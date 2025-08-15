USDT-M เทียบกับ Coin-M ฟิวเจอร์ส | คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับประเภท MEXC ฟิวเจอร์ส

ในโลกของการเทรดฟิวเจอร์สคริปโต ฟิวเจอร์ส USDT-M และฟิวเจอร์ส Coin-M ถือเป็นสองประเภทฟิวเจอร์สที่พบได้บ่อยและแตกต่างกันมากที่สุด สำหรับผู้ค้า การเข้าใจถึงความแตกต่าง วิธีการเริ่มต้น และวิธีเลือกสิ่งที่ในโลกของการเทรดฟิวเจอร์สคริปโต ฟิวเจอร์ส USDT-M และฟิวเจอร์ส Coin-M ถือเป็นสองประเภทฟิวเจอร์สที่พบได้บ่อยและแตกต่างกันมากที่สุด สำหรับผู้ค้า การเข้าใจถึงความแตกต่าง วิธีการเริ่มต้น และวิธีเลือกสิ่งที่
ในโลกของการเทรดฟิวเจอร์สคริปโต ฟิวเจอร์ส USDT-M และฟิวเจอร์ส Coin-M ถือเป็นสองประเภทฟิวเจอร์สที่พบได้บ่อยและแตกต่างกันมากที่สุด สำหรับผู้ค้า การเข้าใจถึงความแตกต่าง วิธีการเริ่มต้น และวิธีเลือกสิ่งที่ถูกต้อง ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรด

1. USDT-M เทียบกับ Coin-M ฟิวเจอร์ส: อธิบายความแตกต่างที่สำคัญ


1.1 USDT-M และ Coin-M ฟิวเจอร์ส คืออะไร?


USDT-M ฟิวเจอร์ส หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ฟิวเจอร์สเชิงเส้น คือฟิวเจอร์สที่มีการกำหนดหน่วยและชำระด้วย stablecoin เช่น USDT ใน MEXC นั้น USDT คือสกุลเงินที่ใช้ในการชำระราคาสำหรับ USDT-M ฟิวเจอร์ส ทั้งหมด ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของประเภทนี้คือกำไรและขาดทุนจะได้รับการชำระเป็น USDT ทำให้ผู้เทรดสามารถคำนวณผลตอบแทนในรูปของเงิน Fiat ได้ง่ายขึ้น ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น

Coin-M ฟิวเจอร์ส หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ฟิวเจอร์สย้อนกลับ คือสัญญาเทรดล่วงหน้าที่ชำระด้วยสกุลเงินดิจิทัล (เช่น BTC, ETH และ XRP) ซึ่งไม่จำเป็นต้องถือ stablecoin เป็นหลักประกันอีกต่อไป ปัจจุบัน MEXC นำเสนอ Coin-M ฟิวเจอร์ส หลายรายการ รวมถึง BTC และ ETH ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Coin-M ฟิวเจอร์ส คือการใช้เงินทุนที่ได้รับการปรับปรุง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเทรดฟิวเจอร์สได้ในขณะที่ถือครองเพียงสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น

1.2 การเปรียบเทียบ


ประเภท
USDT-M ฟิวเจอร์ส
Coin-M ฟิวเจอร์ส
ชื่อสามัญ
ฟิวเจอร์สเชิงเส้น
ฟิวเจอร์สย้อนกลับ
หน่วยการชำระราคา
USDT
เหรียญ (เช่น BTC และ ETH)
มาร์จิ้น
USDT
เหรียญ (เช่น BTC และ ETH)
ระยะเวลาการถือครอง
ไม่มีข้อจำกัด
ไม่มีข้อจำกัด
โหมดมาร์จิ้น
Isolated/Cross
Isolated/Cross

จากตารางด้านบน ชัดเจนว่ามีข้อแตกต่างที่ชัดเจนในหน่วยการชำระเงินและมาร์จิ้นระหว่าง USDT-M ฟิวเจอร์ส และ Coin-M ฟิวเจอร์ส ในขณะที่ระยะเวลาการถือครองและโหมดมาร์จิ้นยังคงเหมือนเดิม ซึ่งทำให้ผู้เทรดมีตัวเลือกที่หลากหลาย

2. จะเลือก USDT-M ฟิวเจอร์ส หรือ Coin-M ฟิวเจอร์ส อย่างไร?


USDT-M ฟิวเจอร์ส และ Coin-M ฟิวเจอร์ส แต่ละอันต่างก็มีข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง ขอแนะนำให้ผู้ค้าตัดสินใจโดยพิจารณาจากสถานะสินทรัพย์ ข้อมูลเชิงลึกของตลาด และเป้าหมายการลงทุนของตนเอง

2.1 ข้อดีของ Coin-M ฟิวเจอร์ส


Coin-M ฟิวเจอร์ส น่าดึงดูดใจผู้ถือสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า เนื่องจากสามารถป้องกันความเสี่ยงและเทรดในตลาด MEXC Coin-M ฟิวเจอร์ส ได้โดยไม่ต้องแปลงสินทรัพย์ใดๆ ของตนเป็น USDT ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องขายสกุลเงินดิจิทัลใดๆ ในราคาต่ำเมื่อราคาตลาดไม่เอื้ออำนวย จึงหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการแปลงได้

เมื่อตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น นักลงทุนมักจะถือสินทรัพย์คริปโตไว้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด เนื่องจาก Coin-M ฟิวเจอร์ส ได้รับการชำระด้วยเหรียญ กำไรจึงอยู่ในรูปแบบของการถือครองสกุลเงินดิจิทัลในระยะยาว นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ในการเพิ่มการถือครองสกุลเงินดิจิทัลที่ตนต้องการในระยะยาว ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ ตลอดจนการรักษามูลค่า

2.2 ข้อดีของ USDT-M ฟิวเจอร์ส


หากคุณไม่ได้ถือสินทรัพย์คริปโตอื่นใดนอกจาก USDT คุณอาจพิจารณาเทรดฟิวเจอร์สแบบใช้มาร์จิ้น USDT ตลาดฟิวเจอร์สที่ใช้ USDT ของ MEXC นำเสนอคู่การเทรดหลายร้อยคู่พร้อมเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่า เพื่อให้ผู้เทรดสามารถเพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุดโดยใช้เลเวอเรจอย่างชาญฉลาด

3. จะตั้งค่าคำสั่งเทรด USDT-M ฟิวเจอร์ส หรือ Coin-M ฟิวเจอร์ส ได้อย่างไร?


บนแพลตฟอร์ม MEXC นักเทรดสามารถเลือกและตั้งค่าคำสั่ง USDT-M ฟิวเจอร์ส หรือ Coin-M ฟิวเจอร์ส ได้อย่างง่ายดาย ในปัจจุบัน แพลตฟอร์มมีคู่สัญญา USDT-M ฟิวเจอร์ส หลายร้อยคู่ รวมถึง ฟิวเจอร์ส ที่มีมาร์จิ้น BTC และ ETH ให้คุณเลือก

3.1 Web


ในเว็บไซต์ MEXC คุณมีสองวิธีในการเลือกระหว่าง USDT-M และ Coin-M ฟิวเจอร์ส

1) เลือก ฟิวเจอร์ส ในแถบนำทางด้านบนและเลือก USDT-M หรือ Coin-M เพื่อเข้าถึงหน้าการเทรด

2) หากคุณอยู่ในหน้าการเทรดฟิวเจอร์สแล้ว คุณยังสามารถสลับระหว่าง USDT-M และ Coin-M ได้โดยใช้ปุ่ม [▼] ถัดจากคู่การเทรดและเลือกจากรายการดรอปดาวน์


3.2 แอป


เปิดแอป MEXC แล้วแตะ ฟิวเจอร์ส ที่ด้านล่างของหน้า ที่ด้านบนของหน้า ฟิวเจอร์ส คุณสามารถเลือก USDT-M หรือ Coin-M ได้



4. คำถามที่พบบ่อย


Q1: อะไรมีความเสี่ยงมากกว่ากัน ระหว่าง USDT-M หรือ Coin-M ฟิวเจอร์ส?


Coin-M ฟิวเจอร์ส มี "ความเสี่ยงสองเท่า" เนื่องมาจากความผันผวนของราคาเหรียญ แต่ก็มีผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงกว่าด้วยเช่นกัน USDT-M ฟิวเจอร์ส เหมาะสมกับการควบคุมความเสี่ยงมากกว่าและให้ข้อมูลกำไรและขาดทุนที่ชัดเจน

Q2: ฉันสามารถสลับระหว่าง USDT-M และ Coin-M ฟิวเจอร์ส ได้ตลอดเวลาหรือไม่?


ใช่ คุณสามารถเลือกคู่การเทรดได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถแปลงตำแหน่งระหว่างสองประเภทได้ และคุณจะต้องปิดและเปิดตำแหน่งใหม่อีกครั้งด้วยตนเอง

USDT-M และ Coin-M ฟิวเจอร์ส แต่ละอันต่างก็มีข้อดีของตัวเอง แพลตฟอร์มการเทรด MEXC ฟิวเจอร์ส นำเสนอตัวเลือกที่ยืดหยุ่น การทำความเข้าใจและการใช้ USDT-M และ Coin-M ฟิวเจอร์ส อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงยิ่งขึ้นในตลาดที่มีความผันผวน

