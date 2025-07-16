Bitcoin ทะลุ 118,000 ดอลลาร์: คู่มือการซื้อขาย BTC อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพบน MEXC

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2025 ตามราคา BTCUSDT Perpetual Futures บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย MEXC ราคาของ Bitcoin ทะลุ 118,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกอย่างมาก เหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ Bitcoin ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลและกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่นักลงทุนรายย่อย
สำหรับนักลงทุนรายบุคคล การพุ่งขึ้นของราคาครั้งนี้นำมาซึ่งทั้งโอกาสและความเสี่ยง การนำทางในช่วงตลาดนี้ต้องอาศัยแนวทางที่มีวินัย ความเข้าใจในการซื้อขาย Bitcoin อย่างมีกลยุทธ์ การนำแนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้ และเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เชื่อถือได้
เนื่องจากเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก MEXC จึงมอบคุณสมบัติการซื้อขายที่ครอบคลุม ค่าธรรมเนียมที่ถูก และสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับนักลงทุนรายย่อย บทความนี้ให้ภาพรวมระดับมืออาชีพเกี่ยวกับวิธีการที่นักลงทุนรายบุคคลสามารถซื้อขาย Bitcoin บน MEXC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกลยุทธ์เชิงปฏิบัติและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่จำเป็น
ในบรรดาตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกมากมาย MEXC โดดเด่นด้วยข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ค้าปลีก นี่คือเหตุผลหลักที่ควรเลือก MEXC:
MEXC นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ทำให้เข้าถึงได้แม้กระทั่งผู้เริ่มต้น ไม่ว่าคุณจะซื้อ ขาย หรือสำรวจฟังก์ชันการซื้อขายอื่น ๆ แพลตฟอร์มจะให้คำแนะนำที่ชัดเจนตลอดกระบวนการ
การเทรดสปอต: นักลงทุนสามารถซื้อหรือขาย Bitcoin ได้โดยตรงด้วยกระบวนการง่ายๆ และตรงไปตรงมา
การเทรด Perpetual Futures: นักลงทุนสามารถทำกำไรได้จากราคา Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยการถือครองแบบ long หรือ short ในทำนองเดียวกัน การซื้อขาย Bitcoin แบบเลเวอเรจก็มีให้บริการ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทน
ค่าธรรมเนียมถูก: MEXC เสนอค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ถูกที่สุดในอุตสาหกรรม จึงทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดความถี่สูง
สภาพคล่องสูง: ด้วยความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง MEXC รับประกันว่าผู้ใช้สามารถดำเนินการซื้อขายในราคาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลื่นไถลให้เหลือน้อยที่สุด
MEXC ใช้สถาปัตยกรรมความปลอดภัยหลายชั้น รวมถึงการเก็บข้อมูลผ่านกระเป๋าสตางค์เย็นและการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (2FA) เพื่อปกป้องทรัพย์สินของผู้ใช้
สำหรับผู้ใช้ใหม่ MEXC จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่ครอบคลุม เช่น บทช่วยสอนการซื้อขาย การวิเคราะห์ตลาด และข่าวสารแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้นักลงทุนสร้างความรู้ในการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับนักลงทุนรายบุคคล การซื้อขาย Bitcoin บน MEXC จะเริ่มต้นด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
เยี่ยมชมเว็บไซต์ MEXC อย่างเป็นทางการและคลิกลงทะเบียน ป้อนที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณและตั้งรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบที่ปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของบัญชีและเข้าถึงฟีเจอร์การซื้อขายได้อย่างครบถ้วน กรุณาทำการยืนยันตัวตน (KYC) ให้เสร็จสมบูรณ์โดยส่งเอกสารที่จำเป็น
1) เงินฝาก Fiat
ผู้ใช้สามารถซื้อ USDT (Stablecoin) โดยใช้ช่องทางการชำระเงินแบบ fiat เช่น บัตรเครดิตหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร จากนั้นจึงใช้ USDT เพื่อซื้อขาย Bitcoin
2) การฝากสกุลเงินดิจิทัล
หากคุณถือครองสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ อยู่แล้ว คุณสามารถโอนไปยังกระเป๋าเงิน MEXC ของคุณโดยตรงและแปลงเป็น USDT ผ่านแพลตฟอร์มได้
MEXC เสนอตัวเลือกการซื้อขายที่หลากหลายซึ่งเหมาะกับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน:
การเทรดสปอต: ไปที่คู่ซื้อขาย BTC/USDT ป้อนจำนวนที่ต้องการ และวางคำสั่งซื้อ
การซื้อขายแบบเลเวอเรจ: ใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจเพื่อเพิ่มผลตอบแทน เหมาะสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์และเข้าใจถึงความเสี่ยง
การเทรด Perpetual Futures: การซื้อขายฟิวเจอร์สที่ให้ผลกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง เหมาะสำหรับผู้ซื้อขายระยะสั้นหรือผู้ซื้อขายที่กระตือรือร้น
ด้วยการที่ราคา Bitcoin ทะลุระดับ 118,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดตลอดกาล นักลงทุนรายย่อยต้องเผชิญกับทั้งโอกาสสำคัญและความเสี่ยงที่สำคัญ กลยุทธ์ต่อไปนี้สามารถช่วยนำทางตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
การเข้าแบบเป็นขั้นๆ: แทนที่จะนำเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนครั้งเดียว ควรพิจารณาแบ่งเงินทุนออกเป็นส่วนย่อยๆ และดำเนินการซื้อในระดับราคาที่แตกต่างกัน กลยุทธ์นี้ช่วยเฉลี่ยต้นทุนการเข้าและบรรเทาความเสี่ยงด้านเวลา
การออกแบบเป็นขั้นๆ: เมื่อราคา Bitcoin เพิ่มขึ้น การรับกำไรจะช่วยให้ได้กำไรที่สม่ำเสมอในขณะที่ยังคงเปิดรับความเสี่ยงบางส่วนเพื่อรับประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม
MEXC นำเสนอคุณลักษณะการจัดการความเสี่ยงในตัวเพื่อช่วยปกป้องเงินทุนในช่วงที่มีความผันผวนสูง:
คำสั่ง Take-Profit: ปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับกำไรที่กำหนดไว้
คำสั่ง Stop-Loss: ปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติหากราคาตกลงไปถึงเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
แม้ว่าเลเวอเรจจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการชำระบัญชีอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ขอแนะนำให้ผู้ลงทุนรายย่อยใช้ระดับเลเวอเรจที่อนุรักษ์นิยม (เช่น 2 ถึง 3 เท่า) เพื่อลดความเสี่ยงจากความเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออำนวยและปกป้องเงินทุนของตน
สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดโปรดดูที่: เลเวอเรจในการซื้อขายฟิวเจอร์ส
จัดการกับ FOMO (ความกลัวที่จะพลาด): หลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยหุนหันพลันแล่นจากการขึ้นราคาอย่างรวดเร็ว อาศัยการวิเคราะห์ตามข้อมูลและยึดมั่นตามกลยุทธ์การซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
สงบระหว่างช่วงที่ตลาดผันผวน: เนื่องจาก Bitcoin มีความผันผวนโดยธรรมชาติ การรักษาวินัยทางอารมณ์และความคิดที่มีเหตุผลจึงมีความจำเป็นต่อความสำเร็จในระยะยาว
นักลงทุนอาจเลือกใช้แนวทางการเฉลี่ยต้นทุนเป็นดอลลาร์ (DCA) โดยลงทุน Bitcoin ในปริมาณคงที่ตามกำหนดการปกติ (เช่น รายสัปดาห์หรือรายเดือน) เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่เชื่อมั่นในมูลค่าระยะยาวของ Bitcoin
การซื้อขายระยะสั้นเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รูปแบบแท่งเทียน และตัวบ่งชี้ RSI แนวทางนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ตลาดซึ่งมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเพื่อผลกำไรในระยะสั้น
การเก็งกำไรเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในตลาด Spot และตลาด Futures ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาตลาด Spot ต่ำกว่าราคาตลาด Futures นักลงทุนสามารถซื้อสินทรัพย์ Spot ในราคาที่ต่ำกว่า และขาย Futures ในราคาที่สูงกว่าในเวลาเดียวกัน
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมีประสบการณ์ การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลเป็นสิ่งสำคัญเมื่อทำการซื้อขาย Bitcoin:
ขอแนะนำให้จัดสรรเงินลงทุนทั้งหมด 20%–30% ให้กับการซื้อขาย Bitcoin ในขณะที่เงินที่เหลือควรนำไปกระจายไปยังสินทรัพย์อื่นหรือเก็บไว้เป็นเงินสำรองเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ตลาดที่ไม่คาดคิด
การซื้อและขายบ่อยครั้งเพื่อตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดอาจส่งผลให้ต้นทุนการทำธุรกรรมสูงขึ้นและสูญเสียโอกาสไป ซื้อขายด้วยวินัยและความอดทน
ก่อนเข้าสู่การซื้อขายใดๆ ให้กำหนดระดับการสูญเสียสูงสุดที่คุณยอมรับได้ (เช่น 5%–10%) หากถึงเกณฑ์การสูญเสีย ให้ปิดตำแหน่งอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการสูญเสียเพิ่มเติม
MEXC นำเสนอทรัพยากรด้านการศึกษาที่ครอบคลุมซึ่งสนับสนุนให้นักลงทุนรายย่อยใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้:
รายงานการวิเคราะห์ตลาด: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin
วิดีโอสอน: เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติของแพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตั้งคำสั่ง TP/SL และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค
การมีส่วนร่วมของชุมชน: เข้าร่วมกลุ่ม Telegram อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือชุมชน Discord เพื่อโต้ตอบกับนักลงทุนคนอื่นๆ และแลกเปลี่ยนความรู้
หลังจากที่ราคา Bitcoin ทะลุระดับ 118,000 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาดแล้ว แนวโน้มในอนาคตก็กลายมาเป็นหัวข้อสำคัญที่ตลาดให้ความสนใจ ในแง่หนึ่ง ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ต่อเนื่องอาจเน้นย้ำถึงบทบาทของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งมักเรียกว่าทองคำดิจิทัล จึงดึงดูดเงินทุนไหลเข้าเพิ่มขึ้นเพื่อบรรเทาความเสี่ยง ในทางกลับกัน การเติบโตเชิงโครงสร้างของความต้องการของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทาง Bitcoin ETF กำลังเสริมสร้างตำแหน่งของ Bitcoin ในฐานะสะพานสำคัญระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล
การที่ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นไปถึง 118,000 ดอลลาร์ ถือเป็นโอกาสอันน่าสนใจสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่จะเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของ MEXC นักลงทุนสามารถเข้าถึงการซื้อขาย Bitcoin ได้อย่างมั่นใจ อย่างไรก็ตาม เพื่อนำทางในตลาดที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่มีโครงสร้างที่ดี และพัฒนาความรู้และทักษะส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะลงทุนระยะยาวหรือกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น ตลาด Bitcoin ก็มีทั้งโอกาสและความท้าทาย ด้วยแนวทางที่มีวินัยและรอบรู้ นักลงทุนรายย่อยจึงมีศักยภาพที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากมาย
เพื่อรองรับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น MEXC ได้เปิดตัวกิจกรรมเทศกาลนักเทรดค่าธรรมเนียม 0 ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถลดต้นทุนการซื้อขายได้อย่างมาก และ "ประหยัดมากขึ้น ซื้อขายมากขึ้น และรับมากขึ้น" ได้อย่างแท้จริง โปรโมชั่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถคล่องตัวในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคว้าโอกาสการลงทุนที่มีค่าได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้