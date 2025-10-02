คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ MEXC Coin-M ฟิวเจอร์ส: วิธีการเทรด Coin-M ฟิวเจอร์ส เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด

ในการเทรดอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้ และสามารถวางตำแหน่งในตลาดทั้งขาขึ้นและขาลง MEXC นำเสนอสัญญาเทรดฟิวเจอร์สสองประเภทหลัก: USDT-M ฟิวเจอร์ส และ Coin-M ฟิวเจอร์ส แม้ว่าผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วย USDT-M ฟิวเจอร์ส ที่ตรงไปตรงมามากกว่า แต่นักเทรดที่มีประสบการณ์ซึ่งเข้าใจวงจรของตลาดอาจเลือก Coin-M ฟิวเจอร์ส ในเงื่อนไขบางประการเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุด
หากต้องการเข้าใจ Coin-M ฟิวเจอร์ส อย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานเสียก่อน
ต่างจาก USDT-M ฟิวเจอร์ส ที่ใช้ USDT เป็นมาร์จิ้น Coin-M ฟิวเจอร์ส ต้องใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เสถียรเป็นมาร์จิ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเทรด BTC เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ภายใต้ Coin-M ฟิวเจอร์ส คุณจะต้องโอน BTC เข้าสู่บัญชี Coin-M ฟิวเจอร์ส ของคุณเป็นหลักประกัน เมื่อคุณเปิดและปิดตำแหน่ง กำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกชำระเป็น BTC หากคุณได้รับกำไร 0.1 BTC ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณจะเพิ่มขึ้น 0.1 BTC
นี่คือความแตกต่างพื้นฐานที่สุดระหว่าง Coin-M ฟิวเจอร์ส และ USDT-M ฟิวเจอร์ส และเป็นแหล่งที่มาของทั้งความน่าดึงดูดใจและความเสี่ยงของทั้งสอง เนื่องจากมาร์จิ้นเอง (เช่น BTC) ขึ้นอยู่กับการผันผวนของราคา กำไรหรือขาดทุนขั้นสุดท้ายของคุณเมื่อวัดเป็น USDT หรือสกุลเงิน fiat อื่นๆ จะได้รับอิทธิพลจากตัวแปรเพิ่มเติม โดยเฉพาะ:
สมมติว่าคุณใช้ 1 BTC เป็นมาร์จิ้นและเปิดสถานะซื้อเมื่อราคา BTC อยู่ที่ 50,000 ดอลลาร์ หากราคาขึ้นไปถึง 60,000 เหรียญ:
1) ตำแหน่งฟิวเจอร์สของคุณสร้างกำไรโดยชำระเป็น BTC
2) มูลค่ามาร์จิ้น 1 BTC ของคุณยังเพิ่มขึ้นจาก 50,000 ดอลลาร์เป็น 60,000 ดอลลาร์อีกด้วย
สิ่งนี้จะสร้าง "กำไรสองเท่า" โดยผลตอบแทนรวมของคุณที่วัดในแง่ของ stablecoin จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ในทางกลับกัน หากคุณเปิดสถานะซื้อและราคา BTC ลดลงจาก 50,000 ดอลลาร์เป็น 40,000 ดอลลาร์:
1) ตำแหน่งฟิวเจอร์สของคุณเกิดการขาดทุน โดยชำระเป็น BTC
2) มูลค่ามาร์จิ้น 1 BTC ของคุณก็ลดลงจาก 50,000 ดอลลาร์เป็น 40,000 ดอลลาร์เช่นกัน
นี่ทำให้เกิด "การขาดทุนสองเท่า" ซึ่งการขาดทุนทั้งหมดของคุณในแง่ของดอลลาร์จะยิ่งรุนแรงขึ้น
Coin-M ฟิวเจอร์ส ใช้ USD เป็นสกุลเงินอ้างอิง ในขณะที่กำไรและขาดทุนจะได้รับการชำระในสกุลเงินดิจิทัลพื้นฐาน ปัจจุบัน MEXC นำเสนอคู่ Coin-M ฟิวเจอร์ส หลายคู่ รวมถึง BTCUSD เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส และ ETHUSD เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส คู่ Coin-M ฟิวเจอร์ส แต่ละคู่จะมีมูลค่า USD คงที่ ตัวอย่างเช่น คู่ BTCUSD เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส แต่ละคู่มีมูลค่า 100 ดอลลาร์ และคู่ ETHUSD เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส แต่ละคู่มีมูลค่า 10 ดอลลาร์
ต่างจาก MEXC USDT-M ฟิวเจอร์ส ที่อาจมีช่วงเลเวอเรจที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคู่เงิน ทั้ง BTCUSD เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส และ ETHUSD เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส รองรับเลเวอเรจตั้งแต่ 1 เท่าถึง 125 เท่า
ในแง่ของโหมดตำแหน่งและโหมดมาร์จิ้น MEXC Coin-M ฟิวเจอร์ส ดำเนินการในลักษณะเดียวกับ USDT-M ฟิวเจอร์ส โดยรองรับทั้งโหมด Hedge และโหมด One-Way รวมไปถึง Cross Margin และ Isolated Margin
หมายเหตุ: ขั้นตอนข้างต้นได้รับการอธิบายโดยใช้เว็บไซต์ MEXC กระบวนการจะเหมือนกันบนแอป
กำไรและขาดทุนใน Coin-M ฟิวเจอร์ส ขึ้นอยู่กับราคาเข้าของผู้ใช้ ราคาปิด และปริมาณการเทรด สำหรับการคำนวณโดยละเอียด โปรดดูบทความการคำนวณมาร์จิ้นและ PNL ความแตกต่างหลักก็คือ Coin-M ฟิวเจอร์ส ใช้สกุลเงินดิจิทัล (เช่น BTC หรือ ETH) เป็นหลักประกันและสำหรับการชำระกำไรและขาดทุน ในขณะที่ USDT-M ฟิวเจอร์ส นั้นมีหลักประกันและชำระด้วย USDT สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านบทความความแตกต่างระหว่าง USDT-M และ Coin-M ฟิวเจอร์ส
การเปรียบเทียบ
MEXC Coin-M ฟิวเจอร์ส
MEXC USDT-M ฟิวเจอร์ส
สินทรัพย์มาร์จิ้น
สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ใช่ stablecoin (เช่น BTC, ETH)
สเตเบิลคอยน์ (USDT)
สินทรัพย์ชำระหนี้
สกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง (เช่น BTC, ETH)
สเตเบิลคอยน์ (USDT)
การคำนวณ PNL
ซับซ้อน ไม่เป็นเชิงเส้น (ได้รับผลกระทบจากราคาสินทรัพย์มาร์จิ้น)
เรียบง่าย เชิงเส้น (PNL ตรงไปตรงมา)
กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด
ตลาดกระทิงที่มีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว การป้องกันความเสี่ยง
ทุกสภาวะตลาด โดยเฉพาะการเทรดระยะสั้นและการเทรดแบบจำกัดขอบเขต
ข้อได้เปรียบหลัก
กำไรสองเท่าในตลาดกระทิงจากการถือครองสินทรัพย์และการเทรดฟิวเจอร์ส
การคำนวณ PNL ง่าย การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมตำแหน่งที่ง่ายขึ้น
ความเสี่ยงหลัก
ขาดทุนสองเท่าในตลาดหมีจากทั้งสถานะฟิวเจอร์สและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์มาร์จิ้น
พลาดโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์มาร์จิ้นในตลาดกระทิง
เหมาะที่สุดสำหรับ
ผู้ถือระยะยาว นักขุด นักลงทุนเน้นมูลค่า
ผู้เริ่มต้น นักเทรดระยะสั้น ผู้ที่มองหาการประเมินมูลค่าที่มั่นคงตามดอลลาร์สหรัฐ
1) เมื่อใดควรเลือก Coin-M ฟิวเจอร์ส?
ตลาดกระทิงที่ชัดเจน: หากคุณมั่นใจในแนวโน้มระยะยาวของสกุลเงินดิจิทัลหลัก (เช่น BTC หรือ ETH) การเปิดสถานะซื้อกับ Coin-M ฟิวเจอร์ส ถือเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุด
“การสะสมคริปโต” เป็นเป้าหมาย: หากเป้าหมายสูงสุดของคุณไม่ใช่การรับ USD เพิ่มเติม แต่คือการสะสม BTC หรือ ETH ในปริมาณที่มากขึ้น Coin-M ฟิวเจอร์ส ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากกำไรทั้งหมดจะได้รับการชำระโดยตรงในสกุลเงินดิจิทัลพื้นฐาน
การป้องกันความเสี่ยงสำหรับคนงานเหมือง: นักขุดที่ต้องการขาย BTC ที่ขุดได้ในอนาคตเพื่อครอบคลุมต้นทุน เช่น ค่าไฟฟ้า สามารถป้องกันความเสี่ยงได้โดยการเปิดสถานะขายสั้นใน Coin-M ฟิวเจอร์ส เมื่อราคาสูง ซึ่งจะล็อคราคาขายในอนาคตและบรรเทาความเสี่ยงด้านลบ
2) เมื่อใดควรเลือก USDT-M ฟิวเจอร์ส?
ตลาดขาลงหรือตลาดเคลื่อนไหวด้านข้าง: ในตลาดที่ไม่แน่นอนหรือตลาดขาลง การใช้ USDT-M ฟิวเจอร์ส จะช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการลดค่ามาร์จิ้น เนื่องจากมาร์จิ้นนั้นกำหนดเป็น USDT เอง
นักเทรดมือใหม่: USDT-M ฟิวเจอร์ส นำเสนอการคำนวณกำไรและขาดทุนที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจและจัดการความเสี่ยงได้ง่ายขึ้น
การเทรด altcoins: เมื่อทำการเทรดโทเค็นใหม่ที่มีความผันผวนสูง การใช้ USDT เป็นหลักประกันจะช่วยให้มูลค่าอ้างอิงมีเสถียรภาพ
แต่ละ BTC Coin-M Future มีขนาด 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่แต่ละ ETH Coin-M Future มีขนาด 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขนาดจะแตกต่างกันไปในแต่ละคู่ Coin-M ฟิวเจอร์ส โปรดดูข้อมูลล่าสุดในหน้าคู่มือการเทรดฟิวเจอร์ส MEXC เพื่อดูรายละเอียด
ใช่ ขนาดคำสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับ BTCUSD ฟิวเจอร์ส คือ 1 คอนต์ ($100) และสำหรับ ETHUSD ฟิวเจอร์ส คือ 1 คอนต์ ($10)
ใช่ สำหรับ BTCUSD ฟิวเจอร์ส ทั้งคำสั่งตลาดและคำสั่งจำกัดมีขนาดคำสั่งสูงสุดที่ 3,000 ต่อ สำหรับ ETHUSD ฟิวเจอร์ส ทั้งคำสั่งตลาดและคำสั่งจำกัดมีขนาดคำสั่งสูงสุดที่ 20,000 ต่อ
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2025 ค่าธรรมเนียมการเทรดมาตรฐานสำหรับ Coin-M ฟิวเจอร์ส คือ 0.01% สำหรับคำสั่ง Maker และ 0.04% สำหรับคำสั่ง Taker โดยการถือครองอย่างน้อย 500 MX ผู้ใช้สามารถรับส่วนลดค่าธรรมเนียมได้ถึง 50% โปรดทราบว่าอัตราค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค ดังนั้นควรดูข้อมูลล่าสุดในหน้ากฎค่าธรรมเนียมการเทรดของ MEXC เสมอ
นี่คือกลยุทธ์การรุกหลักของ Coin-M ฟิวเจอร์ส หากคุณเป็นผู้ถือ BTC ในระยะยาวอยู่แล้ว แทนที่จะปล่อยให้ BTC ของคุณไม่ได้ใช้งานในกระเป๋าเงิน คุณสามารถโอนเข้าบัญชี Coin-M ฟิวเจอร์ส ของคุณและเปิดสถานะซื้อแบบเลเวอเรจต่ำได้ ในตลาดขาขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ทั้งจากการเพิ่มมูลค่าของการถือครอง BTC และจากกำไรเพิ่มเติมจากสถานะซื้อ
เปลี่ยนมุมมองของคุณจากการประเมินมูลค่าเป็นดอลลาร์ไปเป็นการคิดแบบ "กำหนดมูลค่าเป็นเหรียญ" วัตถุประสงค์คือการเพิ่มจำนวน BTC ที่คุณถือครองผ่านการเทรด ด้วยแนวทางนี้ แม้ว่าตลาดจะลดลง ตราบใดที่ตำแหน่งฟิวเจอร์สของคุณยังคงทำกำไร คุณยังคงบรรลุเป้าหมายของ "การรับ BTC มากขึ้นในตลาดหมี" ซึ่งจะช่วยสร้างสำรองที่ใหญ่ขึ้นสำหรับรอบขาขึ้นครั้งต่อไป
Coin-M ฟิวเจอร์ส ของ MEXC เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ พวกมันไม่ได้เป็นคุณสมบัติแบบครอบจักรวาล แต่เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้การตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่อปลดล็อกศักยภาพทั้งหมด จากการทำความเข้าใจลักษณะกำไรและขาดทุนแบบไม่เป็นเส้นตรงและนำไปใช้ในตลาดกระทิงอย่างเด็ดขาด นักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่มักจะเกินกว่า USDT-M ฟิวเจอร์ส ในเวลาเดียวกัน การรับรู้ถึงความเสี่ยงสองคมระหว่างตลาดหมีก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ก่อนที่จะเข้าร่วมการเทรด Coin-M ฟิวเจอร์ส ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจกลไกของการเทรดอย่างถ่องแท้ และให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงเป็นอันดับแรกเสมอ
