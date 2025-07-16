ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดคริปโต การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเทรดจำนวนมาก ด้วยความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูง MEXC ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการซื้อขายคริปโต มุ่งมั่นให้บริท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดคริปโต การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเทรดจำนวนมาก ด้วยความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูง MEXC ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการซื้อขายคริปโต มุ่งมั่นให้บริ
เรียนรู้/ข้อมูลเชิงลึกของตลาด/Event Zone/เจ็ดปีแห่งค...รดฟิวเจอร์ส

เจ็ดปีแห่งความสำเร็จ! ฉลองครบรอบ 7 ปี MEXC: เผย 5 ข้อดีของการเทรดฟิวเจอร์ส

16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน#ข่าวอุตสาหกรรม
Belong
LONG$0.03563-6.18%
Taker Protocol
TAKER$0.005062-3.96%
MX Token
MX$2.1672-0.94%
MemeCore
M$2.40542-3.41%
NFT
NFT$0.0000004032+0.14%

ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดคริปโต การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเทรดจำนวนมาก ด้วยความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูง MEXC ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการซื้อขายคริปโต มุ่งมั่นให้บริการซื้อขายที่เป็นมืออาชีพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งานทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2018 เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปีของ MEXC บทความนี้จะพาสรุปจุดเด่นของการเทรดฟิวเจอร์สกับ MEXC เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจมากขึ้นว่าทำไม MEXC จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายของคุณ

เข้าใจการเทรดฟิวเจอร์สถาวร


การเทรดฟิวเจอร์สถาวร คือรูปแบบหนึ่งของการเทรดอนุพันธ์ที่เปิดโอกาสให้นักเทรดสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ระบุไว้ล่วงหน้าในราคาที่กำหนดในอนาคต โดยแตกต่างจากการเทรดแบบสปอตการเทรดฟิวเจอร์ส มีลักษณะเฉพาะดังนี้:
  • ไม่ต้องส่งมอบสินทรัพย์จริง: ฟิวเจอร์สถาวรไม่มีวันหมดอายุ ผู้ใช้งานจึงสามารถถือโพซิชั่นได้นานเท่าที่ต้องการ
  • เทรดได้สองทาง: นักเทรดสามารถเปิดโพซิชั่น Long หรือ Short ได้ ทำให้มีโอกาสทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง
  • กลไกอัตราเงินทุน: กลไกนี้ช่วยให้ราคาของฟิวเจอร์สใกล้เคียงกับราคาตลาดสปอตอยู่เสมอ
  • การป้องกันความเสี่ยง: การเทรดฟิวเจอร์สสามารถใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงในตลาดสปอตและช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุน

เทรดฟิวเจอร์สบน MEXC : 5 จุดเด่นสำคัญ


1) ค่าธรรมเนียมถูกที่สุดในตลาด! MEXC มอบข้อได้เปรียบด้านต้นทุนให้นักเทรดอย่างแท้จริง


ในการเทรดคริปโต ค่าธรรมเนียมคือปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อกำไรของนักเทรด MEXC จึงมอบโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม:

  • ค่าธรรมเนียมฟิวเจอร์สถาวร Maker: 0.01% ส่วน Taker: 0.04% (อาจมีความแตกต่างตามภูมิภาค กรุณาตรวจสอบตารางค่าบริการบน ตารางค่าธรรมเนียม MEXC)
  • รับส่วนลดเพิ่ม 20% เมื่อฝากโทเค็น MX เข้ากระเป๋าฟิวเจอร์ส
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายเทรดถี่ เพราะช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น

ค่าธรรมเนียมที่ต่ำแบบนี้ ช่วยให้นักเทรดมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการวางกลยุทธ์ และสำหรับสายเทรดมือโปร ยิ่งเทรดยิ่งคุ้ม

2) ตลาดที่มีความลึกและสภาพคล่องในระดับสูงเป็นพิเศษ


การเทรดฟิวเจอร์สกับ MEXC โดดเด่นด้วยสภาพคล่องและความลึกของตลาดที่ดีที่สุดในวงการ:

  • จากรายงานของ TokenInsight และ Simplicity Group ระบุว่า ความลึกของตลาดฟิวเจอร์สของ MEXC มีมูลค่าสูงกว่า 100 ล้านดอลลาร์ ทั้งในระดับ 0.05% และ 0.1% ซึ่งช่วยรักษาตำแหน่งผู้นำในวงการไว้ได้อย่างมั่นคง
  • ฐานผู้ใช้งานขนาดใหญ่กว่า 36 ล้านราย ช่วยให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น แม้ในสภาวะตลาดที่ผันผวนอย่างรุนแรง
  • สภาพคล่องที่สูงช่วยลดการหลุดราคา และทำให้คำสั่งซื้อขายดำเนินได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกรรมขนาดใหญ่

สภาพคล่องคุณภาพสูงไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการเทรด แต่ยังมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ MEXC สามารถรองรับการเทรดด้วยเลเวอเรจสูงสุดถึง 400 เท่าได้

3) ระบบที่ทั้งปลอดภัย เสถียร และให้ประสิทธิภาพระดับสูง


ระบบเทรดของ MEXC ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมหลายเลเยอร์และหลายคลัสเตอร์ พร้อมระบบความปลอดภัยระดับเดียวกับธนาคาร เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้งาน:

  • ด้วยระบบประมวลผลความเร็วสูง รองรับคำสั่งซื้อขายได้ถึง 1.4 ล้านรายการต่อวินาที มั่นใจได้ในความรวดเร็วและแม่นยำทุกการเทรด
  • ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร ทั้ง KYC, 2FA และโค้ดกันฟิชชิ่ง ผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่
  • เซิร์ฟเวอร์ของระบบตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกแบบแยกอิสระ เพื่อเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยระดับสูงให้กับแพลตฟอร์ม
  • ตั้งแต่ก่อตั้ง MEXC ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่เลยแม้แต่ครั้งเดียว สะท้อนถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดและไว้วางใจได้

MEXC ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อให้ผู้ใช้งานเทรดได้อย่างมั่นใจ พร้อมโฟกัสที่การวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ได้เต็มที่

4) ฟีเจอร์การเทรดหลากหลาย ปรับใช้ได้ตามสไตล์คุณ


การเทรดฟิวเจอร์สบน MEXC มาพร้อมฟีเจอร์ที่ยืดหยุ่นสูง รองรับความต้องการของนักเทรดหลากหลายรูปแบบ:

  • รองรับการปรับเลเวอเรจตั้งแต่ 1 เท่า ถึง 400 เท่า โดยฟิวเจอร์สแบบ USDT-M สามารถใช้เลเวอเรจได้สูงสุด 400 เท่า และฟิวเจอร์สแบบ Coin-M รองรับสูงสุด 200 เท่า
  • รองรับคำสั่งซื้อขายหลายประเภท เช่น คำสั่งลิมิต, มาร์เก็ต, ทริกเกอร์, เทรลลิ่งสต็อป และโพสต์โอนลี่ เพื่อให้เหมาะกับหลากหลายสถานการณ์ในการเทรด
  • โหมด Hedge ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถถือสถานะทั้งขาขึ้นและขาลงในสัญญาเดียวกันได้ พร้อมตั้งค่าเลเวอเรจแยกกันในแต่ละทิศทาง

ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วตามสภาพตลาด เหมาะสำหรับทั้งนักเทรดสายอนุรักษ์นิยมและสายบุก

5) มีให้เลือกเทรดคริปโตหลากหลายรายการ


MEXC ฟิวเจอร์สมีคริปโตเคอร์เรนซีให้เลือกเทรดอย่างหลากหลาย:

  • รวมทั้งเหรียญประเภท USDT-M, เมตาเวิร์ส, เลเยอร์ 2, NFT, มีม และโทเค็น DeFi รวมถึงประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย
  • การลิสต์เหรียญใหม่อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมเทรดฟิวเจอร์สของโทเค็นน้องใหม่ได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
  • มีสัญญาฟิวเจอร์สครบทุกรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักเทรดหลากหลายประเภท

การมีคริปโตให้เลือกอย่างหลากหลายช่วยให้นักเทรดสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการเทรดฟิวเจอร์สได้ในแพลตฟอร์มเดียว ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเทรดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทำความรู้จักกับโหมดการเทรดฟิวเจอร์สบน MEXC


ฟิวเจอร์ส USDT-M และ Coin-M


MEXC มีสัญญาถาวรหลักอยู่สองประเภท:

  • ฟิวเจอร์สมาร์จิ้น USDT: สัญญาเหล่านี้กำหนดราคาและชำระด้วย USDT เหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการคำนวณผลตอบแทนโดยใช้สเตเบิลคอยน์

  • ฟิวเจอร์สมาร์จิ้น Coin: สัญญาเหล่านี้ใช้คริปโตเคอร์เรนซีเฉพาะเป็นหลักประกันและสำหรับคำนวณกำไรขาดทุน จึงเหมาะกับนักเทรดระดับมืออาชีพมากกว่า

โหมดการเปิดโพซิชั่นและมาร์จิ้นที่ยืดหยุ่น


  • โหมด One-Way และ Hedge: นักเทรดสามารถเลือกถือโพซิชั่นฝั่งเดียว หรือถือทั้งโพซิชั่น Long และ Short พร้อมกันได้ตามกลยุทธ์การเทรดของตนเอง
  • มาร์จิ้น Isolated และมาร์จิ้น Cross: มาร์จิ้นแบบ Isolated จำกัดขาดทุนไว้เฉพาะในโพซิชั่นที่เปิดไว้ ขณะที่มาร์จิ้นแบบ Cross ช่วยให้สามารถใช้ทุนได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นในทุกโพซิชั่นที่ถืออยู่

โหมดการเทรดที่ยืดหยุ่นเหล่านี้ทำให้ MEXC สามารถตอบสนองต่อระดับความเสี่ยงและกลยุทธ์การเทรดที่หลากหลายของนักเทรดแต่ละคนได้อย่างลงตัว

ทำไมนักเทรดมืออาชีพถึงเลือก MEXC ฟิวเจอร์ส?


นักเทรดมืออาชีพให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับจุดเด่นต่อไปนี้:

  • เครื่องมือเทรดระดับมืออาชีพ: MEXC มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและอินดิเคเตอร์ให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย รองรับการวางกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อนได้อย่างเต็มที่
  • กลไกบริหารความเสี่ยง: MEXC มีกลไกการล้างพอร์ต และระบบควบคุมความเสี่ยงที่ครอบคลุม ช่วยให้นักเทรดสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริการระดับแนวหน้าของวงการ: มีทีมซัพพอร์ตมืออาชีพให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมช่วยเหลือทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเทรด

กิจกรรมพิเศษฉลองครบ 7 ปี MEXC


MEXC ฉลองครบรอบ 7 ปีอย่างยิ่งใหญ่ กับกิจกรรมสุดพิเศษในแคมเปญ "7ฉลิมฉลอง MEXC":

  • ระยะเวลากิจกรรม: 13 เมษายน 2025 เวลา 23:00 น. (UTC+7) – 4 พฤษภาคม 2025 เวลา 22:59 น. (UTC+7)
  • ของรางวัลสุดคุ้มค่า: รวมถึงรางวัลสำหรับอันดับ PNL ทีม, ลีดเดอร์บอร์ดปริมาณการเทรดรายบุคคล และของรางวัลอีกมากมาย
  • กติกาการเข้าร่วม: ผู้ใช้ที่มีเงินในกระเป๋าฟิวเจอร์สอย่างน้อย 100 USDT สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยโหมดทีมช่วยเพิ่มความสนุกให้กับประสบการณ์การเทรด

เพียงเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ ผู้ใช้งานไม่เพียงแต่จะได้สัมผัสกับข้อดีของการเทรดฟิวเจอร์สบน MEXC แต่ยังมีโอกาสลุ้นรับของรางวัลสุดคุ้มอีกด้วย

เข้าร่วมตอนนี้

บทสรุป


การเทรดฟิวเจอร์สบน MEXC ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด สภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม ระบบที่ปลอดภัยและเสถียร กติกาการเทรดที่ยืดหยุ่น และตัวเลือกคริปโตที่หลากหลาย ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่นักเทรดนับล้านทั่วโลกไว้วางใจเลือกใช้ และในโอกาสครบรอบ 7 ปีของ MEXC แพลตฟอร์มจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ประสบการณ์การเทรดฟิวเจอร์สให้ดียิ่งขึ้น พร้อมมอบบริการที่เป็นมืออาชีพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้งาน

ร่วมฉลองครบ 7 ปี MEXC และสัมผัสข้อได้เปรียบอย่างเต็มรูปแบบของการเทรดฟิวเจอร์ส พร้อมเปิดบทใหม่ในโลกการเทรดคริปโต

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การเทรดฟิวเจอร์สเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรทำความเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนอย่างถ่องแท้ และดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เนื้อหานี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี ที่ปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนใด ๆ โปรดมั่นใจว่าท่านเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และตัดสินใจลงทุนอย่างมีวิจารณญาณ การลงทุนทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว และไม่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนี้แต่อย่างใด


บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitlayer (BTR) คืออะไร? คู่มือสำหรับโซลูชัน Bitcoin Layer-2 รุ่นถัดไป

Bitlayer (BTR) คืออะไร? คู่มือสำหรับโซลูชัน Bitcoin Layer-2 รุ่นถัดไป

เนื่องจาก Bitcoin ได้สร้างชื่อให้กับตัวเองให้เป็นเครือข่ายบล็อคเชนที่ปลอดภัยและกระจายอำนาจมากที่สุด ข้อจำกัดในการปรับขนาดและการเขียนโปรแกรมจึงชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าเครือข่ายหลักของ Bitcoin จะกำหน

AI × บล็อคเชน × วิทยาศาสตร์ข้อมูล: Codatta กำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจข้อมูล Web3 อย่างไร

AI × บล็อคเชน × วิทยาศาสตร์ข้อมูล: Codatta กำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจข้อมูล Web3 อย่างไร

ท่ามกลางการบรรจบกันที่รวดเร็วของเทคโนโลยีบล็อคเชนและ AI Codatta ก้าวขึ้นมาเป็นโปรโตคอลข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาหลักประการหนึ่งของ Web3 ได้แก่ การสร้าง จัดการ และสร้างรายได

LABUBU: จากของเล่นสุดเทรนด์สู่มีม การเดินทางแห่งจินตนาการของคนดังระดับโลก

LABUBU: จากของเล่นสุดเทรนด์สู่มีม การเดินทางแห่งจินตนาการของคนดังระดับโลก

แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้เป็นเจ้าของ Labubu แต่คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมระดับโลกนี้มาบ้างแล้ว1. Labubu คืออะไร?Labubu ตัวเอกของซีรีส์ “Monsters” ที่สร้างสรรค์โดย Kasing Lung ศิลปินเชื้อ

นวัตกรรมบล็อคเชน: Pi Network กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร

นวัตกรรมบล็อคเชน: Pi Network กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร

เมื่อเข้าสู่ปี 2025 Pi Network จะยืนอยู่บนจุดสำคัญของโอกาสและความท้าทาย สิ่งที่เริ่มต้นเป็นการทดลองการขุดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อันทะเยอทะยานได้เติบโตเป็นหนึ่งในโครงการบล็อคเชนที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดใ

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT