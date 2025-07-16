เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2025 ตามราคา BTCUSDT Perpetual Futures บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย MEXC ราคาของ Bitcoin ทะลุ 118,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกอย่างมาก เหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ช่วยเสริมความเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2025 ตามราคา BTCUSDT Perpetual Futures บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย MEXC ราคาของ Bitcoin ทะลุ 118,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกอย่างมาก เหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ช่วยเสริมความ
เรียนรู้/เรียนรู้/โดดเด่น/Bitcoin ทะล...ิภาพบน MEXC

Bitcoin ทะลุ 118,000 ดอลลาร์: คู่มือการซื้อขาย BTC อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพบน MEXC

16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#Bitcoin#ข่าวอุตสาหกรรม
Bitcoin
BTC$103,138.45-2.41%
Belong
LONG$0.03626-4.57%
Overtake
TAKE$0.24134+2.57%
LETSTOP
STOP$0.03784-1.66%
FOMO.FUND
FOMO$0.00000996-9.20%

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2025 ตามราคา BTCUSDT Perpetual Futures บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย MEXC ราคาของ Bitcoin ทะลุ 118,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกอย่างมาก เหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ Bitcoin ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลและกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่นักลงทุนรายย่อย


สำหรับนักลงทุนรายบุคคล การพุ่งขึ้นของราคาครั้งนี้นำมาซึ่งทั้งโอกาสและความเสี่ยง การนำทางในช่วงตลาดนี้ต้องอาศัยแนวทางที่มีวินัย ความเข้าใจในการซื้อขาย Bitcoin อย่างมีกลยุทธ์ การนำแนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้ และเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เชื่อถือได้

เนื่องจากเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก MEXC จึงมอบคุณสมบัติการซื้อขายที่ครอบคลุม ค่าธรรมเนียมที่ถูก และสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับนักลงทุนรายย่อย บทความนี้ให้ภาพรวมระดับมืออาชีพเกี่ยวกับวิธีการที่นักลงทุนรายบุคคลสามารถซื้อขาย Bitcoin บน MEXC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกลยุทธ์เชิงปฏิบัติและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่จำเป็น

1. เหตุใดจึงควรเลือก MEXC ในการซื้อขาย Bitcoin?


ในบรรดาตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกมากมาย MEXC โดดเด่นด้วยข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ค้าปลีก นี่คือเหตุผลหลักที่ควรเลือก MEXC:

1.1 อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้


MEXC นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ทำให้เข้าถึงได้แม้กระทั่งผู้เริ่มต้น ไม่ว่าคุณจะซื้อ ขาย หรือสำรวจฟังก์ชันการซื้อขายอื่น ๆ แพลตฟอร์มจะให้คำแนะนำที่ชัดเจนตลอดกระบวนการ

1.2 คุณสมบัติการซื้อขายที่ครอบคลุม


การเทรดสปอต: นักลงทุนสามารถซื้อหรือขาย Bitcoin ได้โดยตรงด้วยกระบวนการง่ายๆ และตรงไปตรงมา

*BTN-คลิกเพื่อเทรด BTC&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/futures/BTC_USDT *

การเทรด Perpetual Futures: นักลงทุนสามารถทำกำไรได้จากราคา Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยการถือครองแบบ long หรือ short ในทำนองเดียวกัน การซื้อขาย Bitcoin แบบเลเวอเรจก็มีให้บริการ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทน

1.3 ค่าธรรมเนียมต่ำและสภาพคล่องสูง


ค่าธรรมเนียมถูก: MEXC เสนอค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ถูกที่สุดในอุตสาหกรรม จึงทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดความถี่สูง

สภาพคล่องสูง: ด้วยความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง MEXC รับประกันว่าผู้ใช้สามารถดำเนินการซื้อขายในราคาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลื่นไถลให้เหลือน้อยที่สุด

1.4 การประกันความปลอดภัย


MEXC ใช้สถาปัตยกรรมความปลอดภัยหลายชั้น รวมถึงการเก็บข้อมูลผ่านกระเป๋าสตางค์เย็นและการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (2FA) เพื่อปกป้องทรัพย์สินของผู้ใช้

1.5 แหล่งข้อมูลการศึกษาที่กว้างขวาง


สำหรับผู้ใช้ใหม่ MEXC จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่ครอบคลุม เช่น บทช่วยสอนการซื้อขาย การวิเคราะห์ตลาด และข่าวสารแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้นักลงทุนสร้างความรู้ในการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว

2. วิธีเริ่มต้นการซื้อขาย Bitcoin บน MEXC


สำหรับนักลงทุนรายบุคคล การซื้อขาย Bitcoin บน MEXC จะเริ่มต้นด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

2.1 ลงทะเบียนและยืนยันบัญชีของคุณ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ MEXC อย่างเป็นทางการและคลิกลงทะเบียน ป้อนที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณและตั้งรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบที่ปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของบัญชีและเข้าถึงฟีเจอร์การซื้อขายได้อย่างครบถ้วน กรุณาทำการยืนยันตัวตน (KYC) ให้เสร็จสมบูรณ์โดยส่งเอกสารที่จำเป็น

2.2 เติมเงินเข้าบัญชีของคุณ


1) เงินฝาก Fiat
ผู้ใช้สามารถซื้อ USDT (Stablecoin) โดยใช้ช่องทางการชำระเงินแบบ fiat เช่น บัตรเครดิตหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร จากนั้นจึงใช้ USDT เพื่อซื้อขาย Bitcoin

2) การฝากสกุลเงินดิจิทัล
หากคุณถือครองสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ อยู่แล้ว คุณสามารถโอนไปยังกระเป๋าเงิน MEXC ของคุณโดยตรงและแปลงเป็น USDT ผ่านแพลตฟอร์มได้

2.3 เลือกวิธีการซื้อขาย


MEXC เสนอตัวเลือกการซื้อขายที่หลากหลายซึ่งเหมาะกับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน:

การเทรดสปอต: ไปที่คู่ซื้อขาย BTC/USDT ป้อนจำนวนที่ต้องการ และวางคำสั่งซื้อ
การซื้อขายแบบเลเวอเรจ: ใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจเพื่อเพิ่มผลตอบแทน เหมาะสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์และเข้าใจถึงความเสี่ยง
การเทรด Perpetual Futures: การซื้อขายฟิวเจอร์สที่ให้ผลกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง เหมาะสำหรับผู้ซื้อขายระยะสั้นหรือผู้ซื้อขายที่กระตือรือร้น

3. กลยุทธ์เชิงปฏิบัติสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อขาย Bitcoin


ด้วยการที่ราคา Bitcoin ทะลุระดับ 118,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดตลอดกาล นักลงทุนรายย่อยต้องเผชิญกับทั้งโอกาสสำคัญและความเสี่ยงที่สำคัญ กลยุทธ์ต่อไปนี้สามารถช่วยนำทางตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:

3.1 การสร้างตำแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป


การเข้าแบบเป็นขั้นๆ: แทนที่จะนำเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนครั้งเดียว ควรพิจารณาแบ่งเงินทุนออกเป็นส่วนย่อยๆ และดำเนินการซื้อในระดับราคาที่แตกต่างกัน กลยุทธ์นี้ช่วยเฉลี่ยต้นทุนการเข้าและบรรเทาความเสี่ยงด้านเวลา

การออกแบบเป็นขั้นๆ: เมื่อราคา Bitcoin เพิ่มขึ้น การรับกำไรจะช่วยให้ได้กำไรที่สม่ำเสมอในขณะที่ยังคงเปิดรับความเสี่ยงบางส่วนเพื่อรับประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม

3.2 ใช้เครื่องมือ TP/SL


MEXC นำเสนอคุณลักษณะการจัดการความเสี่ยงในตัวเพื่อช่วยปกป้องเงินทุนในช่วงที่มีความผันผวนสูง:

คำสั่ง Take-Profit: ปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับกำไรที่กำหนดไว้

คำสั่ง Stop-Loss: ปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติหากราคาตกลงไปถึงเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดโปรดดูที่: การกำหนด Take-Profit และ Stop-Loss สำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส

3.3 ใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง


แม้ว่าเลเวอเรจจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการชำระบัญชีอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ขอแนะนำให้ผู้ลงทุนรายย่อยใช้ระดับเลเวอเรจที่อนุรักษ์นิยม (เช่น 2 ถึง 3 เท่า) เพื่อลดความเสี่ยงจากความเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออำนวยและปกป้องเงินทุนของตน

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดโปรดดูที่: เลเวอเรจในการซื้อขายฟิวเจอร์ส

3.4 หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์


จัดการกับ FOMO (ความกลัวที่จะพลาด): หลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยหุนหันพลันแล่นจากการขึ้นราคาอย่างรวดเร็ว อาศัยการวิเคราะห์ตามข้อมูลและยึดมั่นตามกลยุทธ์การซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

สงบระหว่างช่วงที่ตลาดผันผวน: เนื่องจาก Bitcoin มีความผันผวนโดยธรรมชาติ การรักษาวินัยทางอารมณ์และความคิดที่มีเหตุผลจึงมีความจำเป็นต่อความสำเร็จในระยะยาว

4. การเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่ถูกต้อง


4.1 กลยุทธ์การถือครองระยะยาว


นักลงทุนอาจเลือกใช้แนวทางการเฉลี่ยต้นทุนเป็นดอลลาร์ (DCA) โดยลงทุน Bitcoin ในปริมาณคงที่ตามกำหนดการปกติ (เช่น รายสัปดาห์หรือรายเดือน) เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่เชื่อมั่นในมูลค่าระยะยาวของ Bitcoin

4.2 กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น


การซื้อขายระยะสั้นเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รูปแบบแท่งเทียน และตัวบ่งชี้ RSI แนวทางนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ตลาดซึ่งมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเพื่อผลกำไรในระยะสั้น

4.3 กลยุทธ์การเก็งกำไร


การเก็งกำไรเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในตลาด Spot และตลาด Futures ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาตลาด Spot ต่ำกว่าราคาตลาด Futures นักลงทุนสามารถซื้อสินทรัพย์ Spot ในราคาที่ต่ำกว่า และขาย Futures ในราคาที่สูงกว่าในเวลาเดียวกัน

5. การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ


ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมีประสบการณ์ การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลเป็นสิ่งสำคัญเมื่อทำการซื้อขาย Bitcoin:

5.1 จัดสรรเงินทุนอย่างชาญฉลาด


ขอแนะนำให้จัดสรรเงินลงทุนทั้งหมด 20%–30% ให้กับการซื้อขาย Bitcoin ในขณะที่เงินที่เหลือควรนำไปกระจายไปยังสินทรัพย์อื่นหรือเก็บไว้เป็นเงินสำรองเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ตลาดที่ไม่คาดคิด

5.2 หลีกเลี่ยงการซื้อขายมากเกินไป


การซื้อและขายบ่อยครั้งเพื่อตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดอาจส่งผลให้ต้นทุนการทำธุรกรรมสูงขึ้นและสูญเสียโอกาสไป ซื้อขายด้วยวินัยและความอดทน

5.3 ตั้งค่าขีดจำกัด TP/SL


ก่อนเข้าสู่การซื้อขายใดๆ ให้กำหนดระดับการสูญเสียสูงสุดที่คุณยอมรับได้ (เช่น 5%–10%) หากถึงเกณฑ์การสูญเสีย ให้ปิดตำแหน่งอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการสูญเสียเพิ่มเติม

6. ความสำคัญของการได้รับความรู้เกี่ยวกับ Bitcoin


MEXC นำเสนอทรัพยากรด้านการศึกษาที่ครอบคลุมซึ่งสนับสนุนให้นักลงทุนรายย่อยใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้:

รายงานการวิเคราะห์ตลาด: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin

วิดีโอสอน: เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติของแพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตั้งคำสั่ง TP/SL และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค

การมีส่วนร่วมของชุมชน: เข้าร่วมกลุ่ม Telegram อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือชุมชน Discord เพื่อโต้ตอบกับนักลงทุนคนอื่นๆ และแลกเปลี่ยนความรู้

7. แนวโน้มของ Bitcoin และโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นใหม่


หลังจากที่ราคา Bitcoin ทะลุระดับ 118,000 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาดแล้ว แนวโน้มในอนาคตก็กลายมาเป็นหัวข้อสำคัญที่ตลาดให้ความสนใจ ในแง่หนึ่ง ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ต่อเนื่องอาจเน้นย้ำถึงบทบาทของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งมักเรียกว่าทองคำดิจิทัล จึงดึงดูดเงินทุนไหลเข้าเพิ่มขึ้นเพื่อบรรเทาความเสี่ยง ในทางกลับกัน การเติบโตเชิงโครงสร้างของความต้องการของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทาง Bitcoin ETF กำลังเสริมสร้างตำแหน่งของ Bitcoin ในฐานะสะพานสำคัญระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล

8. บทสรุป


การที่ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นไปถึง 118,000 ดอลลาร์ ถือเป็นโอกาสอันน่าสนใจสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่จะเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของ MEXC นักลงทุนสามารถเข้าถึงการซื้อขาย Bitcoin ได้อย่างมั่นใจ อย่างไรก็ตาม เพื่อนำทางในตลาดที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่มีโครงสร้างที่ดี และพัฒนาความรู้และทักษะส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะลงทุนระยะยาวหรือกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น ตลาด Bitcoin ก็มีทั้งโอกาสและความท้าทาย ด้วยแนวทางที่มีวินัยและรอบรู้ นักลงทุนรายย่อยจึงมีศักยภาพที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากมาย

เพื่อรองรับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น MEXC ได้เปิดตัวกิจกรรมเทศกาลนักเทรดค่าธรรมเนียม 0 ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถลดต้นทุนการซื้อขายได้อย่างมาก และ "ประหยัดมากขึ้น ซื้อขายมากขึ้น และรับมากขึ้น" ได้อย่างแท้จริง โปรโมชั่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถคล่องตัวในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคว้าโอกาสการลงทุนที่มีค่าได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย

แนะนำอ่าน:
เหตุใดจึงควรเลือก MEXC Futures? สำรวจข้อดีและคุณสมบัติพิเศษของ MEXC Futures เพื่อช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าในตลาด Futures
วิธีเข้าร่วม M-Day เรียนรู้ขั้นตอนเฉพาะและเคล็ดลับสำคัญในการเข้าร่วม M-Day ซึ่งมีการแจกจ่ายโบนัส Futures มากกว่า 70,000 USDT ทุกวัน
บทช่วยสอนการซื้อขายฟิวเจอร์สของแอป MEXC (แอป) คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซการซื้อขายฟิวเจอร์สของแอป MEXC ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นได้อย่างราบรื่นและซื้อขายได้อย่างมั่นใจ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Runes คืออะไร?

Bitcoin Runes คืออะไร?

Bitcoin Runes หรือที่เรียกอีกอย่างว่าโปรโตคอล Runes เป็นโปรโตคอลสำหรับการออกโทเค็นที่ใช้แทนกันได้โดยตรงบนเครือข่าย Bitcoin โปรโตคอลรูนได้รับการเสนอโดย Casey Rodarmor ผู้ก่อตั้งโปรโตคอล Ordinals ในเดือ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bitcoin Halving

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bitcoin Halving

1. ใครเป็นผู้คิดค้น Bitcoin?ผู้สร้าง Bitcoin ที่รู้จักกันในชื่อ “Satoshi Nakamoto” ยังคงไม่เป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งทำให้ตัวตนที่แท้จริงของเขายังคงเป็นปริศนา บางคนคาดเดาว่า Satoshi Nakamoto เป็

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

Ethena คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรโตคอลดอลลาร์สังเคราะห์ในคริปโต

Ethena คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรโตคอลดอลลาร์สังเคราะห์ในคริปโต

TL;DR1) USDe เป็นสกุลเงินดอลลาร์สังเคราะห์ ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเงินเฟียต: ได้รับการสนับสนุนโดยสินทรัพย์คริปโต และตำแหน่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นแทนเงินสำรอง

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT