในแอป หรือการแจ้งเตือนแบบพุช
4.3 เพิ่มเงินทุนเพิ่มเติม: หากคุณได้รับการแจ้งเตือนการเรียกหลักประกัน คุณจะต้องฝากเงินเพิ่มเติมเข้าในบัญชีเทรดสัญญาเทรดล่วงหน้าของคุณทันที
4.4 ปรับตำแหน่งหรือเลเวอเรจ: หากคุณไม่สามารถเพิ่มเงินได้ทันที คุณอาจพิจารณาปรับตำแหน่งของคุณหรือลดเลเวอเรจของคุณ การลดขนาดตำแหน่งหรือเลเวอเรจจะช่วยลดความต้องการมาร์จิ้น ซึ่งสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเรียกมาร์จิ้นได้ อาจต้องปิดสถานะบางส่วนหรือแก้ไขแผนการเทรดของคุณ
4.5 กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง: การสร้างและยึดมั่นตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งรวมถึงการตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุน การจัดสรรเงินอย่างรอบคอบ และการหลีกเลี่ยงการเทรดมากเกินไป แนวทางปฏิบัติดังกล่าวช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและลดโอกาสที่จะเกิดการเรียกชำระเงินประกัน
นักเทรดหลายรายมองว่าการเรียกหลักประกันเป็นเหตุการณ์เชิงลบ แต่ยังสามารถทำหน้าที่เชิงบวกที่สำคัญได้อีกด้วย:
ขยายระยะเวลาตำแหน่ง: ให้บัฟเฟอร์เพิ่มเติมระหว่างสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ช่วยหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีก่อนกำหนด
ป้องกันการออกโดยบังคับ: ช่วยให้นักเทรดมีโอกาสรอการฟื้นตัวของตลาดได้ จึงรักษาโอกาสในการทำกำไรไว้ได้
ปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุน: ช่วยให้การจัดการตำแหน่งมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และการจัดสรรมาร์จิ้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง: เป็นการเตือนที่ชัดเจนถึงความเสี่ยงของเงินทุน ส่งเสริมให้ผู้เทรดพัฒนานิสัยการบริหารความเสี่ยงที่ดี
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเรียกหลักประกันสามารถมองได้ว่าตลาดให้โอกาสครั้งสุดท้ายแก่คุณในการปกป้องตำแหน่งของคุณ
6.1 รักษาเงินทุนให้เพียงพอ: ก่อนเข้าสู่การเทรด ให้แน่ใจว่าคุณมีเงินทุนเพียงพอที่จะตอบสนองข้อกำหนดมาร์จิ้น หลีกเลี่ยงการนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนแบบมาร์จิ้น และเก็บส่วนสำรองไว้เพื่อรองรับความผันผวนของตลาด
6.2 ตั้งค่าเลเวอเรจที่เหมาะสม: ปรับระดับเลเวอเรจอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจที่มากเกินไป เลเวอเรจที่สูงจะเพิ่มความเสี่ยงของตำแหน่งและทำให้การเรียกใช้มาร์จิ้นคอลง่ายขึ้น
6.3 การนำการจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดมาใช้: พัฒนาและปฏิบัติตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีวินัย ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและจัดสรรเงินทุนตามระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้
6.4 หลีกเลี่ยงการเทรดมากเกินไป: หลีกเลี่ยงการเทรดที่มากเกินไปหรือการตัดสินใจโดยหุนหันพลันแล่น การเทรดมากเกินไปจะเพิ่มโอกาสในการเรียกหลักประกัน สงบสติอารมณ์ มีเหตุผล และยึดมั่นตามแผนการเทรดของคุณ
6.5 ตรวจสอบและปรับตำแหน่งทันที: ตรวจสอบสภาวะตลาดและตำแหน่งเปิดของคุณเป็นประจำ หากความผันผวนของตลาดส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ให้ลดขนาดตำแหน่งของคุณทันทีหรือพิจารณาใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง
การเรียกหลักประกันเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการจัดการความเสี่ยงในการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC นี่ไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เทรดในการจัดการความเสี่ยงอย่างจริงจังและหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุด นั่นก็คือการชำระบัญชี นักเทรดฟิวเจอร์สทุกคนควรปฏิบัติตามกิจวัตรในการติดตามอัตราส่วนมาร์จิ้นของตน และทำความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์กับอัตราส่วนมาร์จิ้นรักษาระดับนั้นสัมพันธ์กันอย่างไร แทนที่จะรอจนกว่าจะมีการเรียกหลักประกันที่ขอบของการชำระบัญชี มีประสิทธิภาพมากกว่าในการกำหนดกลยุทธ์การใช้เลเวอเรจและการหยุดการขาดทุนที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นการเทรด ท้ายที่สุดแล้ว การเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ได้หมายถึงแค่การคว้าโอกาสในการทำกำไรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริหารจัดการและจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว